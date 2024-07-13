Путешествие охватывает три штата: Калифорнию, Неваду и Аризону. Посетите культовые места, такие как «Аллея славы» в Голливуде, престижный университет и самый большой в мире авианосец. Тур подходит для туристов с детьми от 6 лет, также возможны индивидуальные туры для семей с маленькими детьми. Проживание в 2-звёздочных отелях, но можно выбрать отель не ниже 3*

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.

В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:

1) стоимость входных билетов;

2) транспортировка к месту проведение и обратно;

3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;

4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.