Посетите культовые места, такие как «Аллея славы» в Голливуде, престижный университет и самый большой в мире авианосец.
Тур подходит для туристов с детьми от 6 лет, также возможны индивидуальные туры для семей с маленькими детьми. Проживание в 2-звёздочных отелях, но можно выбрать отель не ниже 3*
Описание тура
Организационные детали
Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.
Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.
Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.
Проживание. В 2-звёздочных отелях в 2-местных номерах. Оснащены ванными комнатами (душ), телевизорами, кондиционерами, мини-барами и микроволновыми печами. На территории некоторых отелей будут небольшие бассейны, спортивные залы, постирочные и паркинг. В номерах категорически запрещено курить. За доплату возможно размещение в 1-местном номере и повышение категории отеля. Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*.
Питание. Практически во всех отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе. Обеды и ужины оплачивается дополнительно. Гид порекомендует проверенные места.
Дети. С 6 лет в групповой тур. В индивидуальном туре возможно участие детей любого возраста. Для детей, проживающих с родителями в номере без предоставления отдельной кровати, действует скидка 10% от стоимости.
Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в США
Прилёт удобным вам рейсом и заселение в отель. Трансфер из аэропорта в отель организуется за дополнительную плату.
Экскурсия по Лос-Анджелесу
Сегодня вы познакомитесь с мировым центром развлечений! Лос-Анджелес является самым большим городом всего западного побережья США. На обзорной экскурсии вы увидите все главные достопримечательности: деловой квартал, небоскрёбы, спортивный комплекс Staples Center, музей музыкальной премии, концертный зал имени Уолта Диснея, историческую часть города, китайский и японский кварталы, улицу Ольвера с мексиканским колоритом и фуникулер Angels Flight. Обязательно найдём ту самую надпись «HOLLYWOOD» и полюбуемся панорамой города из обсерватории Гриффита.
Прогуляемся по голливудской «Аллее славы», увидим места присуждения премии «Оскар» и шопинга знаменитостей. Заглянем в престижный Беверли-Хиллз, где расположен дом Майкла Джексона. Вечером отправимся на набережную, проедем вдоль шикарных пляжей и сделаем остановки в самых живописных точках.
Заселимся в отель в пригороде Сан-Диего.
По желанию и за доплату в этот день: посещение центра Гетти. Здесь находится сад кактусов и открываются прекрасные виды на Лос-Анджелес. Стоимость $ 55.
Экскурсия по Сан-Диего
Сегодня отправимся на экскурсию по городу, откуда началась Калифорния. Сан-Диего хранит богатое испано-мексиканское наследие и объекты европейской архитектуры. Здесь же расположена главная военно-морская база Тихоокеанского флота США.
Посетим Морской музей и рассмотрим модели и реальные корабли. Среди них парусник «Индиана-Стар» и судно, на котором Христофор Колумб открыл Америку. На набережной увидим самый большой в мире авианосец — USS Midway. Прогуляемся по исторической части города, кварталу с газовыми фонарями и зайдём в музейно-выставочный комплекс Balboa Park. На острове-курорте Коронадо остановимся у отеля, в котором происходили съёмки фильма «В джазе только девушки». Вечер встретим на побережье Тихого океана.
Переезд и заселение в гостиницу в Лас-Вегасе.
По желанию и за доплату в этот день: посещение авианосца USS Midway. Без экскурсионного сопровождения. Стоимость $ 85.
Гранд-Каньон, плотина Гувера и вечер в Лас-Вегасе
Приготовьтесь к невероятным видам! Отправляемся к Гранд-Каньону — одному из глубочайших в мире. По дороге остановимся у дамбы Гувера, которая производит электроэнергию и аккумулирует водные ресурсы для жителей трёх штатов. Проедем вдоль поселений индейцев племени Хуалапай и сфотографируемся с рощей кактусов. На территории национального парка «Гранд-Каньон» пройдёмся над бездной по стеклянному мосту.
Вечером прогуляемся по Лас-Вегасу по улицам с казино, посмотрим на шоу танцующих фонтанов и извержение рукотворного вулкана.
По желанию и за доплату в этот день:
1. Прогулка по вершине плотины. Стоимость $ 55.
2. Полёт на вертолёте над каньоном и прогулка по реке Колорадо внутри каньона. Стоимость $ 325.
3. Посещение шоу от Cirque du Soleil в отелях-казино. Стоимость от $ 300.
4. Посещение представления в театре Sphere. Стоимость от $ 225.
Неземные пейзажи «Долины Смерти»
После завтрака посетим национальный парк «Долина Смерти», который расположен на территории двух штатов — Калифорнии и Невады. Локация впечатляет своими сюрреалистичными пейзажами, засушливыми долинами, почвой разных оттенков, песчаными дюнами и просторами. Проедем по дну высохшего озера и остановимся на смотровых площадках.
Обратите внимание, если нацпарк будет закрыт для посещения, организатор сделает замену на природный парк «Долина Огня».
На ночь остановимся в городе Бейкерсфилд.
По желанию и за доплату в этот день: посещение основанного шахтёрами города-призрака Калико в пустыне Мохаве. Стоимость $ 75.
Природные богатства запада США
Сегодня мы посетим ещё два красивейших парка. «Йосемити» расположен на склонах хребта Сьерра-Невада, а роща «Марипоса» славится гигантскими секвойями. С перевала Тиога полюбуемся первозданной природой и огромными водопадами. Увидим самый большой гранитный монолит в мире — вершину Эль-Капитан.
Обратите внимание, если «Йосемити» будет закрыт для посещения, организатор сделает замену на национальный парк «Секвойя».
Остановимся в отеле в пригороде Сан-Хосе.
Город миллиардеров, «Кремниевая Долина», Стэнфорд и Сан-Франциско
Отправимся в «Кремниевую Долину», где посетим офисные кампусы всемирно известных IT-компаний. По дороге заедем в Сан-Хосе — город, в котором проживает большая часть миллиардеров и миллионеров США.
Затем переезжаем в Стэнфорд. Здесь прогуляемся по территории самого престижного университета на западе США. Увидим главные достопримечательности и отправимся на экскурсию в город в стиле диско — Сан-Франциско. Вы увидите мост «Золотые Ворота», лежбище морских львов, современный собор, колоритные районы и кварталы, небоскрёб «Трансамерика», извилистую Ломбард-стрит. Если позволит погода, полюбуемся панорамой Сан-Франциско с холмов Twin Peaks.
По желанию и за доплату в этот день: прогулка на корабле к бывшей федеральной тюрьме строгого режима «Алькатрас». Стоимость $ 95.
Монтерей, Кармель, заповедник «Пойнт Лобос» и дорога SR 1
Выселяемся из отеля и отправляемся в бывшую столицу Новой Испании — Монтерей. Увидим уникальный океанариум на набережной, прогуляемся по туристическим локациям и поедем дальше в город художников Кармель. Вдохновимся живописными панорамами океана, уютными бухточками и улочками с домами с печными трубами.
Продолжим знакомиться с природными богатствами США в морском заповеднике «Пойнт Лобос», где можно увидеть морских котиков, серых китов и разные виды птиц. Проедем по одной из самых живописных дорог в США — SR 1. Она проходит вдоль береговой линии, а её длина составляет более 1000 км! Сделаем несколько остановок для фото.
На ночь остановимся в отеле в пригороде Сольванг.
По желанию и за доплату в этот день:
1. Посещение океанариума. Стоимость $ 95.
2. Посещение региона виноделия с дегустацией калифорнийских вин. Стоимость $ 125.
Сольванг, Санта Барбара и пляжи Малибу
Сегодня заедем в датскую столицу Америки — Сольванг. Прогуляемся по улочкам и рассмотрим североевропейские здания, среди которых будут бары с крафтовым пивом, местные мануфактуры и аутентичные сувенирные лавки.
Далее отправимся в город Санта Барбара, впечатляющий белыми виллами и коттеджами в испано-мавританском стиле и набережной с высокими пальмами. Прогуляемся по набережной и пирсу. Гид покажет хороший мексиканский ресторан для обеда. По дороге в Лос-Анджелес остановимся в Малибу, чтобы увидеть те самые шикарные пляжи.
Путешествие завершится в Лос-Анджелесе в 19:00. Для желающих будет организован трансфер в аэропорт (за доплату).
По желанию и за доплату в этот день: посещение страусиной фермы. Стоимость $ 75.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 329
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Все переезды по программе на Toyota Sienna / Chrysler Pacifica / Nissan Quest / Dodge Grand Caravan / Honda Odyssey (до 6-7 человек)
- Услуги водителя и все транспортные расходы
- Завтраки (где включены в стоимость проживания)
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Тур возможно провести индивидуально только для вашей компании
Что не входит в цену
- Билеты до Лос-Анджелеса и обратно в ваш город
- Трансфер из/в аэропорт - $ 175 за машину (3 места)
- Обеды, ужины и возможно некоторые завтраки (где не включены в стоимость проживания)
- Обязательная медицинская страховка
- Виза
- 1-местное размещение (2-звёздочный отель) - доплата от $ 608 до $ 1002
- Размещение в 3-4-5-звёздочном отеле - по запросу
- В некоторых отелях - оплата туристического сбора или резорт-фи
- Входные билеты на объекты по программе
- Дополнительные экскурсии (по желанию и предварительному бронированию) - стоимость указана в описании дней
- Чаевые гиду и водителю - рекомендовано по $ 5 в день
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от сезона и категории отеля. Указанная стоимость актуальна при размещении в 2-звёздочном отеле в 2-местном номере с мая по сентябрь и в новогодние праздники. В остальные месяцы стоимость тура при размещении в 2-звёздочном отеле в 2-местном номере составит $ 2025