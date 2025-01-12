2 дня
Must visit: национальные парки Йосемити и Секвойя
Начало: Ваш отель
«Вы можете совместить приятное с полезным — изучить городские достопримечательности и отдохнуть на лоне природы»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 20:00
13 янв в 09:00
от $1825 за всё до 3 чел.
9 дней
Лучшее в западных штатах США: более 12 городов и 5 заповедных территорий
Уникальный тур по Лос-Анджелесу и западным штатам США. Посетите Гранд-Каньон, Лас-Вегас, Санта-Барбару и другие знаменитые места
Начало: Г. Лос-Анджелес, отель, в течение дня
«В одном туре мы собрали для вас лучшие природные и городские достопримечательности западного побережья США»
20 янв в 00:00
8 фев в 00:00
$2329 за человека
2 дня
Национальные парки Секвойя и Йосемити
Начало: Ваш отель
«Первый наверняка Вам известен своими водопадами, величественными скальными образованиями и богатой флорой и фауной, а второй — исполинскими деревьями секвойями»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
13 янв в 09:00
от $1825 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Природа и пейзажи»
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