Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Для многих, солнечная Калифорния ассоциируется с песчаными пляжами и пальмами. Мы готовы раздвинуть эти стереотипы.

Известный американский защитник природы Джон Мьюр в 1891 году писал: «На огромных просторах дикой природы Сьерра-Невада, расположенной к югу от знаменитой Йосемити, расположена еще более величественная долина такого же плана». Эта территория ныне известна под названием — Национальный парк 🌳 Секвойя.

Гигантская секвойя является одной из главных достопримечательностей 🏛️ штата Калифорния. Ежегодно люди путешествуют сюда из многих уголков мира, чтобы собственными глазами увидеть гигантские деревья, самые высокие на Земле.

Национальный парк Секвойя стал первым в штате Калифорнии и вторым в США после Национального парка Йосемити. Принимая более одного миллиона посетителей ежегодно, парк стал популярным местом отдыха туристов. Высокие гигантские секвойи и красивые 🤩 горные пейзажи, ручьи и цветущие луга сделали его прекрасным местом для отдыха.

Долина Йосемити была образована ледниками, вырезавшие себе путь вдоль русла реки Мерсед: лед соскреб мягкий гранит, оставив вертикальные стены возвышающихся скал. Образованное в результате таяния ледников озеро, в конечном итоге заилилось, и образовалась долина, которую мы можем видеть сегодня.

Нигде в штате вы не найдете более красивые пейзажи, чем в Национальном парке Йосемити. Немного уголков нашей планеты имеют столь много известных и красивейших достопримечательностей как Йосемити. Пейзажи здесь изменяются кардинально от одного километра к следующему. Реки текут посреди горных лугов. Впадая в глубокие ущелья, они превращаются в высокие и шумные водопады. Достигнув долины, водопады превращаются в широкие и мелководные реки. Гранитные скалы и гигантские секвойи Йосемити приобретают всемирную известность.

Здесь расположен седьмой, самый высокий водопад в мире (739 м) и одни из самых крупных монолитов Северной Америки. Разнообразие природного ландшафта и других достопримечательностей выделяют Йосемити в качестве одного из самых красивых природных уголков Америки, благодаря которым он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1984 году.

Отдохните от шумных мегаполисов, природные красоты Америки ждут Вас!