Мои заказы

Шик Лас-Вегаса

Шик Лас-Вегаса
Шик Лас-Вегаса
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание тура

Путешествие в Лас-Вегас

Уделите всего два дня своего свободного времени, и вы сможете увидеть блестящий Лас-Вегас во всей его красе! Этот город интересен для всех, независимо от вашей страсти к азартным играм. Здесь вас ждут шикарные отели, разнообразные рестораны, клубы, шоу, мюзиклы и концерты — все к вашим услугам.

Уникальная архитектура и атмосфера

Поездка в Вегас — это как путешествие по всему миру: здесь древнеегипетская пирамида соседствует с архитектурой Древнего Рима, а небоскребы Нью-Йорка — с узкими каналами Венеции и Эйфелевой башней. На улицах этого сияющего города бьют фонтаны и извергаются вулканы, а в самих отелях расположены невероятные зоопарки и аквариумы.

День 1: Лос-Анджелес — Лас-Вегас

Утром мы выезжаем из Лос-Анджелеса и уже днем прибываем в Лас-Вегас. Вас ждет обед и, конечно же, обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии мы посетим самые оригинальные и необычные отели-казино знаменитого бульвара Лас-Вегас-Стрип. Яркие и переливающиеся огнями:

  • Bellagio
  • Ceasar Palace
  • Wynn
  • Venetian
  • Paris
  • New York
  • Luxor

Каждый из них поразит вас своей роскошью и масштабом. Прошлое Лас-Вегаса откроется вам при посещении старой части города. Вечером у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно исследовать город и насладиться одним из его невероятных шоу.

День 2: Лас-Вегас — Калико — Лос-Анджелес

Этот день мы начинаем с выезда из отеля в Лас-Вегасе и через два часа прибываем в город-призрак Калико. История этого городка началась еще в 1881 году, когда сюда начали съезжаться горнодобытчики в поисках серебра и буры. За столетие здесь было добыто на:

  • 86 миллионов долларов серебра
  • 45 миллионов долларов буры

Однако в 1980 году цены на серебро упали, а затем иссякли источники буры, что привело к опустению города к 1907 году. В XXI веке Калико обрел новую жизнь и стал популярным туристическим направлением. После прогулки по Калико мы вернемся в Лос-Анджелес, наполненные новыми впечатлениями.

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в Вашем отеле
  • Доставка в отель по завершению экскурсии
Что не входит в цену
  • Отель
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Лос-Анджелеса

Похожие туры из Лос-Анджелеса

Лучшее в западных штатах США: более 12 городов и 5 заповедных территорий
На машине
9 дней
Лучшее в западных штатах США: более 12 городов и 5 заповедных территорий
Уникальный тур по Лос-Анджелесу и западным штатам США. Посетите Гранд-Каньон, Лас-Вегас, Санта-Барбару и другие знаменитые места
Начало: Г. Лос-Анджелес, отель, в течение дня
13 дек в 10:00
4 янв в 10:00
$2125 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Лос-Анджелесе
Все туры из Лос-Анджелеса