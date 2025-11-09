Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Путешествие в Лас-Вегас

Уделите всего два дня своего свободного времени, и вы сможете увидеть блестящий Лас-Вегас во всей его красе! Этот город интересен для всех, независимо от вашей страсти к азартным играм. Здесь вас ждут шикарные отели, разнообразные рестораны, клубы, шоу, мюзиклы и концерты — все к вашим услугам.

Уникальная архитектура и атмосфера

Поездка в Вегас — это как путешествие по всему миру: здесь древнеегипетская пирамида соседствует с архитектурой Древнего Рима, а небоскребы Нью-Йорка — с узкими каналами Венеции и Эйфелевой башней. На улицах этого сияющего города бьют фонтаны и извергаются вулканы, а в самих отелях расположены невероятные зоопарки и аквариумы.

День 1: Лос-Анджелес — Лас-Вегас

Утром мы выезжаем из Лос-Анджелеса и уже днем прибываем в Лас-Вегас. Вас ждет обед и, конечно же, обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии мы посетим самые оригинальные и необычные отели-казино знаменитого бульвара Лас-Вегас-Стрип. Яркие и переливающиеся огнями:

Bellagio

Ceasar Palace

Wynn

Venetian

Paris

New York

Luxor

Каждый из них поразит вас своей роскошью и масштабом. Прошлое Лас-Вегаса откроется вам при посещении старой части города. Вечером у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно исследовать город и насладиться одним из его невероятных шоу.

День 2: Лас-Вегас — Калико — Лос-Анджелес

Этот день мы начинаем с выезда из отеля в Лас-Вегасе и через два часа прибываем в город-призрак Калико. История этого городка началась еще в 1881 году, когда сюда начали съезжаться горнодобытчики в поисках серебра и буры. За столетие здесь было добыто на:

86 миллионов долларов серебра

45 миллионов долларов буры

Однако в 1980 году цены на серебро упали, а затем иссякли источники буры, что привело к опустению города к 1907 году. В XXI веке Калико обрел новую жизнь и стал популярным туристическим направлением. После прогулки по Калико мы вернемся в Лос-Анджелес, наполненные новыми впечатлениями.