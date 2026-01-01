После завтрака в отеле начнётся экскурсия по основным достопримечательностям города. Мы посетим район Южный пляж (South Beach) и архитектурный заповедник Арт Деко, прогуляемся по району Sunny Isles, известному как «Американская Ривьера», а также осмотрим искусственный остров Фишера и другие места проживания богатых и знаменитых.

В центре города мы увидим небоскрёбы, а в районе Брикелл познакомимся с финансовым центром города. Далее маршрут приведёт в Маленькую Гавану и в Винвуд заповедник уличного искусства. Завершим обзорный маршрут в районе высокой моды.

После отправимся на 90-минутную морскую прогулку на катере Island Queen по Бискайскому заливу вокруг островов с домами известнейших людей из мира искусства и бизнеса. Вечером вернёмся в отель.