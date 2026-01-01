Большое путешествие во Флориду: Майами, Ки-Уэст и Палм-Бич, пляжный отдых и морская прогулка

Понежиться на берегу океана, посетить роскошные дворцы и музей Хемингуэя, погулять по городам
Приглашаем вас в насыщенный тур по Флориде — за 10 дней успеем исследовать 3 города, вдоволь насладиться пляжным отдыхом, прочувствовать атмосферу роскоши и погрузиться в историю.

Начнём с Майами: увидим впечатляющие
небоскрёбы, полюбуемся уличным искусством и отправимся на прогулку по Бискайскому заливу вокруг островов с домами известнейших людей.

В Ки-Уэсте посетим музей Хемингуэя и пройдём по самой длинной улице в мире, а ещё покормим с рук рыб тарпонов и сделаем фото с пеликанами. Восхитимся виллой Визкайя с богатой коллекцией антиквариата.

А в Палм-Бич узнаем, почему именно здесь живёт больше всего миллиардеров, полюбуемся музеем Флаглера, некогда самым роскошным особняком мира. Оставили 4 дня свободными, чтобы вы смогли полежать на пляже, отдохнуть и получить идеальный загар.

Описание экскурсии

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту с шампанским и фруктами. Отправимся в аэропорт Майами, по дороге вас ждёт небольшая экскурсия. После размещения в отеле — свободное время.

2 день

Экскурсия по Майами: роскошные районы, уличное искусство, прогулка на катере

После завтрака в отеле начнётся экскурсия по основным достопримечательностям города. Мы посетим район Южный пляж (South Beach) и архитектурный заповедник Арт Деко, прогуляемся по району Sunny Isles, известному как «Американская Ривьера», а также осмотрим искусственный остров Фишера и другие места проживания богатых и знаменитых.

В центре города мы увидим небоскрёбы, а в районе Брикелл познакомимся с финансовым центром города. Далее маршрут приведёт в Маленькую Гавану и в Винвуд заповедник уличного искусства. Завершим обзорный маршрут в районе высокой моды.

После отправимся на 90-минутную морскую прогулку на катере Island Queen по Бискайскому заливу вокруг островов с домами известнейших людей из мира искусства и бизнеса. Вечером вернёмся в отель.

3 день

Пляжный отдых

Свободный день. После завтрака вы сможете провести время на пляже или самостоятельно погулять.

4 день

Путешествие в Ки-Уэст

После завтрака отправимся на экскурсию в Ки-Уэст. Проедем по живописной трассе Overseas Highway над водами Атлантического океана. По пути мы сделаем две остановки. Первую, чтобы попробовать кубинский кофе. Вторую — на острове Исламорада, где познакомимся с морской природой, покормим огромных рыб тарпонов из рук мелкими сардинками и сделаем фотографии с пеликанами.

Посетим музей Хемингуэя, узнаем о жизни писателя и посмотрим на кошек-полидактилей, потомков Снежка, питомца Хемингуэя. Также осмотрим «Маленький Белый Дом Президента Трумэна».

Прогуляемся по улице Дюваль, самой длинной в мире, сделаем фотографии у самой южной точки США и у «нулевой мили». Насладимся потрясающим закатом с набережной, если поездка состоится в период с ноября по март. В другое время у нас будет возможность попробовать знаменитых каменных крабов (с середины октября до начала мая).

Вечером поедем обратно в Майами.

5 день

Пляжный отдых

После завтрака — вновь свободный день на пляже.

6 день

Вилла Визкайя: роскошный дворец и прогулка по парку

Утром отправимся на виллу Визкайя, великолепный дворец и парк в стиле итальянского ренессанса, расположенные на берегу океана в живописном районе Коконат-Гров.

Вилла была построена в 1916 году для одного из богатейших людей Америки. Внутри мы увидим коллекции антиквариата и редкостей, собранные владельцем по всей Европе.

После прогуляемся по огромному парку с античными скульптурами, фонтанами и лабиринтами, полюбуемся живописными видами Бискайского залива и мангровыми зарослями.

Вечером вернёмся в Майами, у вас будет свободное время.

7 день

Пляжный отдых

После завтрака — вновь свободный день на пляже.

8 день

Экскурсия по Палм-Бич: музей Флаглера, отель The Breakers и роскошные усадьбы

Сегодня поедем в город Палм-Бич. По пути гид расскажет об истории штата Флорида, о периоде «Позолоченного века» и о жизни американских магнатов второй половины 19 века. Мы узнаем, что Палм-Бич является городом с самым большим количеством миллиардеров на душу населения в мире.

Посетим музей Флаглера, белоснежный дворец на берегу озера, который когда-то считался самым роскошным особняком мира. Далее мы осмотрим величественный отель The Breakers, символ элегантности и роскоши, где с начала 20 века останавливаются коронованные особы и международная элита.

Проедем по центру города, главной торговой улице с модными бутиками, и по знаменитой набережной, где увидим огромные усадьбы, в которых роскошь и природная красота гармонично сочетаются. При желании будет возможность сделать остановку на обед в одном из элегантных кафе в центре города.

9 день

Пляжный отдых

После завтрака — вновь свободный день на пляже.

10 день

Отъезд

Утром у вас будет свободное время, а затем мы отвезём вас в аэропорт.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$3400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, встреча с шампанским и фруктами
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорта
  • Катание на катере
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Майами и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение - $500
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Майами, вторая половина дня, точное время по договорённости
Завершение: Аэропорт Майами, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люсинэ
Люсинэ — Организатор в Майами
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 3 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Люсинэ. Я живу в Краснодаре более 25 лет, очень люблю свой край, являюсь руководителем агентства. Опыт работы в туризме более 10 лет, сама провожу экскурсии. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места.

