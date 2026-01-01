Начнём с Майами: увидим впечатляющие
Описание экскурсии
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту с шампанским и фруктами. Отправимся в аэропорт Майами, по дороге вас ждёт небольшая экскурсия. После размещения в отеле — свободное время.
Экскурсия по Майами: роскошные районы, уличное искусство, прогулка на катере
После завтрака в отеле начнётся экскурсия по основным достопримечательностям города. Мы посетим район Южный пляж (South Beach) и архитектурный заповедник Арт Деко, прогуляемся по району Sunny Isles, известному как «Американская Ривьера», а также осмотрим искусственный остров Фишера и другие места проживания богатых и знаменитых.
В центре города мы увидим небоскрёбы, а в районе Брикелл познакомимся с финансовым центром города. Далее маршрут приведёт в Маленькую Гавану и в Винвуд заповедник уличного искусства. Завершим обзорный маршрут в районе высокой моды.
После отправимся на 90-минутную морскую прогулку на катере Island Queen по Бискайскому заливу вокруг островов с домами известнейших людей из мира искусства и бизнеса. Вечером вернёмся в отель.
Пляжный отдых
Свободный день. После завтрака вы сможете провести время на пляже или самостоятельно погулять.
Путешествие в Ки-Уэст
После завтрака отправимся на экскурсию в Ки-Уэст. Проедем по живописной трассе Overseas Highway над водами Атлантического океана. По пути мы сделаем две остановки. Первую, чтобы попробовать кубинский кофе. Вторую — на острове Исламорада, где познакомимся с морской природой, покормим огромных рыб тарпонов из рук мелкими сардинками и сделаем фотографии с пеликанами.
Посетим музей Хемингуэя, узнаем о жизни писателя и посмотрим на кошек-полидактилей, потомков Снежка, питомца Хемингуэя. Также осмотрим «Маленький Белый Дом Президента Трумэна».
Прогуляемся по улице Дюваль, самой длинной в мире, сделаем фотографии у самой южной точки США и у «нулевой мили». Насладимся потрясающим закатом с набережной, если поездка состоится в период с ноября по март. В другое время у нас будет возможность попробовать знаменитых каменных крабов (с середины октября до начала мая).
Вечером поедем обратно в Майами.
Пляжный отдых
После завтрака — вновь свободный день на пляже.
Вилла Визкайя: роскошный дворец и прогулка по парку
Утром отправимся на виллу Визкайя, великолепный дворец и парк в стиле итальянского ренессанса, расположенные на берегу океана в живописном районе Коконат-Гров.
Вилла была построена в 1916 году для одного из богатейших людей Америки. Внутри мы увидим коллекции антиквариата и редкостей, собранные владельцем по всей Европе.
После прогуляемся по огромному парку с античными скульптурами, фонтанами и лабиринтами, полюбуемся живописными видами Бискайского залива и мангровыми зарослями.
Вечером вернёмся в Майами, у вас будет свободное время.
Пляжный отдых
После завтрака — вновь свободный день на пляже.
Экскурсия по Палм-Бич: музей Флаглера, отель The Breakers и роскошные усадьбы
Сегодня поедем в город Палм-Бич. По пути гид расскажет об истории штата Флорида, о периоде «Позолоченного века» и о жизни американских магнатов второй половины 19 века. Мы узнаем, что Палм-Бич является городом с самым большим количеством миллиардеров на душу населения в мире.
Посетим музей Флаглера, белоснежный дворец на берегу озера, который когда-то считался самым роскошным особняком мира. Далее мы осмотрим величественный отель The Breakers, символ элегантности и роскоши, где с начала 20 века останавливаются коронованные особы и международная элита.
Проедем по центру города, главной торговой улице с модными бутиками, и по знаменитой набережной, где увидим огромные усадьбы, в которых роскошь и природная красота гармонично сочетаются. При желании будет возможность сделать остановку на обед в одном из элегантных кафе в центре города.
Пляжный отдых
После завтрака — вновь свободный день на пляже.
Отъезд
Утром у вас будет свободное время, а затем мы отвезём вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$3400
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, встреча с шампанским и фруктами
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорта
- Катание на катере
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Майами и обратно
- Обеды и ужины
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение - $500