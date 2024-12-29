7 дней
Отпуск в солнечной Флориде: тематические парки Орландо и пляжи Майами
Погрузиться в миры Диснея и Голливуда, повеселиться в аквапарке и искупаться в Атлантическом океане
Начало: Отель в Орландо, время зависит от вашего рейса
29 дек в 10:00
5 янв в 10:00
$1811 за человека
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