Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Однодневная поездка в Санкт Петербург познакомит вас с историей 📖 города, Вы узнаете почему, он такой русский, посмотрите город 🏙️ Тампа, познакомитесь с прекрасными видами на залив Тампа, проезд по мосту, соединяющей города Тампа и Санкт Петербург, экскурсия ⛳ по музею Сальвадора Дали и встреча с картинами художника, это не единственное огромное удовольствие в поездке, кафе «Гала» угостит вас неординарными блюдами из Испании, подарочный магазин удивит колоритом и многообразием сувениров. Мы также увидим исторический пирс(1886) убегающий в водные горизонты Тамповского залива, завершающийся трёхэтажной пирамидой перевернутой с ног на голову. Здесь много чего для развлечений, включая большой аквариум. Мы увидим с Вами ту землю, которую когда-то в 1888 году была задумана, спроектирована и построена нашим русский соотечественникoм, дворянином и офицером Петром Дементьевым. Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с его биографией и строениями, которые по прежнему украшают главную улицу города.