Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

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Экскурсия в г. Санкт Петербург, Флорида

Гид S.
Гид S. – Гид из Орландо
Экскурсия в г.

Санкт Петербург, Флорида
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $428 за человека

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Экскурсия в г. Санкт Петербург, Флорида
Экскурсия в г. Санкт Петербург, Флорида
Однодневная поездка в Санкт Петербург познакомит вас с историей 📖 города, Вы узнаете почему, он такой русский, посмотрите город 🏙️ Тампа, познакомитесь с прекрасными видами на залив Тампа, проезд по мосту, соединяющей города Тампа и Санкт Петербург, экскурсия ⛳ по музею Сальвадора Дали и встреча с картинами художника, это не единственное огромное удовольствие в поездке, кафе «Гала» угостит вас неординарными блюдами из Испании, подарочный магазин удивит колоритом и многообразием сувениров. Мы также увидим исторический пирс(1886) убегающий в водные горизонты Тамповского залива, завершающийся трёхэтажной пирамидой перевернутой с ног на голову. Здесь много чего для развлечений, включая большой аквариум. Мы увидим с Вами ту землю, которую когда-то в 1888 году была задумана, спроектирована и построена нашим русский соотечественникoм, дворянином и офицером Петром Дементьевым. Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с его биографией и строениями, которые по прежнему украшают главную улицу города.
Начало и место завершения
🚩 Orlando
Экскурсия в г. Санкт Петербург, Флорида
Экскурсия в г. Санкт Петербург, Флорида
Экскурсия в г. Санкт Петербург, Флорида
Экскурсия в г. Санкт Петербург, Флорида

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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