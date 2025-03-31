Мои заказы

Отпуск в солнечной Флориде: тематические парки Орландо и пляжи Майами

Погрузиться в миры Диснея и Голливуда, повеселиться в аквапарке и искупаться в Атлантическом океане
Отправляемся на побережье Атлантического океана в самый солнечный штат США — Флориду. Первая часть отпуска — активная, её проведём в Орландо.

Посетим один из двух тематических парков Уолта Диснея, где можно
встретить Микки Мауса или заглянуть в возможное будущее, увидим динозавров и трансформеров в комплексе киностудии Universal Studios, а также прокатимся с водных горок в аквапарке.

А в оставшиеся дни никуда не будем спешить: позагораем и вдоволь накупаемся на бескрайних пляжах Майами.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек28
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

По прилёте в Орландо — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. После размещения будет свободное время.

По желанию и за доплату в этот день: музыкальное шоу «Пиратские приключения» с ужином и танцами ($115 + $175 трансфер для 5 человек).

2 день

Волшебные миры Уолта Диснея

Сегодня погрузимся в сказочный мир Диснея и отправимся в один из двух парков аттракционов. Первый — это комплекс «Волшебное королевство», где можно встретить Микки Мауса, Золушку, героев серии «Пираты Карибского моря» и других мультфильмов и картин. Второй — парк «Эпкот», отражающий мечту Уолта Диснея о технологически развитом будущем и знакомящий посетителей с культурой 11 стран.

Волшебные миры Уолта ДиснеяВолшебные миры Уолта ДиснеяВолшебные миры Уолта ДиснеяВолшебные миры Уолта Диснея
3 день

Мир голливудского кино

Осуществим желание киноманов и шагнём внутрь экрана. Посетим парк развлечений студии Universal Studios, где можно лично познакомиться с любимыми героями — Кинг-Конгом, Гарри Поттером, трансформерами, динозаврами из «Парка Юрского периода». Также стоит побывать на шоу «Водный мир» со спецэффектами и трюками каскадёров.

Мир голливудского киноМир голливудского киноМир голливудского киноМир голливудского кино
4 день

Отдых в аквапарке

День весёлых водных развлечений! Проведём его в аквапарке, в котором воссоздано южное побережье Тихого океана. Тут 36 горок, 6 рек и лагун, бассейны с морскими волнами и дельфинами — яркие впечатления обеспечены!

По желанию и за доплату в этот день: билет в Cirque du Soleil ($110 + $175 трансфер для 5 человек).

Отдых в аквапаркеОтдых в аквапаркеОтдых в аквапаркеОтдых в аквапарке
5 день

Первая встреча с Майами

Покинем Орландо и поедем в Майами. По прибытии сразу устроим променад: пройдём по центральным улицам, историческому району Арт-Деко и финансовому кварталу, увидим небоскрёбы и виллу Джанни Версаче. Затем — расслабленный пляжный отдых. Вечером рекомендуем прогуляться по Саут-Бич со множеством ночных клубов, бутиков, ресторанов, отелей.

По желанию и за доплату в этот день: круиз по заливу мимо островов, где живут мультимиллионеры и голливудские звёзды ($65 — на корабле, $100 — на скоростном боте); поездка к месту обитания аллигаторов ($100).

Первая встреча с МайамиПервая встреча с МайамиПервая встреча с МайамиПервая встреча с Майами
6 день

Свободный день

Весь день будет свободен. Вы можете провести его на пляже или отправиться на экскурсию.

По желанию и за доплату в этот день: круиз на остров Ки-Уэст, где жил Эрнест Хемингуэй ($250 + $45 билет в дом-музей писателя).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Возвращение домой

Завершающий день нашего отдыха. Трансфер от отеля к аэропорту — самостоятельно.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за человека), низкий сезон$1811
1-местное размещение, низкий сезон$2355
2-местное размещение (за человека), высокий сезон$2329
1-местное размещение, высокий сезон$3027
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Орландо и обратно в ваш город из Майами
  • Питание, кроме завтраков в некоторых отелях
  • Входные билеты
  • Виза
  • Обязательная медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии
  • Туристический сбор или резорт-фи в некоторых отелях
  • Чаевые гиду и водителю
  • Доплата за 1-местное размещение - $544
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для низкого сезона с проживанием в 2-звёздочных отелях. Стоимость тура в высокий сезон (с 15 декабря по 15 апреля) составляет: 2-местное размещение - $2329, 1-местное - $3027
  • Стоимость тура при проживании в 3-звёздочных отелях составляет: низкий сезон - $2375-3087, высокий сезон - $3053-3969
  • Стоимость тура при проживании в 4-звёздочных отелях составляет: низкий сезон - $3623-4709, высокий сезон - $4658-6055
  • Стоимость тура при проживании в 5-звёздочных отелях составляет: низкий сезон - $5233-6802, высокий сезон - $6728-8746
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Орландо, время зависит от вашего рейса
Завершение: Отель в Майами, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Виталий
Виталий — ваш гид в Орландо
Провёл экскурсии для 19 туристов
Добрый день, уважаемые! Меня зовут Виталий, я живу в США и много лет организовываю авторские туры. С удовольствием покажу и вам лучшие места страны и проверенные лично локации. С индивидуальным подходом и учётом всех ваших пожеланий. Будем рады видеть вас!
Отзывы и рейтинг

Виталий
Виталий
31 мар 2025
Здравствуйте,все замечательно,Виталий профессиональная своего дела,мне очень понравился этот тур по штатам емко,содержательно,ничего лишнего все на лайте 👍