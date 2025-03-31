Посетим один из двух тематических парков Уолта Диснея, где можно
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
По прилёте в Орландо — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. После размещения будет свободное время.
По желанию и за доплату в этот день: музыкальное шоу «Пиратские приключения» с ужином и танцами ($115 + $175 трансфер для 5 человек).
Волшебные миры Уолта Диснея
Сегодня погрузимся в сказочный мир Диснея и отправимся в один из двух парков аттракционов. Первый — это комплекс «Волшебное королевство», где можно встретить Микки Мауса, Золушку, героев серии «Пираты Карибского моря» и других мультфильмов и картин. Второй — парк «Эпкот», отражающий мечту Уолта Диснея о технологически развитом будущем и знакомящий посетителей с культурой 11 стран.
Мир голливудского кино
Осуществим желание киноманов и шагнём внутрь экрана. Посетим парк развлечений студии Universal Studios, где можно лично познакомиться с любимыми героями — Кинг-Конгом, Гарри Поттером, трансформерами, динозаврами из «Парка Юрского периода». Также стоит побывать на шоу «Водный мир» со спецэффектами и трюками каскадёров.
Отдых в аквапарке
День весёлых водных развлечений! Проведём его в аквапарке, в котором воссоздано южное побережье Тихого океана. Тут 36 горок, 6 рек и лагун, бассейны с морскими волнами и дельфинами — яркие впечатления обеспечены!
По желанию и за доплату в этот день: билет в Cirque du Soleil ($110 + $175 трансфер для 5 человек).
Первая встреча с Майами
Покинем Орландо и поедем в Майами. По прибытии сразу устроим променад: пройдём по центральным улицам, историческому району Арт-Деко и финансовому кварталу, увидим небоскрёбы и виллу Джанни Версаче. Затем — расслабленный пляжный отдых. Вечером рекомендуем прогуляться по Саут-Бич со множеством ночных клубов, бутиков, ресторанов, отелей.
По желанию и за доплату в этот день: круиз по заливу мимо островов, где живут мультимиллионеры и голливудские звёзды ($65 — на корабле, $100 — на скоростном боте); поездка к месту обитания аллигаторов ($100).
Свободный день
Весь день будет свободен. Вы можете провести его на пляже или отправиться на экскурсию.
По желанию и за доплату в этот день: круиз на остров Ки-Уэст, где жил Эрнест Хемингуэй ($250 + $45 билет в дом-музей писателя).
Возвращение домой
Завершающий день нашего отдыха. Трансфер от отеля к аэропорту — самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за человека), низкий сезон
|$1811
|1-местное размещение, низкий сезон
|$2355
|2-местное размещение (за человека), высокий сезон
|$2329
|1-местное размещение, высокий сезон
|$3027
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Орландо и обратно в ваш город из Майами
- Питание, кроме завтраков в некоторых отелях
- Входные билеты
- Виза
- Обязательная медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии
- Туристический сбор или резорт-фи в некоторых отелях
- Чаевые гиду и водителю
- Доплата за 1-местное размещение - $544
- Обратите внимание: стоимость тура указана для низкого сезона с проживанием в 2-звёздочных отелях. Стоимость тура в высокий сезон (с 15 декабря по 15 апреля) составляет: 2-местное размещение - $2329, 1-местное - $3027
- Стоимость тура при проживании в 3-звёздочных отелях составляет: низкий сезон - $2375-3087, высокий сезон - $3053-3969
- Стоимость тура при проживании в 4-звёздочных отелях составляет: низкий сезон - $3623-4709, высокий сезон - $4658-6055
- Стоимость тура при проживании в 5-звёздочных отелях составляет: низкий сезон - $5233-6802, высокий сезон - $6728-8746