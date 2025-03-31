Отпуск в солнечной Флориде: тематические парки Орландо и пляжи Майами
Погрузиться в миры Диснея и Голливуда, повеселиться в аквапарке и искупаться в Атлантическом океане
Начало: Отель в Орландо, время зависит от вашего рейса
27 июл в 10:00
3 авг в 10:00
$1811 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиталий31 марта 2025Здравствуйте,все замечательно,Виталий профессиональная своего дела,мне очень понравился этот тур по штатам емко,содержательно,ничего лишнего все на лайте 👍
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