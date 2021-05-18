Всё об Оушенсайде

Полезная информация об Оушенсайде

Что нужно знать об Оушенсайде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Оушенсайде
11:5452
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаОушенсайд
По-английскиOceanside
Население города175 691 чел.
АэропортMunicipal OCN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота24 м. от уровня моря

Где находится Оушенсайд на карте