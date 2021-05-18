Всё о Палмдейле

Полезная информация о Палмдейле

Что нужно знать о Палмдейле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Палмдейле
13:0023
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаПалмдейл
По-английскиPalmdale
Население города158 351 чел.
АэропортLa Palmdale Regional Airport PMD (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота815 м. от уровня моря

Где находится Палмдейл на карте