Полезная информация о Палмдейле
Что нужно знать о Палмдейле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Палмдейле
13:0023
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Палмдейл
|По-английски
|Palmdale
|Население города
|158 351 чел.
|Аэропорт
|La Palmdale Regional Airport PMD (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|815 м. от уровня моря