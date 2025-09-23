Мои заказы

Экспресс-обзор Сан-Диего

Его называют раем на Земле, и в нем мечтает жить каждый второй американец, ведь Сан-Диего признан одним из красивейших городов мира. Я сам прожил в Сан-Диего 2 года и прекрасно понимаю, почему он так привлекает людей со всего мира.

Позвольте мне, как человеку, который знает все самые интересные места этого города, открыть для вас эту тихоокеанскую жемчужину Америки!
Экспресс-обзор Сан-Диего
Экспресс-обзор Сан-Диего
Экспресс-обзор Сан-Диего
Ближайшие даты:
24
сен25
сен26
сен27
сен28
сен29
сен30
сен
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Даунтаун

Это исторический центр — квартал газовых фонарей, знаменитый своими театрами, ночными клубами, мюзик-холлами и огромным количеством ресторанов, находящихся в отреставрированных зданиях викторианского стиля. Нам откроется шикарный вид набережной: мы сможем лицезреть статую моряка и медсестры, увидим морской музей, включающий такие известные экспонаты как корабль «Звезда Индии» и авианосец USS Midway. Полуостров Коронадо
С него открываются шикарные виды. Это место славится старинными особняками, яхтами, комфортабельными отелями и шикарным пляжем с белоснежным песком. Здесь же находится знаменитый отель «Дель Коронадо», где в 1959 году был снят фильм «В джазе только девушки». А сам отель был построен в 1888 году и хорошо отражает архитектуру той эпохи. Газета «USA Today» называет «Дель Коронадо» одним из десяти лучших отелей мира. Бальбоа парк — душа и сердце города
Очень красивый, внушительных размеров парк похож на старинный испанский город, он был построен специально для выставки Панама-Калифорния (1915-16 гг.), посвященной окончанию строительства Панамского канала. На сегодняшний день Бальбоа парк — это излюбленное место горожан и гостей города. Мы обязательно прогуляемся по его аллеям, насладимся потрясающей архитектурой и заглянем в самые укромные уголки! Олд Таун
Он представляет из себя большой квартал, в котором старым является лишь название. Все остальное — это мастерски стилизованная под старину красота. И если не замечать современные автомобили, то можно ощутить себя в прошлом веке.

Ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Даунтаун
  • Полуостров Коронадо
  • Бальбоа парк
  • Олд Таун
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
У нас ещё много экскурсий в Сан-Диего. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сан-Диего