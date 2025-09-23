Даунтаун

Это исторический центр — квартал газовых фонарей, знаменитый своими театрами, ночными клубами, мюзик-холлами и огромным количеством ресторанов, находящихся в отреставрированных зданиях викторианского стиля. Нам откроется шикарный вид набережной: мы сможем лицезреть статую моряка и медсестры, увидим морской музей, включающий такие известные экспонаты как корабль «Звезда Индии» и авианосец USS Midway. Полуостров Коронадо

С него открываются шикарные виды. Это место славится старинными особняками, яхтами, комфортабельными отелями и шикарным пляжем с белоснежным песком. Здесь же находится знаменитый отель «Дель Коронадо», где в 1959 году был снят фильм «В джазе только девушки». А сам отель был построен в 1888 году и хорошо отражает архитектуру той эпохи. Газета «USA Today» называет «Дель Коронадо» одним из десяти лучших отелей мира. Бальбоа парк — душа и сердце города

Очень красивый, внушительных размеров парк похож на старинный испанский город, он был построен специально для выставки Панама-Калифорния (1915-16 гг.), посвященной окончанию строительства Панамского канала. На сегодняшний день Бальбоа парк — это излюбленное место горожан и гостей города. Мы обязательно прогуляемся по его аллеям, насладимся потрясающей архитектурой и заглянем в самые укромные уголки! Олд Таун

Он представляет из себя большой квартал, в котором старым является лишь название. Все остальное — это мастерски стилизованная под старину красота. И если не замечать современные автомобили, то можно ощутить себя в прошлом веке.