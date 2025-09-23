Его называют раем на Земле, и в нем мечтает жить каждый второй американец, ведь Сан-Диего признан одним из красивейших городов мира. Я сам прожил в Сан-Диего 2 года и прекрасно понимаю, почему он так привлекает людей со всего мира.
Позвольте мне, как человеку, который знает все самые интересные места этого города, открыть для вас эту тихоокеанскую жемчужину Америки!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Даунтаун
Это исторический центр — квартал газовых фонарей, знаменитый своими театрами, ночными клубами, мюзик-холлами и огромным количеством ресторанов, находящихся в отреставрированных зданиях викторианского стиля. Нам откроется шикарный вид набережной: мы сможем лицезреть статую моряка и медсестры, увидим морской музей, включающий такие известные экспонаты как корабль «Звезда Индии» и авианосец USS Midway. Полуостров Коронадо
С него открываются шикарные виды. Это место славится старинными особняками, яхтами, комфортабельными отелями и шикарным пляжем с белоснежным песком. Здесь же находится знаменитый отель «Дель Коронадо», где в 1959 году был снят фильм «В джазе только девушки». А сам отель был построен в 1888 году и хорошо отражает архитектуру той эпохи. Газета «USA Today» называет «Дель Коронадо» одним из десяти лучших отелей мира. Бальбоа парк — душа и сердце города
Очень красивый, внушительных размеров парк похож на старинный испанский город, он был построен специально для выставки Панама-Калифорния (1915-16 гг.), посвященной окончанию строительства Панамского канала. На сегодняшний день Бальбоа парк — это излюбленное место горожан и гостей города. Мы обязательно прогуляемся по его аллеям, насладимся потрясающей архитектурой и заглянем в самые укромные уголки! Олд Таун
Он представляет из себя большой квартал, в котором старым является лишь название. Все остальное — это мастерски стилизованная под старину красота. И если не замечать современные автомобили, то можно ощутить себя в прошлом веке.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.