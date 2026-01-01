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12 часов Индивидуальная до 4 чел. ТУР НЕДОСТУПЕН Начало: По договоренности Расписание: По договоренности $800 за всё до 4 чел. 5 часов Индивидуальная до 6 чел. Экспресс-обзор Сан-Диего Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно $550 за всё до 6 чел.

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