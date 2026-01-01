Индивидуальная
до 4 чел.
ТУР НЕДОСТУПЕН
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
$800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-обзор Сан-Диего
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$550 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Диего
Самые популярные экскурсии в Сан-Диего
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Сан-Диего в августе 2026
Сейчас в Сан-Диего можно забронировать 2 экскурсии от 550 до 800.
Экскурсии на русском языке в Сан-Диего (США 🇺🇸) – у нас можно купить 2 экскурсии на 2026 год, цены от $550. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь