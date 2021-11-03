Все экскурсии в Сан-Диего
Круиз
в группе до 50 чел.
2ч 30м
9 081₽
за 1 чел.
Сан-Диего: круиз с ужином
⛴ Водные
Блюда соленых бухт, сверкающие волны и неповторимая природная красота делают Сан-Диего идеальным для путешествий
Входной билет
1д
4 805₽
за 1 чел.
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Проведите приятный день в знаменитом зоопарке Сан-Диего, где,
Входной билет
1ч
4 805₽
за 1 чел.
Зоологический сафари-парк в Сан-Диего: билет на день
Исследуйте 1 800 акров, на которых живут более 3 500 видов экзотических животных в ходе вашего африканского сафари
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сан-Диего – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 476 ⭐ отзывов, цены от 4805₽, посетите достопримечательности: Зоопарк Сан-Диего, Даунтаун Сан-Диего, Район Гасламп, Залив Сан-Диего, Сафари-парк зоопарка Сан-Диего, Парк Бальбоа, Район Маленькая Италия в Сан-Диего, Бейсбольный стадион Petco Park
Последние отзывы «Экскурсии Сан-Диего»
- ААноним3 ноября 2021Опыт был очень красивым, мы впервые встретились, нам все еще нужно знать больше
- MMariia18 октября 2021Хорошая деятельность на целый день.
- JJames13 октября 2021Good
- Отзыв на: Сан-Диего: круиз с ужиномLLori4 октября 2021Отличный персонал! Очень рад. Хорошая еда, прекрасные впечатления!
- Отзыв на: Сан-Диего: круиз с ужиномHHannah29 сентября 2021Несомненно, мое любимое занятие, которое я делал в Сан-Диего. Еда была вкусной, ди-джей был интересным, а виды были захватывающими. 5 звезд!
- RRon R14 октября 2019Много автобусов школьников, поэтому мы были очень рады обойти это. Первая ванная комната находится прямо у главного входа. Так много добровольцев в красных рубахах, чтобы вести вас и отвечать на вопросы. Очень красивые тенистые деревья для вашей защиты от солнца вдоль дорожек. Обязательно наденьте шляпу!
- TTerry5 июля 2019Мисс Пегги, которая устроила нам частный тур по Африке, является воплощением службы поддержки клиентов. Спасибо за 35 лет службы Safari. С уважением, Терри В. Лезервуд
- KKIMBERLY22 мая 2019Нам очень понравилось наше посещение. Мы потратили деньги на роскошное караван-сафари, которое стоит своих денег!