Однодневная поездка из Лос-Анджелеса в Сан-Диего.
Описание экскурсииПо пути мы заедем на красивый пляж городка La Jolla, где можно будет увидеть морских котиков. В Сан-Диего мы посетим Даунтаун, Олд Таун, городской парк, остров Коронадо и другие главные достопримечательности города. Если пожелаете, сможем обсудить и другие туры: по основным достопримечательностям Лос-Анджелеса, по самым красивым пляжам Лос-Анджелеса, в Санта-Барбару, по домам знаменитостей, пешком на гору к знаку Голливуд, по Национальным паркам Калифорнии, Аризоны, Невады и многие другие. Также, я предоставляю трансфер из/до аэропортов города и трансфер в любое место (например Диснейленд, киностудии, музеи). Если у вас есть вопросы, напишите мне, я с радостью отвечу на них!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сан-Диего
- Ла-Хойя
- Коронадо
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в музеи.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.