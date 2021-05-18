Полезная информация о Шугар-Ленде
Что нужно знать о Шугар-Ленде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шугар-Ленде
16:5333
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Шугар-Ленд
|По-английски
|Sugar Land
|Население города
|88 156 чел.
|Аэропорт
|Sugar Land Regional SGR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Chicago
|Средняя высота
|32 м. от уровня моря