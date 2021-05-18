Всё о Шугар-Ленде

Полезная информация о Шугар-Ленде

Что нужно знать о Шугар-Ленде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шугар-Ленде
16:5333
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаШугар-Ленд
По-английскиSugar Land
Население города88 156 чел.
АэропортSugar Land Regional SGR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Chicago
Средняя высота32 м. от уровня моря

Где находится Шугар-Ленд на карте