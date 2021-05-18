Полезная информация о Туэнтинайн-Палмсе
Что нужно знать о Туэнтинайн-Палмсе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Туэнтинайн-Палмсе
14:5357
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Туэнтинайн-Палмс
|По-английски
|Twentynine Palms
|Население города
|26 025 чел.
|Аэропорт
|Twentynine Palms TNP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|607 м. от уровня моря