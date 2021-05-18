Всё о Туэнтинайн-Палмсе

Полезная информация о Туэнтинайн-Палмсе

Что нужно знать о Туэнтинайн-Палмсе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Туэнтинайн-Палмсе
14:5357
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаТуэнтинайн-Палмс
По-английскиTwentynine Palms
Население города26 025 чел.
АэропортTwentynine Palms TNP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота607 м. от уровня моря

Где находится Туэнтинайн-Палмс на карте