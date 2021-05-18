Всё о Винчестере

Полезная информация о Винчестере

Что нужно знать о Винчестере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Винчестере
14:5416
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаВинчестер
По-английскиWinchester
Население города27 978 чел.
АэропортWinchester Regional WGO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота589 м. от уровня моря

Где находится Винчестер на карте