Полезная информация о Винчестере
Что нужно знать о Винчестере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Винчестере
14:5416
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Винчестер
|По-английски
|Winchester
|Население города
|27 978 чел.
|Аэропорт
|Winchester Regional WGO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|589 м. от уровня моря