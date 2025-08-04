Вашингтон занимает важнейшее место в истории Америки, изобилуя легендарными памятниками и знаменитыми местами.
Над его идеей трудились американские отцы-основатели, над обликом — именитые французские архитекторы. Я научу вас расшифровывать его архитектурные загадки. А ещё — познакомлю с местными обычаями и социальной и политической жизнью страны.
Описание экскурсии
Cредоточие власти и могущества
В первой части поездки вы увидите места, воплотившие исходную градостроительную идею Вашингтона:
- Мемориалы Джефферсона и Линкольна
- Монумент Вашингтона
- Мемориалы, посвященные Корейской и Вьетнамской войнам
А я расскажу, что общего между столицей США и Санкт-Петербургом и научу видеть за широкими улицами и проспектами замысел основателей города и архитектурную символику.
Многоликий и непохожий
Посмотрим на памятники Пушкину и Эйнштейну. А затем вернёмся в центр, чтобы увидеть:
- Здание Капитолия
- Библиотеку Конгресса
- Верховный Суд
- Комплекс зданий Смитсоновского института
- Белый дом
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате на автомобиле класса люкс
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 6. Стоимость — $775
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Михаил — ваш гид в Вашингтоне
Провёл экскурсии для 333 туристов
Меня зовут Михаил. Я лицензированный гид с большим опытом работы в Вашингтоне (с 1990 года). Провожу авторские туры по великолепной столице США, предлагаю посетить знаковые достопримечательности города, без которых невозможно представить «столицу мира»: Белый Дом, знаменитый Капитолий Соединенных Штатов, мемориал Томаса Джефферсона и многие другие!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Lana
4 авг 2025
Прекрасный маршрут, 4 часа пролетели незаметно. Гид очень знающий и позитивный. Спасибо!
О
Олег
9 июл 2025
Отличная экскурсия!
М
Мария
18 ноя 2024
Спасибо огромное Михаилу за прекрасную экскурсию!!!! Очень рекомендуем!!!
Д
Дмитрий
15 ноя 2024
Интересно, познавательно, доступно. Отличная экскурсия- узнал много нового.
С
Станислав
18 сен 2024
Отличный обзор с интересным рассказом и приятным общением, спасибо!
А
Алексей
17 июл 2024
Спасибо Михаилу за удивительно интересную экскурсию