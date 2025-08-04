Вашингтон занимает важнейшее место в истории Америки, изобилуя легендарными памятниками и знаменитыми местами. Над его идеей трудились американские отцы-основатели, над обликом — именитые французские архитекторы. Я научу вас расшифровывать его архитектурные загадки. А ещё — познакомлю с местными обычаями и социальной и политической жизнью страны.

Описание экскурсии

Cредоточие власти и могущества

В первой части поездки вы увидите места, воплотившие исходную градостроительную идею Вашингтона:

Мемориалы Джефферсона и Линкольна

Монумент Вашингтона

Мемориалы, посвященные Корейской и Вьетнамской войнам

А я расскажу, что общего между столицей США и Санкт-Петербургом и научу видеть за широкими улицами и проспектами замысел основателей города и архитектурную символику.

Многоликий и непохожий

Посмотрим на памятники Пушкину и Эйнштейну. А затем вернёмся в центр, чтобы увидеть:

Здание Капитолия

Библиотеку Конгресса

Верховный Суд

Комплекс зданий Смитсоновского института

Белый дом

