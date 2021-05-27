Экскурсии Вашингтона

Все экскурсии в Вашингтоне

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Вашингтоне – доступно 22 экскурсии на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от $175. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Вашингтоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Основные достопримечательности Вашингтона
Индивидуальная экскурсия
5
3
$380
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Основные достопримечательности Вашингтона
будние дни и выходные, начиная с 10 утра
Шоппинг тур в торговый центр Woodbury Common
$350
за 1 чел.
Шоппинг тур в торговый центр Woodbury Common
С чего начинается Вашингтон
Индивидуальная экскурсия
4.8
8
1ч 30м
$180
за 1-7 чел.
С чего начинается Вашингтон
Исследовать окрестности Белого дома и проникнуться политической историей города
Авиа - тур на Ниагарские водопады
14ч
$1 450
за 1 чел.
Авиа - тур на Ниагарские водопады
Поездка в Бостон
12ч
$1 250
за 1 чел.
Поездка в Бостон
Филадельфия + Атлантик-Сити
12ч
$950
за 1 чел.
Филадельфия + Атлантик-Сити
Поездка в Вашингтон
14ч
$1 150
за 1 чел.
Поездка в Вашингтон
Экскурсия по этническим районам Бруклина с прогулкой по Брайтон Бич
$450
за 1 чел.
Экскурсия по этническим районам Бруклина с прогулкой по Брайтон Бич
Трехдневный тур Вашингтон + Филадельфия
$1 120
за 1 чел.
Трехдневный тур Вашингтон + Филадельфия
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Индивидуальная экскурсия
$450
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Вашингтону
по договоренности
Двухдневный тур в Бостон
$750
за 1 чел.
Двухдневный тур в Бостон
Двухдневный тур Вашингтон + Филадельфия
$750
за 1 чел.
Двухдневный тур Вашингтон + Филадельфия
Двухдневный тур в Вашингтон
$750
за 1 чел.
Двухдневный тур в Вашингтон
Тур в Ланкастер - Страну Эмишей
10ч
$900
за 1 чел.
Тур в Ланкастер - Страну Эмишей
Вертолетные туры
$175
за 1 чел.
Вертолетные туры
Полная обзорная экскурсия по Нью-Йорку с посещением одной из смотровых площадок
$550
за 1 чел.
Полная обзорная экскурсия по Нью-Йорку с посещением одной из смотровых площадок
Экскурсия по вечернему Times Square с смотровой площадкой Empire State Building
$400
за 1 чел.
Экскурсия по вечернему Times Square с смотровой площадкой Empire State Building
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
$360
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Бронкс с посещением Зоопарка и Ботанического Сада
$700
за 1 чел.
Бронкс с посещением Зоопарка и Ботанического Сада
Атлантик-Сити
$900
за 1 чел.
Атлантик-Сити
Поездка в Филадельфию
$900
за 1 чел.
Поездка в Филадельфию
Двухдневный тур на Ниагарские водопады
$750
за 1 чел.
Двухдневный тур на Ниагарские водопады

Последние отзывы «Экскурсии Вашингтона»

  • Отзыв на: С чего начинается Вашингтон
    Н
    Наталья
    27 мая 2021
    5
    Михаилу огромное спасибо за захватывающе рассказанную историю про Вашингтон! Мы были в полном восторге. Понравился формат экскурсии. Время пролетело незаметно! И море впечатлений!
  • Отзыв на: С чего начинается Вашингтон
    А
    Аня
    10 января 2020
    5
    Михаил провёл нам очень интересную и познавательную экскурсию. Мы узнали много интересных фактов. Живое и эрудированное общение. Видно, что Михаил знаток в своём деле. Очень рекомендуем.
  • Отзыв на: С чего начинается Вашингтон
    Т
    Татьяна
    26 декабря 2019
    5
    Замечательная экскурсия. Узнали очень много о возникновении США как государство. Очень советую эту экскурсию. Откроете для себя очень много интересного из истории этой страны. Огромное спасибо нашему гиду.
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