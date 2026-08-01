Найдено 3 экскурсии в Вашингтоне на русском языке, цены от $320. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 1.5 часа 26 отзывов Индивидуальная до 7 чел. С чего начинается Вашингтон Исследовать окрестности Белого дома и проникнуться политической историей города Начало: центр для посетителей Белого Дома от $320 за всё до 7 чел. На машине 4 часа 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Обзорная экскурсия по Вашингтону Проехать по самым знаковым уголкам города и познакомиться с его историей от $750 за всё до 4 чел. 4 часа 6 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Основные достопримечательности Вашингтона Начало: 701 Пенсильвания Авеню НВ, (Мемориал ВМС), или в г... Расписание: будние дни и выходные, начиная с 10 утра $500 за всё до 6 чел.

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