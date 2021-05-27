Все экскурсии в Вашингтоне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Вашингтоне – доступно 22 экскурсии на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от $175. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Вашингтоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
4ч
$380
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
будние дни и выходные, начиная с 10 утра
3ч
$350
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
$180
за 1-7 чел.
С чего начинается Вашингтон
Исследовать окрестности Белого дома и проникнуться политической историей города
14ч
$1 450
за 1 чел.
12ч
$1 250
за 1 чел.
12ч
$950
за 1 чел.
14ч
$1 150
за 1 чел.
3д
$1 120
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
$450
за 1-5 чел.
по договоренности
2д
$750
за 1 чел.
2д
$750
за 1 чел.
2д
$750
за 1 чел.
10ч
$900
за 1 чел.
3ч
$175
за 1 чел.
4ч
$360
за 1 чел.
8ч
$700
за 1 чел.
8ч
$900
за 1 чел.
8ч
$900
за 1 чел.
2д
$750
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Вашингтона»
- ННаталья27 мая 2021Михаилу огромное спасибо за захватывающе рассказанную историю про Вашингтон! Мы были в полном восторге. Понравился формат экскурсии. Время пролетело незаметно! И море впечатлений!
- ААня10 января 2020Михаил провёл нам очень интересную и познавательную экскурсию. Мы узнали много интересных фактов. Живое и эрудированное общение. Видно, что Михаил знаток в своём деле. Очень рекомендуем.
- ТТатьяна26 декабря 2019Замечательная экскурсия. Узнали очень много о возникновении США как государство. Очень советую эту экскурсию. Откроете для себя очень много интересного из истории этой страны. Огромное спасибо нашему гиду.