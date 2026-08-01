Индивидуальная
до 7 чел.
С чего начинается Вашингтон
Исследовать окрестности Белого дома и проникнуться политической историей города
Начало: центр для посетителей Белого Дома
10 авг в 11:30
11 авг в 10:00
от $320 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Проехать по самым знаковым уголкам города и познакомиться с его историей
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $750 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Основные достопримечательности Вашингтона
Начало: 701 Пенсильвания Авеню НВ, (Мемориал ВМС), или в г...
Расписание: будние дни и выходные, начиная с 10 утра
$500 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Вашингтону
Самые популярные экскурсии в Вашингтоне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Что посмотреть в Вашингтоне
Сколько стоит экскурсия по Вашингтону в августе 2026
Сейчас в Вашингтоне можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 750. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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