Обзорная экскурсия по Вашингтону

Индивидуальная экскурсия в Вашингтоне

Индивидуальная экскурсия на автомобиле по самым знаковым уголкам города

Вашингтон занимает важнейшее место в истории Америки, изобилуя легендарными памятниками и знаменитыми местами.

Над его идеей трудились американские отцы-основатели, над обликом — именитые французские архитекторы. Я научу вас расшифровывать его архитектурные загадки. Познакомлю с местными обычаями, а также социальной и политической жизнью страны.
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Cредоточие власти и могущества

В первой части тура вы увидите места, воплотившие исходную градостроительную идею Вашингтона: «Хочу быть Римом». Я расскажу, что общего между столицей США и Санкт-Петербургом. Научу видеть за широкими улицами и проспектами замысел основателей города и архитектурную символику. На нашем маршруте:

  • Мемориалы Томаса Джефферсона, Франклина Делано Рузвельта, Линкольна,
  • Монумент Вашингтона
  • Мемориалы, посвященные Корейской и Вьетнамской войнам

Многоликий и непохожий

Отдав дань великому Альберту Эйнштейну, удивительный бронзовый памятник которому также находится неподалеку, мы «заглянем» в Центр искусств им. Кеннеди, посмотрим на памятник А. С. Пушкину и уедем в другую часть города, чтобы увидеть достижения церковного искусства, посетив один из католических соборов. А затем мы вернёмся в центр, чтобы увидеть:

  • здание Капитолия
  • Библиотеку Конгресса
  • Верховный Суд
  • комплекс зданий Смитсониевского института
  • Белый дом

Организационные детали

Для группы из 5-6 человек стоимость экскурсии составит $775 за всех.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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