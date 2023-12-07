Вашингтон занимает важнейшее место в истории Америки, изобилуя легендарными памятниками и знаменитыми местами. Над его идеей трудились американские отцы-основатели, над обликом — именитые французские архитекторы. Я научу вас расшифровывать его архитектурные загадки. Познакомлю с местными обычаями, а также социальной и политической жизнью страны.

Описание

Что вас ожидает

Cредоточие власти и могущества

В первой части тура вы увидите места, воплотившие исходную градостроительную идею Вашингтона: «Хочу быть Римом». Я расскажу, что общего между столицей США и Санкт-Петербургом. Научу видеть за широкими улицами и проспектами замысел основателей города и архитектурную символику. На нашем маршруте:

Мемориалы Томаса Джефферсона, Франклина Делано Рузвельта, Линкольна,

Монумент Вашингтона

Мемориалы, посвященные Корейской и Вьетнамской войнам

Многоликий и непохожий

Отдав дань великому Альберту Эйнштейну, удивительный бронзовый памятник которому также находится неподалеку, мы «заглянем» в Центр искусств им. Кеннеди, посмотрим на памятник А. С. Пушкину и уедем в другую часть города, чтобы увидеть достижения церковного искусства, посетив один из католических соборов. А затем мы вернёмся в центр, чтобы увидеть:

здание Капитолия

Библиотеку Конгресса

Верховный Суд

комплекс зданий Смитсониевского института

Белый дом

Организационные детали

Для группы из 5-6 человек стоимость экскурсии составит $775 за всех.