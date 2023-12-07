Индивидуальная экскурсия на автомобиле по самым знаковым уголкам города
Вашингтон занимает важнейшее место в истории Америки, изобилуя легендарными памятниками и знаменитыми местами.
Над его идеей трудились американские отцы-основатели, над обликом — именитые французские архитекторы. Я научу вас расшифровывать его архитектурные загадки. Познакомлю с местными обычаями, а также социальной и политической жизнью страны.
Над его идеей трудились американские отцы-основатели, над обликом — именитые французские архитекторы. Я научу вас расшифровывать его архитектурные загадки. Познакомлю с местными обычаями, а также социальной и политической жизнью страны.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Cредоточие власти и могущества
В первой части тура вы увидите места, воплотившие исходную градостроительную идею Вашингтона: «Хочу быть Римом». Я расскажу, что общего между столицей США и Санкт-Петербургом. Научу видеть за широкими улицами и проспектами замысел основателей города и архитектурную символику. На нашем маршруте:
- Мемориалы Томаса Джефферсона, Франклина Делано Рузвельта, Линкольна,
- Монумент Вашингтона
- Мемориалы, посвященные Корейской и Вьетнамской войнам
Многоликий и непохожий
Отдав дань великому Альберту Эйнштейну, удивительный бронзовый памятник которому также находится неподалеку, мы «заглянем» в Центр искусств им. Кеннеди, посмотрим на памятник А. С. Пушкину и уедем в другую часть города, чтобы увидеть достижения церковного искусства, посетив один из католических соборов. А затем мы вернёмся в центр, чтобы увидеть:
- здание Капитолия
- Библиотеку Конгресса
- Верховный Суд
- комплекс зданий Смитсониевского института
- Белый дом
Организационные детали
Для группы из 5-6 человек стоимость экскурсии составит $775 за всех.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Michael — ваш гид в Вашингтоне
Я живу в столице США и провожу экскурсии по Вашингтону и близлежащим городам. По образованию я архитектор и готов познакомить вас с различными городскими достопримечательностями — от классических зданий и монументов до менее известных. В своих турах я всегда ориентируюсь на интересы клиентов.
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