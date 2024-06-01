Проехать по живописному высокогорью, искупаться в радоновых источниках, полюбоваться озером Каракуль
Дорогу называют одной из самых красивых в мире, и мы отправляемся это проверить! А ещё будем пробовать местные плов, шашлык и манты; узнавать, что такое курутоб и где пасутся яки; знакомиться с бытом поселений, который не менялся столетиями. Вы искупаетесь в горячих радоновых ваннах и отдохнёте на привалах у живописных озёр. А вокруг будут только величественные и таинственные горы.
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 550
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
С собой вам понадобятся: удобные кроссовки или летняя треккинговая обувь, непродуваемая куртка, лёгкий пуховик, свитер/толстовка, шляпа или другой головной убор, шапка, перчатки, лёгкие красивые платья для сочных фотографий в горах (опционально), солнечные очки, крем от загара и обветривания кожи, купальники, фонарик, полотенце из микрофибры, маленький рюкзак (20-30 л) для треккинга, наличные рубли или доллары для обмена на сомони. Полный перечень необходимых вещей будет отправлен каждому участнику ближе к поездке.
Для въезда в Таджикистан необходим сертификат о вакцинации или ПЦР за 72 часа до въезда.
Для граждан РФ виза в Таджикистан не нужна. Загранпаспорт должен действовать 6 месяцев после выезда.
Настоятельно рекомендую оформить страховку, покрывающую лечение на сумму 50 000 евро.
Ввоз и использование квадрокоптеров запрещено, но я буду пытаться сделать разрешение под этот тур.
Проживание. В Душанбе в отеле «Oriyo» 4*, в остальных городах и аулах — в гостевых домах, мини-отелях, домах местных жителей — всё максимально просто, лаконично и локально. Размещение по 2-4 человека, душ и туалет не всегда в комнатах. 1 ночь в юрте.
Питание. Включены завтраки в гостевых домах, обеды-пикники по дороге, ужины (кроме Душанбе), вода в дороге. 2 ужина в Душанбе оплачиваются дополнительно.
Уровень сложности. Мы много перемещаемся в джипах, но также будем гулять по сыпучке, камням и другим неровностям. Будет треккинг на несколько часов. Если у вас проблемы со здоровьем, рекомендуем заранее обсудить с врачом возможность поездки.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, отдых
Сегодня вы прилетаете в Душанбе, столицу Таджикистана, и размещаетесь в гостинице. На этот день не запланировано никаких мероприятий, чтобы вы могли спокойно добраться и отдохнуть после перелёта. Если приедете днём, у нас останется время, чтобы прогуляться и отведать плова.
Дорога до села Калаи-Хумб
Встанем пораньше и около 7:00 отправимся в небольшое село Калаихум (Калаи-Хумб) на реке Пяндж, ведущее свою историю с 15-го века. Проедем по живописной долине Тавильдара. Увидим впечатляющую размерами Рогунскую ГЭС, самую мощную в Центральной Азии, которую строят уже более 50 лет, а плотина по завершению должна стать самой высокой в мире. Посмотрим на бирюзовые озёра,
преодолеем первые серпантины, а с перевала Хабуработ (Сагирдашт) высотой 3552 метра полюбуемся фантастическим видом горных вершин.
Треккинг в Джизевскую долину
Позавтракав, держим путь на юг по Памирскому тракту. Проедем долину реки Ванч и окажемся в районе Западного Памира, в горном селении Джизев. Оттуда совершим треккинг в Джизевскую долину.
Хорог: ботанический сад и краеведческий музей
В этот день продолжим движение на юг. Будем ехать вдоль реки, на другом берегу которой — уже территория Афганистана. Приедем в единственный город на Памире — Хорог — центр Горного Бадахшана и зелёный оазис в окружении высоких каменных хребтов.
После обеда прогуляемся по главной достопримечательности города — Памирскому ботаническому саду. Его коллекция насчитывает около 4000 видов растений, и оттуда открывается панорамный вид на весь Хорог. Заглянем в магазин местных ремёсел и историко-краеведческий музей, где вы узнаете о природе и культуре Горного Бадахшана и посмотрите на пианино с интересной историей.
Источники Гармчашма и Биби Фатима, древние крепости
Сегодня отправимся в сторону небольшой деревушки Ишкашим в живописной долине среди гор Памира и Гиндукуша на высоте 2500 метров. Заедем на источники Гармчашма неподалёку от селения, где можно погреться и расслабиться в горячих радоновых водах и полюбоваться белыми известковыми отложениями, похожими на глыбы льда, над которыми поднимается пар.
Увидим древнюю крепость Ках-Каха и цитадель Ямчун, самую мощную из сохранившихся в Ваханской долине, и узнаем, в честь кого даны такие названия. Побываем и ещё на одном источнике — Биби Фатима — искупаемся в богатой минералами 40-градусной воде. На ночь остановимся в гостевом доме деревне Ямг.
Дом-музей суфия, треккинг до пика Энгельс
Утром заглянем в музей суфия, мыслителя и изобретателя Мубораккадама Вахони, жившего на рубеже 19-20 веков. Посмотрим на музыкальные инструменты, вырезанные им из дерева и увидим каменный астрономический календарь. В доме-музее также сохранилась обстановка: вы познакомитесь с бытом, присущим поселениям Памира тысячелетия и с художественным оформлением памирских домов.
А после вас ждёт ещё один несложный треккинг: за 2,5 часа дойдём до базового лагеря пика Энгельс (6510 м), полюбуемся пейзажами с высоты и вернёмся обратно. Ночевать будем в посёлке Гиссар.
Перевал Харгуш, долина Аличур, озеро Булункуль
Позавтракав, едем по Памирскому тракту на восток. Преодолеем крутой перевал Харгуш высотой 4320 метров и полюбуемся видами горных вершин песочного цвета, кое-где ещё покрытых снегом. Вы заметите, насколько меняются рельеф и ландшафт в Восточном Памире по сравнению с Западным.
После обеда отправимся в просторную долину Аличур, где на фоне серо-коричневых пиков пасутся яки и овцы. У солёного озера Булункуль устроим привал, а после доберёмся до села Мургаб, где останемся на ночь.
Озеро Каракуль, перевал Акбайтал
В этот день вас ждёт встреча с самым большим из озёр Памира — солёным озером Каракуль на высоте 3912 метров. Его название переводится как «Чёрное озеро». Полюбуемся ярко-синим цветом воды и отражением на её поверхности белоснежных семитысячников. Но это ещё не всё! Сегодня побываем на высшей точке Памирского тракта — перевале Акбайтал (4655 м).
Ночевать вернёмся в село Мургаб.
Перевал Койтезек, солёное озеро Сасыккуль
Поворачиваем назад и берём курс на Душанбе, часть пути проедем уже знакомой дорогой, часть — новой. Преодолеем перевал Койтезек (4320 м), увидим ещё одно солёное озеро Сасыккуль. Спустимся в долину Гунт, окружённую могучими горами. Поздно вечером приедем в Хорог.
Если ко времени тура откроют границу с Киргизией, сегодня поедем в город Ош.
От Хорога до Калаи-Хумба
Продолжаем движение по дороге от Хорога до Калаи-Хумба вдоль реки Пяндж и границы с Афганистаном.
В Душанбе через Куляб
В этот день совершим длительный переезд из Калаи-Хумба в Душанбе, но по другому пути. Проедем через город Куляб, один из крупнейших и самый европеизированный город страны, возраст которого около 2700 лет.
После заката приедем в столицу, где разместимся в уютной гостинице и смоем с себя пыль 3000 таджикских километров.
Отъезд
Сегодня сделаем всё, что успеем до ваших рейсов: погуляем и закупимся вкусностями. Затем — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы на трёх джипах «Land Cruiser» c русскоговорящими водителями-гидами
- Страховка авто, горючее и все возможные поломки
- Экскурсии с нашими гидами
- Посещение двух горячих источников
- Завтраки в гостевых домах, обеды-пикники по дороге, ужины (кроме Душанбе), вода в дороге
- Все входные билеты на локации по программе
- Сопровождение лидером группы на протяжении всего маршрута
- Оформление разрешения на посещение ГБАО
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города в Душанбе и обратно - 40 000-50 000 руб
- Есть вариант прилететь в Самарканд прямым рейсом Аэрофлота (27 000 руб. в обе стороны) и оттуда доехать до Душанбе (5 часов). С поиском трансфера я помогу
- Два ужина в Душанбе
- Личные расходы