Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах
Авторский тур в Душанбе

Проехать по живописному высокогорью, искупаться в радоновых источниках, полюбоваться озером Каракуль

Знаменитый Памирский тракт соединяет Таджикистан с Киргизией и проходит через район Памира с вершинами более 7000 метров.

Дорогу называют одной из самых красивых в мире, и мы отправляемся это проверить! А ещё будем пробовать местные плов, шашлык и манты; узнавать, что такое курутоб и где пасутся яки; знакомиться с бытом поселений, который не менялся столетиями. Вы искупаетесь в горячих радоновых ваннах и отдохнёте на привалах у живописных озёр. А вокруг будут только величественные и таинственные горы.
Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах
Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах
Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах
Ближайшие даты:
1
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 550
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

С собой вам понадобятся: удобные кроссовки или летняя треккинговая обувь, непродуваемая куртка, лёгкий пуховик, свитер/толстовка, шляпа или другой головной убор, шапка, перчатки, лёгкие красивые платья для сочных фотографий в горах (опционально), солнечные очки, крем от загара и обветривания кожи, купальники, фонарик, полотенце из микрофибры, маленький рюкзак (20-30 л) для треккинга, наличные рубли или доллары для обмена на сомони. Полный перечень необходимых вещей будет отправлен каждому участнику ближе к поездке.

Для въезда в Таджикистан необходим сертификат о вакцинации или ПЦР за 72 часа до въезда.

Для граждан РФ виза в Таджикистан не нужна. Загранпаспорт должен действовать 6 месяцев после выезда.

Настоятельно рекомендую оформить страховку, покрывающую лечение на сумму 50 000 евро.

Ввоз и использование квадрокоптеров запрещено, но я буду пытаться сделать разрешение под этот тур.

Проживание. В Душанбе в отеле «Oriyo» 4*, в остальных городах и аулах — в гостевых домах, мини-отелях, домах местных жителей — всё максимально просто, лаконично и локально. Размещение по 2-4 человека, душ и туалет не всегда в комнатах. 1 ночь в юрте.

Питание. Включены завтраки в гостевых домах, обеды-пикники по дороге, ужины (кроме Душанбе), вода в дороге. 2 ужина в Душанбе оплачиваются дополнительно.

Уровень сложности. Мы много перемещаемся в джипах, но также будем гулять по сыпучке, камням и другим неровностям. Будет треккинг на несколько часов. Если у вас проблемы со здоровьем, рекомендуем заранее обсудить с врачом возможность поездки.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение, отдых

Сегодня вы прилетаете в Душанбе, столицу Таджикистана, и размещаетесь в гостинице. На этот день не запланировано никаких мероприятий, чтобы вы могли спокойно добраться и отдохнуть после перелёта. Если приедете днём, у нас останется время, чтобы прогуляться и отведать плова.

Прилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдых
2 день

Дорога до села Калаи-Хумб

Встанем пораньше и около 7:00 отправимся в небольшое село Калаихум (Калаи-Хумб) на реке Пяндж, ведущее свою историю с 15-го века. Проедем по живописной долине Тавильдара. Увидим впечатляющую размерами Рогунскую ГЭС, самую мощную в Центральной Азии, которую строят уже более 50 лет, а плотина по завершению должна стать самой высокой в мире. Посмотрим на бирюзовые озёра,
преодолеем первые серпантины, а с перевала Хабуработ (Сагирдашт) высотой 3552 метра полюбуемся фантастическим видом горных вершин.

Дорога до села Калаи-ХумбДорога до села Калаи-ХумбДорога до села Калаи-Хумб
3 день

Треккинг в Джизевскую долину

Позавтракав, держим путь на юг по Памирскому тракту. Проедем долину реки Ванч и окажемся в районе Западного Памира, в горном селении Джизев. Оттуда совершим треккинг в Джизевскую долину.

Треккинг в Джизевскую долинуТреккинг в Джизевскую долинуТреккинг в Джизевскую долину
4 день

Хорог: ботанический сад и краеведческий музей

В этот день продолжим движение на юг. Будем ехать вдоль реки, на другом берегу которой — уже территория Афганистана. Приедем в единственный город на Памире — Хорог — центр Горного Бадахшана и зелёный оазис в окружении высоких каменных хребтов.

После обеда прогуляемся по главной достопримечательности города — Памирскому ботаническому саду. Его коллекция насчитывает около 4000 видов растений, и оттуда открывается панорамный вид на весь Хорог. Заглянем в магазин местных ремёсел и историко-краеведческий музей, где вы узнаете о природе и культуре Горного Бадахшана и посмотрите на пианино с интересной историей.

Хорог: ботанический сад и краеведческий музейХорог: ботанический сад и краеведческий музейХорог: ботанический сад и краеведческий музей
5 день

Источники Гармчашма и Биби Фатима, древние крепости

Сегодня отправимся в сторону небольшой деревушки Ишкашим в живописной долине среди гор Памира и Гиндукуша на высоте 2500 метров. Заедем на источники Гармчашма неподалёку от селения, где можно погреться и расслабиться в горячих радоновых водах и полюбоваться белыми известковыми отложениями, похожими на глыбы льда, над которыми поднимается пар.

Увидим древнюю крепость Ках-Каха и цитадель Ямчун, самую мощную из сохранившихся в Ваханской долине, и узнаем, в честь кого даны такие названия. Побываем и ещё на одном источнике — Биби Фатима — искупаемся в богатой минералами 40-градусной воде. На ночь остановимся в гостевом доме деревне Ямг.

Источники Гармчашма и Биби Фатима, древние крепостиИсточники Гармчашма и Биби Фатима, древние крепостиИсточники Гармчашма и Биби Фатима, древние крепости
6 день

Дом-музей суфия, треккинг до пика Энгельс

Утром заглянем в музей суфия, мыслителя и изобретателя Мубораккадама Вахони, жившего на рубеже 19-20 веков. Посмотрим на музыкальные инструменты, вырезанные им из дерева и увидим каменный астрономический календарь. В доме-музее также сохранилась обстановка: вы познакомитесь с бытом, присущим поселениям Памира тысячелетия и с художественным оформлением памирских домов.

А после вас ждёт ещё один несложный треккинг: за 2,5 часа дойдём до базового лагеря пика Энгельс (6510 м), полюбуемся пейзажами с высоты и вернёмся обратно. Ночевать будем в посёлке Гиссар.

Дом-музей суфия, треккинг до пика ЭнгельсДом-музей суфия, треккинг до пика ЭнгельсДом-музей суфия, треккинг до пика Энгельс
7 день

Перевал Харгуш, долина Аличур, озеро Булункуль

Позавтракав, едем по Памирскому тракту на восток. Преодолеем крутой перевал Харгуш высотой 4320 метров и полюбуемся видами горных вершин песочного цвета, кое-где ещё покрытых снегом. Вы заметите, насколько меняются рельеф и ландшафт в Восточном Памире по сравнению с Западным.

После обеда отправимся в просторную долину Аличур, где на фоне серо-коричневых пиков пасутся яки и овцы. У солёного озера Булункуль устроим привал, а после доберёмся до села Мургаб, где останемся на ночь.

Перевал Харгуш, долина Аличур, озеро БулункульПеревал Харгуш, долина Аличур, озеро БулункульПеревал Харгуш, долина Аличур, озеро Булункуль
8 день

Озеро Каракуль, перевал Акбайтал

В этот день вас ждёт встреча с самым большим из озёр Памира — солёным озером Каракуль на высоте 3912 метров. Его название переводится как «Чёрное озеро». Полюбуемся ярко-синим цветом воды и отражением на её поверхности белоснежных семитысячников. Но это ещё не всё! Сегодня побываем на высшей точке Памирского тракта — перевале Акбайтал (4655 м).
Ночевать вернёмся в село Мургаб.

Озеро Каракуль, перевал АкбайталОзеро Каракуль, перевал АкбайталОзеро Каракуль, перевал Акбайтал
9 день

Перевал Койтезек, солёное озеро Сасыккуль

Поворачиваем назад и берём курс на Душанбе, часть пути проедем уже знакомой дорогой, часть — новой. Преодолеем перевал Койтезек (4320 м), увидим ещё одно солёное озеро Сасыккуль. Спустимся в долину Гунт, окружённую могучими горами. Поздно вечером приедем в Хорог.
Если ко времени тура откроют границу с Киргизией, сегодня поедем в город Ош.

Перевал Койтезек, солёное озеро СасыккульПеревал Койтезек, солёное озеро СасыккульПеревал Койтезек, солёное озеро Сасыккуль
10 день

От Хорога до Калаи-Хумба

Продолжаем движение по дороге от Хорога до Калаи-Хумба вдоль реки Пяндж и границы с Афганистаном.

От Хорога до Калаи-ХумбаОт Хорога до Калаи-ХумбаОт Хорога до Калаи-Хумба
11 день

В Душанбе через Куляб

В этот день совершим длительный переезд из Калаи-Хумба в Душанбе, но по другому пути. Проедем через город Куляб, один из крупнейших и самый европеизированный город страны, возраст которого около 2700 лет.
После заката приедем в столицу, где разместимся в уютной гостинице и смоем с себя пыль 3000 таджикских километров.

В Душанбе через КулябВ Душанбе через Куляб
12 день

Отъезд

Сегодня сделаем всё, что успеем до ваших рейсов: погуляем и закупимся вкусностями. Затем — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы на трёх джипах «Land Cruiser» c русскоговорящими водителями-гидами
  • Страховка авто, горючее и все возможные поломки
  • Экскурсии с нашими гидами
  • Посещение двух горячих источников
  • Завтраки в гостевых домах, обеды-пикники по дороге, ужины (кроме Душанбе), вода в дороге
  • Все входные билеты на локации по программе
  • Сопровождение лидером группы на протяжении всего маршрута
  • Оформление разрешения на посещение ГБАО
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города в Душанбе и обратно - 40 000-50 000 руб
  • Есть вариант прилететь в Самарканд прямым рейсом Аэрофлота (27 000 руб. в обе стороны) и оттуда доехать до Душанбе (5 часов). С поиском трансфера я помогу
  • Два ужина в Душанбе
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Душанбе, время встречи зависит от времени вашего прилёта
Завершение: Душанбе, время зависит от времени вашего вылета. Если откроется граница Таджикистан - Кыргызстан, мы не поедем обратно в Душанбе, а завершим тур в городе Ош (Кыргызстан). Таким образом сэкономим день дороги и тур завершится на два дня раньше. В этом случае стоимость поездки будет дешевле на 120 $
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Душанбе

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