По Памирскому тракту из Таджикистана в Кыргызстан (индивидуально)
Проследовать по крыше мира, объехать кишлаки, караван-сараи, руины и увидеть, как живут в горах
Начало: Душанбе (Таджикистан), точное место и время по дог...
25 июн в 08:00
26 июн в 08:00
$2000 за всё до 8 чел.
Фанские горы, Искандеркуль и Семь озёр: индивидуальный автотур из Душанбе
Отдохнуть у природных жемчужин Таджикистана в комфортном формате и увидеть местную Ниагару
Начало: Душанбе, 9:00
26 июн в 09:00
28 июн в 09:00
$500 за всё до 2 чел.
Автотур к Алаудинским озёрам и Искандеркулю с пешими прогулками в горах: только для вашей компании
Отправиться к природной жемчужине и нетипичным местам, переночевать в деревне и перезагрузиться
Начало: Душанбе, 9:00
26 июн в 09:00
28 июн в 09:00
$570 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Индивидуальные»
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