Откройте для себя Таджикистан: индивидуальный тур из Душанбе в Худжанд

Исследовать пять городов, посетить самую большую в мире чайхану и увидеть Таджикское море
Окунитесь в тёплое гостеприимство солнечного Таджикистана! Вы познакомитесь с богатой историей и культурой этой прекрасной страны, полюбуетесь горными пейзажами и изумрудного цвета озёрами, почувствуете весь колорит Центральной Азии.

Посетите древние города, возраст которых насчитывает тысячи лет, и поторгуетесь на шумных восточных базарах, а также сможете покататься на лошадях и фуникулёре.
Откройте для себя Таджикистан: индивидуальный тур из Душанбе в Худжанд
Откройте для себя Таджикистан: индивидуальный тур из Душанбе в Худжанд
Откройте для себя Таджикистан: индивидуальный тур из Душанбе в Худжанд
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. Двухместное размещение в отелях 3* и 4*.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Душанбе: площадь Дусти, национальная библиотека, городской сад, музей и чайхана

Встретим вас в аэропорту Душанбе и отвезём в отель. После размещения познакомимся со столицей Таджикистана.

Побываем на главной площади города — Дусти, где установлен памятник эмиру Исмаилу Самани. Увидим самую большую в Центральной Азии национальную библиотеку, в фондах которой хранятся до 10 млн книг, и второй в мире по высоте флагшток с государственным триколором.

Прогуляемся по городскому саду «Боги Рудаки». Посетим национальный музей, где представлена древняя история и богатая культура таджикского народа. Осмотрим «Кохи Навруз» — самую большую на планете чайхану.

Душанбе: площадь Дусти, национальная библиотека, городской сад, музей и чайханаДушанбе: площадь Дусти, национальная библиотека, городской сад, музей и чайханаДушанбе: площадь Дусти, национальная библиотека, городской сад, музей и чайханаДушанбе: площадь Дусти, национальная библиотека, городской сад, музей и чайхана
2 день

Душанбе: рынок Мехргон, ботанический сад, парк Независимости. Гиссар: крепость, медресе, конная прогулка

Продолжим исследовать Душанбе. Посетим богато украшенный рынок Мехргон. Полюбуемся зеленью ботанического сада и парка Независимости.

Съездим в древний город Гиссар. Осмотрим объекты историко-культурного заповедника: крепость, изображённую на купюре номиналом в 20 сомони, новое и старое медресе. Покатаемся на лошадях, а затем вернёмся в Душанбе.

Душанбе: рынок Мехргон, ботанический сад, парк Независимости. Гиссар: крепость, медресе, конная прогулкаДушанбе: рынок Мехргон, ботанический сад, парк Независимости. Гиссар: крепость, медресе, конная прогулкаДушанбе: рынок Мехргон, ботанический сад, парк Независимости. Гиссар: крепость, медресе, конная прогулкаДушанбе: рынок Мехргон, ботанический сад, парк Независимости. Гиссар: крепость, медресе, конная прогулка
3 день

Озеро Искандеркуль и окрестности. Переезд в Пенджикент

Сегодня отправимся к визитной карточке страны — изумрудному озеру Искандеркуль. Оно получило наименование в честь Александра Македонского, которого в этих краях называли Искандер Зулькарнайн. В окрестностях водоёма также осмотрим пещеру, ручьи, ледниковое озеро Замин-Мулла, водопад Фанская Ниагара.

Далее — долгий переезд в город Пенджикент (4 часа). После размещения в отеле — свободное время.

Озеро Искандеркуль и окрестности. Переезд в ПенджикентОзеро Искандеркуль и окрестности. Переезд в ПенджикентОзеро Искандеркуль и окрестности. Переезд в ПенджикентОзеро Искандеркуль и окрестности. Переезд в Пенджикент
4 день

Поселение Саразм и Маргузорские озёра

Утром посетим охраняемый ЮНЕСКО Саразм — древнейшее поселение осёдлых народов Центральной Азии, известное с 4 тысячелетия до нашей эры. Поднимемся в горы, чтобы полюбоваться «Семью красавицами» — каскадом Маргузорских озёр, которые поражают насыщенным цветом воды. Вечером вернёмся в Пенджикент.

Поселение Саразм и Маргузорские озёраПоселение Саразм и Маргузорские озёраПоселение Саразм и Маргузорские озёраПоселение Саразм и Маргузорские озёра
5 день

Переезд в Худжанд. Парк, крепость, базар «Панчшанбе»

После завтрака поедем в Худжанд (5 часов). После размещения в отеле устроим променад по городу.

Прогуляемся по парку Камола Худжанди и полюбуемся им с высоты, катаясь на фуникулёре. Осмотрим созданную в 6 веке до нашей эры крепость и пройдёмся по рядам шумного восточного базара «Панчшанбе».

Переезд в Худжанд. Парк, крепость, базар «Панчшанбе»Переезд в Худжанд. Парк, крепость, базар «Панчшанбе»Переезд в Худжанд. Парк, крепость, базар «Панчшанбе»Переезд в Худжанд. Парк, крепость, базар «Панчшанбе»
6 день

Дворец культуры «Арбоб» и Таджикское море

Начнём день с посещения дворца культуры «Арбоб», который строили по образцу Петергофа под Санкт-Петербургом. Задержимся у Таджикского моря — одного из крупнейших в стране водохранилищ. После возвращения в Худжанд — свободное время.

Дворец культуры «Арбоб» и Таджикское мореДворец культуры «Арбоб» и Таджикское мореДворец культуры «Арбоб» и Таджикское мореДворец культуры «Арбоб» и Таджикское море
7 день

Возвращение в Душанбе

Утром отправимся в обратный путь из Худжанд в Душанбе (6 часов). Доставим вас в аэропорт и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от аэропорта и обратно
  • Трансферы по маршруту на джипе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты по программе
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Конная прогулка в Гиссаре
Что не входит в цену
  • Билеты в Душанбе и обратно
  • Обеды, ужины, питание вне программы
  • Стоимость тура указана для группы из 2 человек. Стоимость тура для группы из 4 участников составит 2645 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Душанбе, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Душанбе, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Душанбе

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