Посетите древние города, возраст которых насчитывает тысячи лет, и поторгуетесь на шумных восточных базарах, а также сможете покататься на лошадях и фуникулёре.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. Двухместное размещение в отелях 3* и 4*.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Душанбе: площадь Дусти, национальная библиотека, городской сад, музей и чайхана
Встретим вас в аэропорту Душанбе и отвезём в отель. После размещения познакомимся со столицей Таджикистана.
Побываем на главной площади города — Дусти, где установлен памятник эмиру Исмаилу Самани. Увидим самую большую в Центральной Азии национальную библиотеку, в фондах которой хранятся до 10 млн книг, и второй в мире по высоте флагшток с государственным триколором.
Прогуляемся по городскому саду «Боги Рудаки». Посетим национальный музей, где представлена древняя история и богатая культура таджикского народа. Осмотрим «Кохи Навруз» — самую большую на планете чайхану.
Душанбе: рынок Мехргон, ботанический сад, парк Независимости. Гиссар: крепость, медресе, конная прогулка
Продолжим исследовать Душанбе. Посетим богато украшенный рынок Мехргон. Полюбуемся зеленью ботанического сада и парка Независимости.
Съездим в древний город Гиссар. Осмотрим объекты историко-культурного заповедника: крепость, изображённую на купюре номиналом в 20 сомони, новое и старое медресе. Покатаемся на лошадях, а затем вернёмся в Душанбе.
Озеро Искандеркуль и окрестности. Переезд в Пенджикент
Сегодня отправимся к визитной карточке страны — изумрудному озеру Искандеркуль. Оно получило наименование в честь Александра Македонского, которого в этих краях называли Искандер Зулькарнайн. В окрестностях водоёма также осмотрим пещеру, ручьи, ледниковое озеро Замин-Мулла, водопад Фанская Ниагара.
Далее — долгий переезд в город Пенджикент (4 часа). После размещения в отеле — свободное время.
Поселение Саразм и Маргузорские озёра
Утром посетим охраняемый ЮНЕСКО Саразм — древнейшее поселение осёдлых народов Центральной Азии, известное с 4 тысячелетия до нашей эры. Поднимемся в горы, чтобы полюбоваться «Семью красавицами» — каскадом Маргузорских озёр, которые поражают насыщенным цветом воды. Вечером вернёмся в Пенджикент.
Переезд в Худжанд. Парк, крепость, базар «Панчшанбе»
После завтрака поедем в Худжанд (5 часов). После размещения в отеле устроим променад по городу.
Прогуляемся по парку Камола Худжанди и полюбуемся им с высоты, катаясь на фуникулёре. Осмотрим созданную в 6 веке до нашей эры крепость и пройдёмся по рядам шумного восточного базара «Панчшанбе».
Дворец культуры «Арбоб» и Таджикское море
Начнём день с посещения дворца культуры «Арбоб», который строили по образцу Петергофа под Санкт-Петербургом. Задержимся у Таджикского моря — одного из крупнейших в стране водохранилищ. После возвращения в Худжанд — свободное время.
Возвращение в Душанбе
Утром отправимся в обратный путь из Худжанд в Душанбе (6 часов). Доставим вас в аэропорт и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от аэропорта и обратно
- Трансферы по маршруту на джипе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты по программе
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Конная прогулка в Гиссаре
Что не входит в цену
- Билеты в Душанбе и обратно
- Обеды, ужины, питание вне программы
- Стоимость тура указана для группы из 2 человек. Стоимость тура для группы из 4 участников составит 2645 $