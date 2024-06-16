Встретим вас в аэропорту Душанбе и отвезём в отель. После размещения познакомимся со столицей Таджикистана.

Побываем на главной площади города — Дусти, где установлен памятник эмиру Исмаилу Самани. Увидим самую большую в Центральной Азии национальную библиотеку, в фондах которой хранятся до 10 млн книг, и второй в мире по высоте флагшток с государственным триколором.

Прогуляемся по городскому саду «Боги Рудаки». Посетим национальный музей, где представлена древняя история и богатая культура таджикского народа. Осмотрим «Кохи Навруз» — самую большую на планете чайхану.