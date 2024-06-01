Авторский тур
12 дней
Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах
Проехать по живописному высокогорью, искупаться в радоновых источниках, полюбоваться озером Каракуль
Душанбе, время встречи зависит от времени вашего п...
1 июня
$1 550 за человека
Авторский тур
7 дней
Откройте для себя Таджикистан: индивидуальный тур из Душанбе в Худжанд
Исследовать пять городов, посетить самую большую в мире чайхану и увидеть Таджикское море
аэропорт Душанбе, время зависит от вашего рейса
25 мая
5 июня
16 июня
27 июня
$1 800 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе
Самые популярные туры в Душанбе
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
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