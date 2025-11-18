Описание тура
Представь, что можно на время отпустить тяжесть мира, который ты так привыкла нести на своих плечах.
Представь, что можно просто вдохнуть полной грудью. Глубоко. Осознанно. Вздохнуть с облегчением и почувствовать, как воздух наполняет не только легкие, но и душу.
Это путешествие - для тебя. Для той, кто ищет не просто отпуск, а возвращение к себе.
Ты почувствуешь себя здесь как дома, если твое сердце просит вернуть лёгкость, энергию и вдохновение.
Если ты устала от громких курортов и ищешь путешествие, наполненное смыслом и красотой - эстетичное, камерное, осознанное.
Этот тур создан для момента, когда ты понимаешь, что устала от вечной суеты и роли сильной женщины.
Здесь тебя ждет не резкий рывок с чемоданом, а мягкая, бережная перезагрузка. Здесь не нужно ни за кем успевать и за все отвечать. Можно просто быть.
Что тебя ждёт - 8 дней красоты и женского состояния
Японский рёкан 5 с онсенами
Мастер-класс от семейного психолога Яны Катаевой
Треккинги и пейзажи как из Пинтерест
Национальный парк Doi Inthanon и водопады
Самая высокая точка Таиланда
Арт-центры и ремесленные мастерские
Погружение в локальную культуру
Шоппинг со стилистом Екатериной Сиротиной
Кофмортные бутик-отели 5
Массажи, саундхилинг
Уютный городок Пай с невероятно вкусной клубникой и беспечной атмосферой
Мистическая пещера Nam Lod
Вечера со вкусом: стильные кафе, живая музыка
Випассана в тайском монастыре (по желанию)
Результат, который ты увезёшь домой
внутренний ресурс и ощущение опоры
обновлённый стиль и женственная энергия
новые подруги и круг единомышленниц
ясность в голове и лёгкость в теле
красивые кадры и моменты, которые хочется прожить снова
состояние: Спасибо себе, что я это выбрала
Чиангмай Sensitive - это путешествие, которое выбирают сердцем.
Программа тура по дням
Чиангмай - первое знакомство
6 декабря:
Заселение в бутик-отель 5
Выставка в 360Art Center - арт-пространство с интерактивными инсталляциями и кафе
Кулинарный урок на органической ферме
Прогулка по центру старого города: храмы, стильные кафе, расслабляющий blind массаж
Погружение в атмосферу спокойствия и гармонии Чиангмая
Doi Inthanon и Princess Sirindhorn Astropark
7 декабря:
Завтрак на природе в уютном кафе
Поездка в национальный парк Doi Inthanon - самая высокая вершина Таиланда с водопадами и пагодами
По желанию вечером — посещение планетария Princess Sirindhorn Astropark с наблюдением за звездами
День приключений
8 декабря:
Полет на параплане или парамоторе
Посещение приюта для слонов
Заселение в инстаграмный отель в прованском стиле - At Pingnakorn Huaykaew Hotel
Стильный четырёхзвёздочный отель в самом центре Чиангмая, рядом с торговым центром Maya и модным районом Нимман. Просторные номера в колониально-современном стиле, большинство с частными балконами, выходят на зелёный сад и бассейн.
Blind массаж
Шоппинг со стилистом:
Групповой шоппинг: персональное внимание к каждой в общем потоке
Мастер-классы: системные знания от основ гардероба до силы архетипов
Персональный шоппинг и консультация: индивидуальная работа с вашим запросом.
Вечер с живой музыкой и благодарностью Вселенной
Хайкинг и отдых
9 декабря:
Хайкинг по безопасным тропам с видами на туманные горы и долину
Заселение в японский отель со Spa и горячими источниками - Onsen at Moncham
Горный рёкан на высоте 1200 метров! Здесь природа щедра и тишина наполняет пространство. Ощутите гармонию японских онсэн-ритуалов, утончённость Северного Таиланда и атмосферу искреннего гостеприимства в Onsen Moncham - месте, где рождаются особенные воспоминания.
Сессия в формате вопрос-ответ с семейным психологом Яной Катаевой
Эстетика и релакс
10 декабря:
Посещение лавандового сада, гидро-сад с гортензиями и апельсиновым деревом
Время на красивых вьюпойнтах
Вечер релакса и ужин в горах
Pai-peace and love
11-12 декабря:
Нам повезло - мы едем в самый сезон необыкновенно вкусной клубники, которая растет и продается в Пае.
Йога, массаж, саундхилинг, прогулки по атмосферным веганским кафе
Экскурсия в пещеру Nam Lod - одно из чудес севера на лодках
Посещение атмосферного ночного рынка
День 8 Выбор пути
Возвращение в Чиангмай и вылет домой
Или погружение в Випассану в монастыре Wat Pa Tam Wua
Или пляжный отдых на Пхукете (бонус - программа адаптируется под пожелания)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в стильных уникальных бутик-отелях
- Эстетичные завтраки в лучших локациях
- Все входные билеты
- Программы и участие в практиках
- Все трансферы и переезды внутри программы
- Фото и видео сопровождение - фото и видео-контент для ваших соц. сетей
- Помощь в подготовке: подбор перелёта, рекомендации по вещам, консультация по страховке и документам
- Групповой шопинг со стилистом
- Мастер класс по стилю
- Вам не нужно думать о мелочах - всё уже организовано
Что не входит в цену
- Питание в ресторанах
- Сувениры
- Донейшен в монастыре
- Личные расходы
- Международный перелёт
- Страховка
- Массажи
- Одноместное размещение +300$
Пожелания к путешественнику
Так как это тур-разведка — мы вместе пробуем новое, корректируем маршрут. Специальная цена для первых трёх участниц.