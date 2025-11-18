Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Представь, что можно на время отпустить тяжесть мира, который ты так привыкла нести на своих плечах.

Представь, что можно просто вдохнуть полной грудью. Глубоко. Осознанно. Вздохнуть с облегчением и почувствовать, как воздух наполняет не только легкие, но и душу.

Это путешествие - для тебя. Для той, кто ищет не просто отпуск, а возвращение к себе.

Ты почувствуешь себя здесь как дома, если твое сердце просит вернуть лёгкость, энергию и вдохновение.

Если ты устала от громких курортов и ищешь путешествие, наполненное смыслом и красотой - эстетичное, камерное, осознанное.

Этот тур создан для момента, когда ты понимаешь, что устала от вечной суеты и роли сильной женщины.

Здесь тебя ждет не резкий рывок с чемоданом, а мягкая, бережная перезагрузка. Здесь не нужно ни за кем успевать и за все отвечать. Можно просто быть.

Что тебя ждёт - 8 дней красоты и женского состояния

Японский рёкан 5 с онсенами

Мастер-класс от семейного психолога Яны Катаевой

Треккинги и пейзажи как из Пинтерест

Национальный парк Doi Inthanon и водопады

Самая высокая точка Таиланда

Арт-центры и ремесленные мастерские

Погружение в локальную культуру

Шоппинг со стилистом Екатериной Сиротиной

Кофмортные бутик-отели 5

Массажи, саундхилинг

Уютный городок Пай с невероятно вкусной клубникой и беспечной атмосферой

Мистическая пещера Nam Lod

Вечера со вкусом: стильные кафе, живая музыка

Випассана в тайском монастыре (по желанию)

Результат, который ты увезёшь домой

внутренний ресурс и ощущение опоры

обновлённый стиль и женственная энергия

новые подруги и круг единомышленниц

ясность в голове и лёгкость в теле

красивые кадры и моменты, которые хочется прожить снова

состояние: Спасибо себе, что я это выбрала

Чиангмай Sensitive - это путешествие, которое выбирают сердцем.