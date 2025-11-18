Мои заказы

Чиангмай: девичник на севере Таиланда

Представьте, что можно на время отпустить тяжесть мира
Описание тура

Представь, что можно на время отпустить тяжесть мира, который ты так привыкла нести на своих плечах.

Представь, что можно просто вдохнуть полной грудью. Глубоко. Осознанно. Вздохнуть с облегчением и почувствовать, как воздух наполняет не только легкие, но и душу.

Это путешествие - для тебя. Для той, кто ищет не просто отпуск, а возвращение к себе.

Ты почувствуешь себя здесь как дома, если твое сердце просит вернуть лёгкость, энергию и вдохновение.

Если ты устала от громких курортов и ищешь путешествие, наполненное смыслом и красотой - эстетичное, камерное, осознанное.

Этот тур создан для момента, когда ты понимаешь, что устала от вечной суеты и роли сильной женщины.

Здесь тебя ждет не резкий рывок с чемоданом, а мягкая, бережная перезагрузка. Здесь не нужно ни за кем успевать и за все отвечать. Можно просто быть.

Что тебя ждёт - 8 дней красоты и женского состояния

  • Японский рёкан 5 с онсенами

  • Мастер-класс от семейного психолога Яны Катаевой

  • Треккинги и пейзажи как из Пинтерест

  • Национальный парк Doi Inthanon и водопады

  • Самая высокая точка Таиланда

  • Арт-центры и ремесленные мастерские

  • Погружение в локальную культуру

  • Шоппинг со стилистом Екатериной Сиротиной

  • Кофмортные бутик-отели 5

  • Массажи, саундхилинг

  • Уютный городок Пай с невероятно вкусной клубникой и беспечной атмосферой

  • Мистическая пещера Nam Lod

  • Вечера со вкусом: стильные кафе, живая музыка

  • Випассана в тайском монастыре (по желанию)

Результат, который ты увезёшь домой

  • внутренний ресурс и ощущение опоры

  • обновлённый стиль и женственная энергия

  • новые подруги и круг единомышленниц

  • ясность в голове и лёгкость в теле

  • красивые кадры и моменты, которые хочется прожить снова

  • состояние: Спасибо себе, что я это выбрала

Чиангмай Sensitive - это путешествие, которое выбирают сердцем.

Программа тура по дням

1 день

Чиангмай - первое знакомство

6 декабря:

  • Заселение в бутик-отель 5

  • Выставка в 360Art Center - арт-пространство с интерактивными инсталляциями и кафе

  • Кулинарный урок на органической ферме

  • Прогулка по центру старого города: храмы, стильные кафе, расслабляющий blind массаж

  • Погружение в атмосферу спокойствия и гармонии Чиангмая

Чиангмай - первое знакомство
2 день

Doi Inthanon и Princess Sirindhorn Astropark

7 декабря:

  • Завтрак на природе в уютном кафе

  • Поездка в национальный парк Doi Inthanon - самая высокая вершина Таиланда с водопадами и пагодами

  • По желанию вечером — посещение планетария Princess Sirindhorn Astropark с наблюдением за звездами

Doi Inthanon и Princess Sirindhorn Astropark
3 день

День приключений

8 декабря:

  • Полет на параплане или парамоторе

  • Посещение приюта для слонов

  • Заселение в инстаграмный отель в прованском стиле - At Pingnakorn Huaykaew Hotel

Стильный четырёхзвёздочный отель в самом центре Чиангмая, рядом с торговым центром Maya и модным районом Нимман. Просторные номера в колониально-современном стиле, большинство с частными балконами, выходят на зелёный сад и бассейн.

  • Blind массаж

Шоппинг со стилистом:

  • Групповой шоппинг: персональное внимание к каждой в общем потоке

  • Мастер-классы: системные знания от основ гардероба до силы архетипов

  • Персональный шоппинг и консультация: индивидуальная работа с вашим запросом.

  • Вечер с живой музыкой и благодарностью Вселенной

День приключений
4 день

Хайкинг и отдых

9 декабря:

  • Хайкинг по безопасным тропам с видами на туманные горы и долину

  • Заселение в японский отель со Spa и горячими источниками - Onsen at Moncham

Горный рёкан на высоте 1200 метров! Здесь природа щедра и тишина наполняет пространство. Ощутите гармонию японских онсэн-ритуалов, утончённость Северного Таиланда и атмосферу искреннего гостеприимства в Onsen Moncham - месте, где рождаются особенные воспоминания.

  • Сессия в формате вопрос-ответ с семейным психологом Яной Катаевой

Хайкинг и отдых
5 день

Эстетика и релакс

10 декабря:

  • Посещение лавандового сада, гидро-сад с гортензиями и апельсиновым деревом

  • Время на красивых вьюпойнтах

  • Вечер релакса и ужин в горах

Эстетика и релакс
6 день

Pai-peace and love

11-12 декабря:

  • Поездка по знаменитой извилистой дороге в уютный Пай

  • По пути посетим гейзерные источники

  • Йога, массаж, саундхилинг, прогулки по атмосферным веганским кафе

  • Заселение с видом на рисовые поля - Luxury Farm House Pai

Идиллия сельской жизни среди живописных рисовых полей и зеленых холмов. Это воплощение безмятежного отдыха, где царит атмосфера гармонии с природой и спокойствия. Простые, но уютные бунгало создают идеальные условия, чтобы наслаждаться свежим воздухом и завораживающей красотой рассветов и закатов долины Пай.

  • Экскурсия в пещеру Nam Lod - одно из чудес севера на лодках

  • Посещение атмосферного ночного рынка

Pai-peace and love
7 день

Pai-peace and love

11-12 декабря:

  • Нам повезло - мы едем в самый сезон необыкновенно вкусной клубники, которая растет и продается в Пае.

  • Йога, массаж, саундхилинг, прогулки по атмосферным веганским кафе

  • Экскурсия в пещеру Nam Lod - одно из чудес севера на лодках

  • Посещение атмосферного ночного рынка

Pai-peace and love
8 день

День 8 Выбор пути

  • Возвращение в Чиангмай и вылет домой

  • Или погружение в Випассану в монастыре Wat Pa Tam Wua

  • Или пляжный отдых на Пхукете (бонус - программа адаптируется под пожелания)

День 8 Выбор пути
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в стильных уникальных бутик-отелях
  • Эстетичные завтраки в лучших локациях
  • Все входные билеты
  • Программы и участие в практиках
  • Все трансферы и переезды внутри программы
  • Фото и видео сопровождение - фото и видео-контент для ваших соц. сетей
  • Помощь в подготовке: подбор перелёта, рекомендации по вещам, консультация по страховке и документам
  • Групповой шопинг со стилистом
  • Мастер класс по стилю
  • Вам не нужно думать о мелочах - всё уже организовано
Что не входит в цену
  • Питание в ресторанах
  • Сувениры
  • Донейшен в монастыре
  • Личные расходы
  • Международный перелёт
  • Страховка
  • Массажи
  • Одноместное размещение +300$
Пожелания к путешественнику

Так как это тур-разведка — мы вместе пробуем новое, корректируем маршрут. Специальная цена для первых трёх участниц.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Liudmila
Liudmila — Тревел-эксперт
Меня зовут Людмила, я тревел-проводник. Живу на Пхукете и превращаю ваши мечты о путешествиях в глубокие трансформационные опыты для тех, кто ценит смыслы, а не просто впечатления. Уже 12 лет я
исследую мир и организовала десятки маршрутов, которые меняют людей изнутри. Я посетила 27 стран на 4 континентах, но главное - научилась видеть в каждом месте возможности для личностного роста. Меня вдохновляют север Таиланда, энергичный Чиангмай, тихая элегантность Мальдив, неизведанные тропы Непала и ЮАР. В каждом месте я нахожу особую энергию и глубину, которыми делюсь с путешественниками. Мои туры - это не просто поездки, а пространство трансформации. Я собираю людей близких по ценностям: предпринимателей, инвесторов, тех, кто ищет смыслы и готов к внутренним изменениям. Каждый маршрут создается как возможность переосмыслить жизнь, найти новые грани себя и встретить единомышленников. Мои путешествия ориентированы на соло-путешественников, стремящихся к глубине переживаний, и семьи, разделяющие философию worldschooling. Своё путешествие с детьми начала, когда дочке было 2 месяца. Каждая программа включает значимый нетворкинг - не поверхностное знакомство, а создание глубоких связей между людьми, объединенными общими ценностями и стремлением к росту. Мое образование - менеджер социально-культурной деятельности и туризма. Собственная школа танцев научила меня создавать первоклассный сервис, где каждая деталь работает на главную цель - вашу трансформацию

