Наша экспедиция пройдёт
Описание тура
Организационные детали
Если вы планируете начать/завершить тур на Пхукете (перелёты включены в стоимость тура), вам необходимо прибыть в Чиангмай до 8:00 утра, а лучше — накануне вечером.
Программа тура по дням
Водопад, пещера, тутовый сад, ферма художника
Встретимся в Чиангмае и перед началом активного путешествия позавтракаем, выпьем кофе и обсудим детали экспедиции. Сегодня начнётся ваше знакомство с тем Таиландом, в который добираются, пожалуй, самые дерзкие.
Мы искупаемся в водопаде и посетим пещеры. Дважды остановимся, чтобы перекусить в удивительных местах — тутовом саду, среди павлинов под ароматы свежеиспечённого хлеба с блинчиками и мороженым, и на ферме художника.
Вечером заселимся в глэмпинг или экоотель (зависит от наличия мест). Познакомимся поближе, обсудим ваши ожидания и проводим последние лучи закатного солнца.
Пай: древний храм, горячие источники, каньон, ночной рынок
Направимся туда, где до горизонта простираются поля клубники и авокадо, — в Пай. Это маленькое поселение народности шам, где путешественников больше, чем местных. Сюда едут не за аутентикой и достопримечательностями, а за приятной и расслабленной атмосферой. Вся инфраструктура ограничивается пешеходной улицей и парой кварталов вокруг, мостом через реку, древним храмом и ночным рынком.
Мы расслабимся в горячих источниках, увидим рисовые поля и сможем примерить китайские костюмы. Полюбуемся похожими на мексиканские пейзажами в каньоне. А вечером полакомимся деликатесами на рынке. Каждая лавка тут — маленькое произведение искусства: хозяева стараются всячески её украсить и предлагают вегетарианские блюда — индийское карри, салаты из папайи и авокадо, овощные шашлыки, вегетарианский пад-тай, шоколадные брауни без яиц, орехи в острой паприке.
Ночуем на вилле.
Мае Хонг Сон: кхмерское наследие, горные деревни, племена
Утром прощаемся с Паем и едем в Мае Хонг Сон. Он расположен на небольшой равнине в окружении гор, а ведёт к нему серпантин, насчитывающий 1864 поворота!
По пути мы прикоснёмся к наследию кхмерской культуры. Посетим деревню, жители которой не говорят по-тайски, и китайское поселение. Увидим лагеря беженцев из Бирмы, их рисовые мосты и храмы. Эта провинция вообще весьма многонациональна — тут проживают племена каян, карен, хмонги, лису, лаху, каждое из которых имеет уникальную культуру, одежду, язык.
Рассвет у озера, Долина урожайной Луны, апельсиновая ферма
Встретим утро с рассветом, любуясь озером. Завтракаем и снова в путь, дорога займёт 5-6 часов. Сделаем остановки: в Долине урожайной Луны пообедаем под звуки джаза в бамбуковой хижине и наведаемся к хозяину апельсиновой фермы. Вечером вернёмся в Чиангмай и заселимся в роскошные люксы.
Чиангмай: старый центр, древние храмы
Чиангмай может похвастаться немалым количеством памятников истории и архитектуры: в городе и окрестностях находятся около 300 храмов и других объектов, возраст которых насчитывает более 7 столетий. Утро мы посвятим авантюрному занятию — полёту на парамоторе над сельской местностью (оплачивается отдельно).
Днём побываем на площади с памятником Трём королям и Центром искусства и культуры. Погуляем по старому центру, посетим 800-летний храм с подземными туннелями и многие другие святыни 13-15 веков. Если захотите, можно арендовать национальный костюм для фотосессии. Также будет свободное время для занятий по вашему вкусу.
Нацпарк «Дои Интанон»: горы, водопады, смотровые, ботанический сад
Весь день посвятим национальному парку у горы Дои Интанон — высшей точки страны, которую называют крышей Таиланда. По петляющим дорогам мы поднимемся на 2000 метров к водопадам и неповторимым панорамам. Посетим смотровую площадку Королевских башен Напамаи Танидол, откуда в ясную погоду видны все окружающие вершины, а в туман словно пройдёмся по облакам. Погуляем по ботаническом саду, пообедаем, вдыхая ароматы садов и туй.
Этот вечер — завершающий в нашей экспедиции, отметим его гала-ужином.
Возвращение домой
Завершающий день нашей экспедиции. Мы проводим вас в аэропорт или предложим дополнительную программу, если вы решите продолжить отдых.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|$3385
|1-местное проживание
|$3585
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Питание по программе в 1-й день
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту, аренда и амортизация авто, работа водителя
- Авиаперелёт Пхукет - Чиангмай - Пхукет (при необходимости)
- Сопровождение русскоязычным гидом (эксперт по странам Юго-Восточной Азии, журналист)
- Сопровождение тайскими гидами на отдельных участках
- Входные билеты в нацпарки, экскурсии по программе
- Посещение деревни каренов
- Посещение горных племён или народа шан
- Посещение чайных и кофейных плантаций
- Общение со слонами
Что не входит в цену
- Билеты в Чиангмай и обратно в ваш город
- Обеды, ужины вне указанных в программе - от 350 бат
- 1-местное проживание
- Обязательная медицинская страховка
- Спа-процедуры, грязевые ванны на горячих источниках - от 400 бат
- Рыбалка, рафтинг на озере - от 500 бат
- Сплав по реке Пай - от 1000 бат
- Полёт на параплане - от 3500 бат