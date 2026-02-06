Мини-группой на джипе по северу Таиланда: нетуристические города, народы гор и нацпарк «Дои Интанон»

Изучить Чиангмай, Пай, Мае Хонг Сон, познакомиться с каренами и шанами, подняться на крышу страны
Приглашаем вас туда, где течёт обычная жизнь местных, атмосферные деревни и многовековые храмы столетиями не меняют уклад, а змейки серпантинов перемежаются с плантациями кофе, клубники, подсолнухов и апельсинов.

Наша экспедиция пройдёт
по северу Таиланда, где мало иностранцев, и включит Чиангмай, Пай, Мае Хонг Сон и другие колоритные города.

Мы изучим древности и насладимся шедеврами природы: расслабимся в термальных источниках, поднимемся на крышу страны — гору Дои Интанон, встретим рассветы и проводим закаты. Посмотрим, как у самых облаков живут племена каян, карен, хмонги, лису, лаху, шан.

Путешествовать будем с большим комфортом: ездить камерной компанией на большом внедорожнике, а ночевать — в уютных бутик-отелях, гостевых домиках, глэмпингах и виллах с бассейном.

Описание тура

Организационные детали

Если вы планируете начать/завершить тур на Пхукете (перелёты включены в стоимость тура), вам необходимо прибыть в Чиангмай до 8:00 утра, а лучше — накануне вечером.

Программа тура по дням

1 день

Водопад, пещера, тутовый сад, ферма художника

Встретимся в Чиангмае и перед началом активного путешествия позавтракаем, выпьем кофе и обсудим детали экспедиции. Сегодня начнётся ваше знакомство с тем Таиландом, в который добираются, пожалуй, самые дерзкие.

Мы искупаемся в водопаде и посетим пещеры. Дважды остановимся, чтобы перекусить в удивительных местах — тутовом саду, среди павлинов под ароматы свежеиспечённого хлеба с блинчиками и мороженым, и на ферме художника.

Вечером заселимся в глэмпинг или экоотель (зависит от наличия мест). Познакомимся поближе, обсудим ваши ожидания и проводим последние лучи закатного солнца.

2 день

Пай: древний храм, горячие источники, каньон, ночной рынок

Направимся туда, где до горизонта простираются поля клубники и авокадо, — в Пай. Это маленькое поселение народности шам, где путешественников больше, чем местных. Сюда едут не за аутентикой и достопримечательностями, а за приятной и расслабленной атмосферой. Вся инфраструктура ограничивается пешеходной улицей и парой кварталов вокруг, мостом через реку, древним храмом и ночным рынком.

Мы расслабимся в горячих источниках, увидим рисовые поля и сможем примерить китайские костюмы. Полюбуемся похожими на мексиканские пейзажами в каньоне. А вечером полакомимся деликатесами на рынке. Каждая лавка тут — маленькое произведение искусства: хозяева стараются всячески её украсить и предлагают вегетарианские блюда — индийское карри, салаты из папайи и авокадо, овощные шашлыки, вегетарианский пад-тай, шоколадные брауни без яиц, орехи в острой паприке.

Ночуем на вилле.

3 день

Мае Хонг Сон: кхмерское наследие, горные деревни, племена

Утром прощаемся с Паем и едем в Мае Хонг Сон. Он расположен на небольшой равнине в окружении гор, а ведёт к нему серпантин, насчитывающий 1864 поворота!

По пути мы прикоснёмся к наследию кхмерской культуры. Посетим деревню, жители которой не говорят по-тайски, и китайское поселение. Увидим лагеря беженцев из Бирмы, их рисовые мосты и храмы. Эта провинция вообще весьма многонациональна — тут проживают племена каян, карен, хмонги, лису, лаху, каждое из которых имеет уникальную культуру, одежду, язык.

4 день

Рассвет у озера, Долина урожайной Луны, апельсиновая ферма

Встретим утро с рассветом, любуясь озером. Завтракаем и снова в путь, дорога займёт 5-6 часов. Сделаем остановки: в Долине урожайной Луны пообедаем под звуки джаза в бамбуковой хижине и наведаемся к хозяину апельсиновой фермы. Вечером вернёмся в Чиангмай и заселимся в роскошные люксы.

5 день

Чиангмай: старый центр, древние храмы

Чиангмай может похвастаться немалым количеством памятников истории и архитектуры: в городе и окрестностях находятся около 300 храмов и других объектов, возраст которых насчитывает более 7 столетий. Утро мы посвятим авантюрному занятию — полёту на парамоторе над сельской местностью (оплачивается отдельно).

Днём побываем на площади с памятником Трём королям и Центром искусства и культуры. Погуляем по старому центру, посетим 800-летний храм с подземными туннелями и многие другие святыни 13-15 веков. Если захотите, можно арендовать национальный костюм для фотосессии. Также будет свободное время для занятий по вашему вкусу.

6 день

Нацпарк «Дои Интанон»: горы, водопады, смотровые, ботанический сад

Весь день посвятим национальному парку у горы Дои Интанон — высшей точки страны, которую называют крышей Таиланда. По петляющим дорогам мы поднимемся на 2000 метров к водопадам и неповторимым панорамам. Посетим смотровую площадку Королевских башен Напамаи Танидол, откуда в ясную погоду видны все окружающие вершины, а в туман словно пройдёмся по облакам. Погуляем по ботаническом саду, пообедаем, вдыхая ароматы садов и туй.

Этот вечер — завершающий в нашей экспедиции, отметим его гала-ужином.

7 день

Возвращение домой

Завершающий день нашей экспедиции. Мы проводим вас в аэропорт или предложим дополнительную программу, если вы решите продолжить отдых.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении$3385
1-местное проживание$3585
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Питание по программе в 1-й день
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту, аренда и амортизация авто, работа водителя
  • Авиаперелёт Пхукет - Чиангмай - Пхукет (при необходимости)
  • Сопровождение русскоязычным гидом (эксперт по странам Юго-Восточной Азии, журналист)
  • Сопровождение тайскими гидами на отдельных участках
  • Входные билеты в нацпарки, экскурсии по программе
  • Посещение деревни каренов
  • Посещение горных племён или народа шан
  • Посещение чайных и кофейных плантаций
  • Общение со слонами
Что не входит в цену
  • Билеты в Чиангмай и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины вне указанных в программе - от 350 бат
  • 1-местное проживание
  • Обязательная медицинская страховка
  • Спа-процедуры, грязевые ванны на горячих источниках - от 400 бат
  • Рыбалка, рафтинг на озере - от 500 бат
  • Сплав по реке Пай - от 1000 бат
  • Полёт на параплане - от 3500 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чиангмай, 8:00
Завершение: Чиангмай, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Чианге-Мае
Провели экскурсии для 244 туристов
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу и фридайвингу, Елена — доцент, кандидат наук. Много лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде. Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.

