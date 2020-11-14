Как добраться до Лея на самолёте
В Лее 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Loei Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лея
- Лей LOELoei Airport
Самые дешёвые билеты в Лей из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|2 697
|1ч 15м
|05.11.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|5 067
|17ч 5м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇹🇭Удонтхани
|5 212
|13ч 20м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇹🇭Пхукета
|5 451
|16ч 20м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇹🇭Убонратчатхани
|5 758
|23ч 20м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇹🇭Чианграя
|5 835
|21ч 35м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇹🇭Пхитсанулка
|5 911
|19ч 40м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇹🇭Хатъяя
|6 264
|11ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇹🇭Сураттхани
|6 525
|6ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇹🇭Кхонкэн
|8 313
|26ч 5м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇹🇭Паттайи
|9 596
|23ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|127 412
|40ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лея
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лея, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Бангкок
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