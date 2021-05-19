Всё о Нонтхабури

Полезная информация о Нонтхабури

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Местное время в Нонтхабури
12:1539
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаНонтхабури
По-английскиMueang Nonthaburi
Столица регионаНонтхабури является столицей региона
Население города291 555 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Нонтхабури на карте

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