Полезная информация о Нонтхабури
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Местное время в Нонтхабури
12:1539
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Нонтхабури
|По-английски
|Mueang Nonthaburi
|Столица региона
|Нонтхабури является столицей региона
|Население города
|291 555 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря