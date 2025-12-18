Поедем за аутентичными впечатлениями — в отличие от стандартных маршрутов, вы побываете в местах, где редко бывают туристы. За глубокими знаниями — экскурсия раскрывает не только природную красоту, но и культурное,
Описание экскурсииИндивидуальная эксклюзивная экскурсия по Пхукету "Andamania Exlusive City-Tour" — это уникальная возможность увидеть остров глазами местных жителей, раскрыть скрытую культуру, традиции и настоящую жизнь Пхукета, остающуюся за пределами массового туризма. Что узнают путешественники во время экскурсии “Andamania Real City-Tour”: Во время этой индивидуальной экскурсии вы не просто увидите Пхукет — вы поймёте его суть. Мы поговорим на глубокие и интересные темы, которые раскроют перед вами настоящий Таиланд:
- История Пхукета — от древних торговых путей до китайско-португальского наследия и современной роли острова в стране.
- Королевская семья Таиланда — кто они, почему король так важен для народа и как монархия влияет на жизнь тайцев сегодня.
- Экономика страны — простым языком объясню, как устроен бизнес в Таиланде, от туризма до сельского хозяйства, и почему Пхукет — больше, чем просто курорт.
- Тайская медицина и философия здоровья — поговорим о том, почему местные живут долго и активно, раскрою секреты традиционного тайского подхода к телу и духу. Важная информация: Забираем из вашего отеля. Можем изменить маршрут под ваши предпочтения, но возможны доплаты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Будда
- Ферма слонов
- Tiger Muay Thai
- Храм Као Ранг
- Смотровая площадка Као Ранг
- Phuket Central Festival
- Aquaria Phuket - крупнейший аквариум в Таиланде
- Tiger Park
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Услуги гида
- Все остановки по программе
- Вода
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Обед
- Шоппинг
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, д. 36
Завершение: Торговый центр Central Festival или ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Забираем из вашего отеля. Можем изменить маршрут под ваши предпочтения
- Но возможны доплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.