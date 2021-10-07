Все экскурсии на Пхукете
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 на Пхукете – доступно 99 экскурсий на 2021 год, 388 ⭐ отзывов, цены от $27, посетите достопримечательности: Пхи-Пхи, Большой Будда, Пханг Нга, Остров Майтон, Остров Джеймса Бонда, Карон, Ката Бич, Остров Рача. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пхукете почти всё
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По отзывам
2ч
$45
за 1 чел.
Сказочные острова Пхи-Пхи и Кай
Увлекательная морская прогулка на знаменитые группы островов Пхи-Пхи и Кай
Ежедневно в 7:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
$72
за 1 чел.
понедельник, среда, пятница, воскресенье
8ч
$45
за 1 чел.
Морская прогулка на острова Пхи-Пхи и Кай
Снорклинг, пляж Ди Каприо, заповедные лагуны и пещера в отвесной скале на морской прогулке
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30
9ч
$42
за 1 чел.
Острова Майтон, Корал и Рача
Возможность сбежать от городской суеты в тихое райское место - тур на острова Майтон, Корал и Рача рядом...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
$128
за 1-4 чел.
Первое свидание с Пхукетом
Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии
2ч
$89.5
за 1 чел.
Полеты в джунглях
Хануман - почитаемое в индуизме божество в обличии обезьяны
ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00, 15:00
10ч
$78
за 1 чел.
Поездка на секретное озеро Чео Лан
Посетить заповедные места Као Сок, увидеть обезьян, храм Черного монаха и прокатиться на слоне
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
9ч 30м
$70
за 1 чел.
Экскурсия в национальный парк Као Лак
Во время нашей экскурсии вы не только прогуляетесь по национальному парку, но испытаете на себе всю обязательную...
каждый день в 07:00 и 09:00
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
$120
за 1-4 чел.
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Индивидуальный тур
6ч
$125
за 1 чел.
Турне по ночной развлекательной жизни Пхукета
Наш ночной тур по Пхукету начнется с обзорной площадки, с которой вы сможете насладиться видом ночного...
ежедневно с 21.30
Индивидуальная экскурсия
6ч
$135
за 1-4 чел.
Биг Будда и самые красивые пляжи Пхукета
Захватывающие дух смотровые площадки, купание в райских местах и лучший Том-ям на острове
Индивидуальная экскурсия
6ч
$63
за 1 чел.
Мототур Загадки Старого города
Вы могли бы представить себе совсем другой Таиланд? Как будто взяли всю самобытность и уникальность Таиланда...
Ежедневно в 8.00 или 9.00
8ч
$144
за 1 чел.
Дайвинг на Пхукете
Погрузиться в подводный мир Таиланда с профессиональным инструктором
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30
8ч
$55
за 1 чел.
Удивительная Пханг Нга
В рамках нашей экскурсии вас ждет увлекательное приключение по заливу Пханг Нга
Экскурсия проходит ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
$78
за 1 чел.
Пхукет-Таун вдоль и поперек
Насыщенный мототур по Старому городу и его окрестностям — от Горы Обезьян до водопада Кату
9ч
$45
за 1 чел.
Сафари Као Лак с Пхукета
При выборе места отдыха в Таиланде многие отправляются в Пхукет
Каждый день с 7:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
$86
за 1 чел.
Мототур «Дикий север»
Дружеское путешествие-приключение по неизведанным тропам и райским пляжам Пхукета
Индивидуальная экскурсия
6ч
$103
за 1 чел.
Исторический Пхукет-Таун и не туристические красоты острова
Мотобайк - самый популярный транспорт в Таиланде и самый удобный для обзорной экскурсии
ежедневно с 8:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
$78
за 1 чел.
Мототур «Южный отрыв»
Биг Будда, мыс Промтеп, слоны и обезьяны, лучшие пляжи и самые красивые виды острова за один день
Индивидуальный тур
7ч
$70
за 1 чел.
Мототур Дикий Север
Предлагаю вам отправится в самый дикий и загадочный тур по северным тропическим дорогам Пхукета - на...
Ежедневно в 8.00 или 9.00
Индивидуальная экскурсия
5ч
$125
за 1-4 чел.
С Пхукетом на «ты»!
Главные достопримечательности и тайные уголки острова на обзорной автомобильной экскурсии
9ч
$70
за 1 чел.
Ежедневно в 6:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
$56
за 1 чел.
Рассвет на Биг Будде
Без шумных туристов полюбоваться символом Пхукета и морскими панорамами на дружеской экскурсии
8ч
$50
за 1 чел.
Ежедневно в 8:00
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Последние отзывы «Экскурсии Пхукета»
- ААндрей7 октября 2021Иван-отличный специалист, прекрасно ориентируется, тактичен, обладает необходимыми знаниями.
- ННастя21 августа 2021Многого не ожидала. Было просто, как со старым знакомым. Программу можно было на месте «редактировать». Хорошо для первого ознакомления с Пхукетом.
- Отзыв на: Фотопрогулка по Пхукет-ТаунуЮЮлия17 июня 2020Илья отличный фотограф и потрясающий человек! Это было круто, весело и легко! Спасибо большое! Теперь ждём фоточки🔥
- ЛЛюдмила30 марта 2020Большое спасибо Ивану за проведенную экскурсию. Узнали много нового, увидили потрясающе красивые места. Отличный гид, рассказывал разностороннюю информацию о стране, так же учел все пожелания по маршруту. Рекомендую.
- ААндрей29 марта 2020Отличная экскурсия) Для знакомства с Пхукетом и Таиландом в самый раз. Иван интересный гид и рассказчик, позволил узнать быт тайцев изнутри. Интересно рассказанная история о стране и в целом ненапряжная экскурсия с потрясающими видами на весь остров. Рекомендую!
- ААндрей24 марта 2020Для обзорной экскурсии отличный вариант. Отлично для первого знакомства с островом. Гид Тимур достаточно хорошо знаком с жизнью Тайланда в целом и Пхукета конкретно. Рекомендую.
- AArtem24 марта 2020Экскурсия отличная. Ездили с ребёнком 9 лет. Несмотря на общую длительность, организовано всё было таком образом, что не устали. Самое яркое впечатление, конечно, купание со слонами;) рекомендую всем это испытать. И сплав на плотах тоже очень интересная часть. Водопады, посещение храма обезьян, прогулка по мосту запомнились чуть меньше, но в целом наш гид Николай все время сопровождал рассказами о Тайланде и было интересно. Большое спасибо за такую продуманную программу!
- Отзыв на: Морская прогулка к Симиланским островамВВладимир23 марта 2020Очень хорошая экскурсия. Ранний подъем был оправдан теми впечатлениями, которые мы получили. Очень красивые виды, пляжи, голубое море и белый песок, ныряние с маской и подводный мир. Все было очень впечатлительно. Рекомендую взять данную экскурсию в конце всех экскурсий, так как после нее экскурсии на другие острова будут бледно выглядеть!
- ООльга22 марта 2020Вчера были с Тимуром на экскурсии "Пхукет для новичков", экскурсия была замечательная! И хотя часть из нас была на Пхукете далеко не первый раз, Тимур показал нам новые интересные места и неизвестные нам смотровые площадки и просто обалденными видами. Тимур, спасибо боьшое за экскурсию!
- ВВладимир21 марта 2020Добрый день! На самом деле Островом Джеймса Бонда заканчиваются все хорошие впечатления и мы убыли обратно. Но в период экскурсии мы посетили прекрасные две лагуны к котором добрались на канале в сопровождении рулевого и гренадера в одном лице. Пищеры, очень низкий проход к лагунам, обез'янки с детенышами, сталактиты и сталогмиты, сказочная реальность без ветра и без людей, дикая природа и т. п. Масса фото, которое оставит память от посещения.