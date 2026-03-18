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влюблённый в своё дело человек. Слушать его — одно удовольствие: рассказывает интересно, живо, делится не сухими фактами, а яркими историями и любопытными деталями о жизни в Таиланде. При этом держится спокойно и уверенно — сразу чувствуешь себя в надёжных руках.

Отдельно хочу отметить, как Павел умеет ладить с детьми: наш малыш не скучал ни минуты, всё было в формате, который ему понятен и интересен. А ещё Павел очень внимателен к пожеланиям — учёл все наши запросы, и мы успели увидеть именно то, что хотели.

Экскурсия получилась насыщенной, но совсем не утомительной. Однозначно рекомендую Павла как гида — с ним Пхукет раскрывается по-особенному!