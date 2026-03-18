-
60%
Индивидуальная
до 13 чел.
Главное на Пхукете: программа с душой
Старый город, Биг Будда, пляж с самолётами и многое другое - на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $160
$399 за всё до 13 чел.
Групповая
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
Прокатиться на каноэ, побывать на острове Тапу и увидеть карстовые скалы на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
10 авг в 07:30
12 авг в 07:30
$77 за человека
-
50%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пхукет экспресс - главное за 5 часов
Познакомиться с островом без спешки и суеты - через природу, культуру и местную жизнь
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $160
$320 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Пхукета - по Южному Таиланду в рассветный час
Увидеть стеклянный мост Самет Нангши, остров Джеймса Бонда, пляж с самолётами и кувшинки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 04:00
10 авг в 04:00
12 авг в 04:00
$99 за человека
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Сказочный мир Аватара и деревня слонов на Пхукете
Джунгли, скалы, водопады, плоты, сафари, квадроциклы, горячие источники и закат на пляже
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$120
$126 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Забраться вглубь национального парка и увидеть изнутри тропический лес, скрытый от туристов
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $177 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Посетить лучшие достопримечательности острова и узнать о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На ресепшн вашего отеля на Пхукете
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день на Пхукете
Дружеское путешествие на автомобиле с местами на ваш выбор
10 авг в 07:30
13 авг в 07:30
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $220 за всё до 4 чел.
Групповая
Из Пхукета - к острову Джеймса Бонда на прогулочном корабле
Посетить несколько островов, поплавать на каноэ и искупаться в открытом море на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:30
11 авг в 07:30
13 авг в 07:30
$68 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками
Начало: У пирса
Завтра в 11:30
10 авг в 10:00
от $1200 за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пхукет и неизвестный буддизм
Увидеть 6 уникальных храмов и провести сеанс йоги и медитации
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $240
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё великолепие Пхукета за 1 день
Главные достопримечательности, традиции и культура райского острова на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Поход сквозь тайские джунгли
Пройти к мысу Лаем Кратинг тропами местных жителей и удивиться нетипичным для Пхукета пейзажам
Начало: На Karon View Point
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $101 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Дайвинг для новичков и профессионалов в Таиланде
Погрузиться в мир Андаманского моря и посмотреть на рифы и арт-объекты подводного музея
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $165 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Невероятный день наедине с заповедными местами
Начало: В вашем отеле на Пхукете
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$150 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Утреннее восхождение к Большому Будде
Преодолеть живописный подъём и посмотреть на Пхукет по-новому
Начало: У подножья горы
Сегодня в 16:00
10 авг в 08:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Пхукета
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Као Лак, Као Сок и озеро Чео Лан
Места из «Аватара», буддийские храмы, заповедные тропики и тайские истории - в дружеской компании
Начало: У ресепшена вашего отеля
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Мотоэкскурсия по югу или северу Пхукета
Лучший способ познакомиться с островом, не арендуя личный транспорт (2 авторских маршрута на выбор)
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $127 за человека
Мини-группа
до 2 чел.
Дайвинг на Пхукете для новичков - всё включено
Отправиться к островам Рача и сделать 2 дебютных погружения
Начало: У вашего отеля или на пирсе Чалонг
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$135 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Закат в Андаманском море: вечер на катамаране
Купание в бирюзовой бухте и огненное небо у мыса Промтеп
Начало: В лобби здания Phuket Smart Pier
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:00
от $600 за всё до 12 чел.
Билеты
Сиам Нирамит: вечернее шоу на Пхукете
Окунуться в мир великолепных костюмов, потрясающих танцев и масштабных декораций
Начало: У парка Сиам Нирамит
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$60 за билет
Индивидуальная
до 3 чел.
Север Пхукета: всё самое интересное
Увидеть дикий пляж, русский храм, экзотическую природу и престижный жилой район
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Мотошкола на Пхукете
Научиться безопасно водить скутер или мотоцикл под руководством опытного инструктора
Начало: Недалеко от места вашего отдыха
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $70 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер по Пхукету и южному Таиланду
Добраться до нужного места на комфортабельном микроавтобусе
Завтра в 11:30
10 авг в 08:30
от $30 за всё до 10 чел.
Групповая
до 19 чел.
Сердце Пхукета: обзорные точки, храм и Cтарый город
Познакомиться с самыми знаменитыми и живописными уголками острова
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$42 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по нетуристическому Пхукету
Дойти через джунгли до священного дерева, медитативных камней и секретного пляжа
Начало: Возле озера Найхарн
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее на Пхукете за 1 день
Захватывающее автопутешествие по самым интересным местам острова
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай
Подняться на смотровую площадку, искупаться в 25-метровом водопаде и покататься на тайской лодке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $448 за всё до 4 чел.
Остров насчитывает несколько десятков пляжей. Он привлекает серфингистов и любителей активного отдыха. Но интересно будет и тем, кто предпочитает экскурсии. На Пхукет есть множество исторических и культурных достопримечательностей. Развлечения по вкусу найдут шумные компании, семьи с детьми, романтические пары. Стоит помнить, что одной из главных особенностей острова являются его поистине фантастические по красоте рассветы и закаты
Пхукет является многогранным и интересным местом. Самостоятельное путешествие требует много времени и сил, а вероятность заблудиться в чужой стране только усиливается. Гораздо удобнее купить экскурсию и знакомиться с местной культурой без лишнего беспокойства. Цена может приятно удивить. А пообщавшись с гидами можно выяснить, где располагаются дешевые, но хорошие ресторанчики, магазинчики
Последние отзывы на экскурсии
Р
Дата посещения: 6 мар 2026
Все прошло отлично. С нами были Кирилл и Светлана. Поездка прошла в дружеской атмосфере, ребята показали нам много интересных мест,
+4
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Дата посещения: 31 дек 2025
Рекомендуем 🤝 Заранее обсудили кучу моих душных вопросов, Алекс все подробно ответил и подвинул дату приключений под наше расписание Начали
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 17 авг 2025
Мы все остались очень довольны экскурсией!! Нас было шесть человек, трое из них дети - и как классно, что не
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 24 июл 2025
Ходили на экскурсию вчетвером, 2е взрослых и 2 подростка 13-15 лет. Нам очень понравилось) большое спасибо нашему гиду Николаю, что
Вам был полезен этот отзыв?
С
Спасибо большое Рауфу за такую замечательную экскурсию 🫶🏻 безумно понравилось, все было классно)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мы в восторге, настолько насыщенная интересная программа, нам понравилось, посетили храмы, съездили на инста локации, кафе с кувшинками, пляж с
Вам был полезен этот отзыв?
И
Спасибо Дмитрию за интересную и познавательную экскурсию. Великолепные виды со смотровых площадок, храмы, интересные рассказы о королевской семье, о нравах и обычаях местных жителей. Узнали много интересного для себя. Дети были в восторге.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия прошла отлично. У нас был гид Владимир, всё подробно рассказал перед поездкой на лодке к островам. Прекрасные виды, необыкновенное катание на каяках, колоритная деревня цыган. Детям понравилось. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Пхукету — это было просто замечательно! Огромное спасибо гиду Павлу!
Он невероятно увлечённый и по-настоящему
Он невероятно увлечённый и по-настоящему
Вам был полезен этот отзыв?
е
Прекрасная поездка, заехали во много интересных мест, Макс интересно рассказывает и всегда отвечает на вопросы. Готов изменить маршрут, не торопит
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 6214 отзывов на Пхукете
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пхукету
Самые популярные экскурсии на Пхукете
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть на Пхукете
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Пхукету в августе 2026
Сейчас на Пхукете можно забронировать 445 экскурсий и билетов от 18 до 4300 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 6214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Купите самую интересную из 445 экскурсий на Пхукете на 2026 год, 6214 ⭐ отзывов, цены от $18. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь