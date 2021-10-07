Отзыв на: Первое свидание с Пхукетом А Андрей 5 Иван-отличный специалист, прекрасно ориентируется, тактичен, обладает необходимыми знаниями.

Отзыв на: Пхукет для новичков Н Настя 4 Многого не ожидала. Было просто, как со старым знакомым. Программу можно было на месте «редактировать». Хорошо для первого ознакомления с Пхукетом.

Отзыв на: Фотопрогулка по Пхукет-Тауну Ю Юлия 5 Илья отличный фотограф и потрясающий человек! Это было круто, весело и легко! Спасибо большое! Теперь ждём фоточки🔥

Отзыв на: Первое свидание с Пхукетом Л Людмила 5 Большое спасибо Ивану за проведенную экскурсию. Узнали много нового, увидили потрясающе красивые места. Отличный гид, рассказывал разностороннюю информацию о стране, так же учел все пожелания по маршруту. Рекомендую.

Отзыв на: Первое свидание с Пхукетом А Андрей 5 Отличная экскурсия) Для знакомства с Пхукетом и Таиландом в самый раз. Иван интересный гид и рассказчик, позволил узнать быт тайцев изнутри. Интересно рассказанная история о стране и в целом ненапряжная экскурсия с потрясающими видами на весь остров. Рекомендую!

Отзыв на: Пхукет для новичков А Андрей 5 Для обзорной экскурсии отличный вариант. Отлично для первого знакомства с островом. Гид Тимур достаточно хорошо знаком с жизнью Тайланда в целом и Пхукета конкретно. Рекомендую.

Отзыв на: Национальный парк Као Лак и пещерный храм A Artem 5 Экскурсия отличная. Ездили с ребёнком 9 лет. Несмотря на общую длительность, организовано всё было таком образом, что не устали. Самое яркое впечатление, конечно, купание со слонами;) рекомендую всем это испытать. И сплав на плотах тоже очень интересная часть. Водопады, посещение храма обезьян, прогулка по мосту запомнились чуть меньше, но в целом наш гид Николай все время сопровождал рассказами о Тайланде и было интересно. Большое спасибо за такую продуманную программу!

Отзыв на: Морская прогулка к Симиланским островам В Владимир 5 Очень хорошая экскурсия. Ранний подъем был оправдан теми впечатлениями, которые мы получили. Очень красивые виды, пляжи, голубое море и белый песок, ныряние с маской и подводный мир. Все было очень впечатлительно. Рекомендую взять данную экскурсию в конце всех экскурсий, так как после нее экскурсии на другие острова будут бледно выглядеть!

Отзыв на: Пхукет для новичков О Ольга 5 Вчера были с Тимуром на экскурсии "Пхукет для новичков", экскурсия была замечательная! И хотя часть из нас была на Пхукете далеко не первый раз, Тимур показал нам новые интересные места и неизвестные нам смотровые площадки и просто обалденными видами. Тимур, спасибо боьшое за экскурсию!