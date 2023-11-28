Индивидуальная экскурсия на Phi-Phi Islands, 2 дня. Мы предлагаем индивидуальную экскурсию на Phi-Phi Islands: два дня, одна ночь. Отправляемся исследовать архипелаг Phi Phi. Осуществляем маршрут с заходом в самые известные места и авторские локации, которые при аренде лодки «не продаются». Первый день: 7.45 — встреча на пирсе. В 08.00 - 08.10 отправление на Phi Phi. (продолжительность с отправлением на экскурсию с Phi Phi в первый день примерно с 11 до 18.00) До пирса отправления из Пхукета добираемся самостоятельно из своего отеля, на такси по приложениям Bolt, In

Drive очень дёшево.

С пирса отправляемся на скоростном спитботе Пхукет-Пхи

Пхи

Дон. Время в пути примерно 1 час - 1.10. 10.00 - заселение в отель* на Phi Phi (отель на дату экскурсии так же можете забронировать сами, либо предоставить бронирование нам, предварительно сообщив о количестве номеров). Завтрак по меню. 11.30 выходим на арендованной индивидуальной лодке исследовать архипелаг Phi Phi Осуществляем маршрут с заходом в самые известные места и авторские локации. На лодке только вы. Сноркелим с лодки, все необходимое для сноркелинга предоставляется. Во время сноркелинга и встречи с акулами вы под постоянным контролем инструктора - дайвера - гида. - смотрим черноперых рифовых акул - смотрим черепах Всякая живность и рыбки обычно в изобилии! - Посещение лагуны/пещеры Wang Long Bay - Посещение скалы Kamel (пляж Nui Beach) кинематографически восхитительное место, которое в реальной жизни не должно существовать - Посещение самой известнейшей в Юго-Восточной Азии лагуны Maya Bay, и одной из самых красивых лагун в Таиланде, Pile, образовавшейся в результате выброса газа, — (выход на пляж по желанию, обычно мы заходим для любования лагуной с моря). Ошеломляющий цвет воды всегда!!! Здесь возможно поверить в невозможное! - Посещение необитаемого острова Bamboo с белым коралловым песком по желанию. Многие говорят о том, что этот пляж как Мальдивы, перенесённые в пространстве в Таиланд. Возвращение на Пи Пи Дон в 18.00. Переодеваемся в отеле и уходим на встречу заката с шикарнейшей видовой площадки. Фотосессия всегда потрясает даже тех, кто был здесь уже не раз (!!!) Ужин по меню. Сможем предложить много мест. С 20.30 - ночная программа. Самые вкусные коктейли сделают специально для нас. Таких вкусных вы еще не пробовали. Файершоу, дискотека и все вытекающие… Второй день. Утро начнём с фотосессии из видового бассейна отеля. Далее выселение из отеля до 11.00. Оставляем вещи на ресепшн и отправляемся на Завтрак. После завтрака продолжаем исследование острова, — Релакс программа по пляжам острова пешим маршрутом. Купаемся, сноркелим, наслаждаемся смузи, любуемся красотой Phi Phi. Паром обратно на Пхукет до 16.00. В 17.00 - 17.10 возвращение на Пхукет.