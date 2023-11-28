Два дня и это просто ПИ - ПИ …
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Что вас ожидает:
- Посещение лагуны/пещеры Wang Long Bay
- Посещение скалы Kamel (пляж Nui Beach) кинематографически восхитительное место, которое в реальной жизни не должно существовать.
- Посещение самой известнейшей в Юго-Восточной Азии лагуны Maya Bay, и одной из самых красивых лагун в Таиланде, Pile, образовавшейся в результате выброса газа, — (выход на пляж по желанию, обычно мы заходим для любования лагуной с моря).
- Посещение необитаемого острова Bamboo с белым коралловым песком по желанию
Описание
Индивидуальная экскурсия на Phi-Phi Islands, 2 дня. Мы предлагаем индивидуальную экскурсию на Phi-Phi Islands: два дня, одна ночь. Отправляемся исследовать архипелаг Phi Phi. Осуществляем маршрут с заходом в самые известные места и авторские локации, которые при аренде лодки «не продаются». Первый день: 7.45 — встреча на пирсе. В 08.00 - 08.10 отправление на Phi Phi. (продолжительность с отправлением на экскурсию с Phi Phi в первый день примерно с 11 до 18.00) До пирса отправления из Пхукета добираемся самостоятельно из своего отеля, на такси по приложениям Bolt, In
Drive очень дёшево.
С пирса отправляемся на скоростном спитботе Пхукет-Пхи
Пхи
Дон. Время в пути примерно 1 час - 1.10. 10.00 - заселение в отель* на Phi Phi (отель на дату экскурсии так же можете забронировать сами, либо предоставить бронирование нам, предварительно сообщив о количестве номеров). Завтрак по меню. 11.30 выходим на арендованной индивидуальной лодке исследовать архипелаг Phi Phi Осуществляем маршрут с заходом в самые известные места и авторские локации. На лодке только вы. Сноркелим с лодки, все необходимое для сноркелинга предоставляется. Во время сноркелинга и встречи с акулами вы под постоянным контролем инструктора - дайвера - гида. - смотрим черноперых рифовых акул - смотрим черепах Всякая живность и рыбки обычно в изобилии! - Посещение лагуны/пещеры Wang Long Bay - Посещение скалы Kamel (пляж Nui Beach) кинематографически восхитительное место, которое в реальной жизни не должно существовать - Посещение самой известнейшей в Юго-Восточной Азии лагуны Maya Bay, и одной из самых красивых лагун в Таиланде, Pile, образовавшейся в результате выброса газа, — (выход на пляж по желанию, обычно мы заходим для любования лагуной с моря). Ошеломляющий цвет воды всегда!!! Здесь возможно поверить в невозможное! - Посещение необитаемого острова Bamboo с белым коралловым песком по желанию. Многие говорят о том, что этот пляж как Мальдивы, перенесённые в пространстве в Таиланд. Возвращение на Пи Пи Дон в 18.00. Переодеваемся в отеле и уходим на встречу заката с шикарнейшей видовой площадки. Фотосессия всегда потрясает даже тех, кто был здесь уже не раз (!!!) Ужин по меню. Сможем предложить много мест. С 20.30 - ночная программа. Самые вкусные коктейли сделают специально для нас. Таких вкусных вы еще не пробовали. Файершоу, дискотека и все вытекающие… Второй день. Утро начнём с фотосессии из видового бассейна отеля. Далее выселение из отеля до 11.00. Оставляем вещи на ресепшн и отправляемся на Завтрак. После завтрака продолжаем исследование острова, — Релакс программа по пляжам острова пешим маршрутом. Купаемся, сноркелим, наслаждаемся смузи, любуемся красотой Phi Phi. Паром обратно на Пхукет до 16.00. В 17.00 - 17.10 возвращение на Пхукет.
Ежедневно с 08.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Аренда индивидуальной лодки для экспедиции по авторскому маршруту
- Страховка для гостей
- Прохладительные напитки
- Снаряжение для сноркелинга
- Индивидуальное сопровождение гостей в ночное время (ночное шоу)
- Мы будем с вашими детьми пока вы отдыхаете на взрослой ночной программе
- Что не входит
- Дополнительно:
- 800 + 800 бат трансфер до Phi Phi и обратно с Phi Phi до Пхукета с человека (детские билеты на трансфер обратно дешевле)
- + аренда отеля (отель выбираете и букинируете сами, самый дешёвый номер, обычно 500 — 1200 бат). Если необходимо рекомендовать отель, обращайтесь.
- 400 бат - взнос в нацпарк с человека.
- Если будет необходима фото и видео сессия сухопутной части экскурсии, подводной части, с локаций под водой, которые сможет обеспечить профессиональный инструктор - дайвер - гид (подплывая сверху, снизу и тд), сообщаете
- Место начала и завершения?
- Rassada Peer
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 08.00Экскурсия длится около 20 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Обращаем ваше внимание — экскурсия проводится только по полной предоплате напрямую организаторам.
- Сопровождающий русскоговорящий гид с журналистским образованием. В профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете. Показывает Таиланд 11 лет и много рассказывает об этой стране. Остановки по желанию приветствуются
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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