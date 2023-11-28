Два дня и это просто ПИ - ПИ ….

Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Два дня и это просто ПИ - ПИ …

Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Два дня и это просто ПИ - ПИ ….
Ближайшие даты:
28
ноя
29
ноя
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ноя
1
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даты

Что вас ожидает:

  • Посещение лагуны/пещеры Wang Long Bay
  • Посещение скалы Kamel (пляж Nui Beach) кинематографически восхитительное место, которое в реальной жизни не должно существовать.
  • Посещение самой известнейшей в Юго-Восточной Азии лагуны Maya Bay, и одной из самых красивых лагун в Таиланде, Pile, образовавшейся в результате выброса газа, — (выход на пляж по желанию, обычно мы заходим для любования лагуной с моря).
  • Посещение необитаемого острова Bamboo с белым коралловым песком по желанию

Описание

Индивидуальная экскурсия на Phi-Phi Islands, 2 дня. Мы предлагаем индивидуальную экскурсию на Phi-Phi Islands: два дня, одна ночь. Отправляемся исследовать архипелаг Phi Phi. Осуществляем маршрут с заходом в самые известные места и авторские локации, которые при аренде лодки «не продаются». Первый день: 7.45 — встреча на пирсе. В 08.00 - 08.10 отправление на Phi Phi. (продолжительность с отправлением на экскурсию с Phi Phi в первый день примерно с 11 до 18.00) До пирса отправления из Пхукета добираемся самостоятельно из своего отеля, на такси по приложениям Bolt, In
Drive очень дёшево.
С пирса отправляемся на скоростном спитботе Пхукет-Пхи

Пхи

Дон. Время в пути примерно 1 час - 1.10. 10.00 - заселение в отель* на Phi Phi (отель на дату экскурсии так же можете забронировать сами, либо предоставить бронирование нам, предварительно сообщив о количестве номеров). Завтрак по меню. 11.30 выходим на арендованной индивидуальной лодке исследовать архипелаг Phi Phi Осуществляем маршрут с заходом в самые известные места и авторские локации. На лодке только вы. Сноркелим с лодки, все необходимое для сноркелинга предоставляется. Во время сноркелинга и встречи с акулами вы под постоянным контролем инструктора - дайвера - гида. - смотрим черноперых рифовых акул - смотрим черепах Всякая живность и рыбки обычно в изобилии! - Посещение лагуны/пещеры Wang Long Bay - Посещение скалы Kamel (пляж Nui Beach) кинематографически восхитительное место, которое в реальной жизни не должно существовать - Посещение самой известнейшей в Юго-Восточной Азии лагуны Maya Bay, и одной из самых красивых лагун в Таиланде, Pile, образовавшейся в результате выброса газа, — (выход на пляж по желанию, обычно мы заходим для любования лагуной с моря). Ошеломляющий цвет воды всегда!!! Здесь возможно поверить в невозможное! - Посещение необитаемого острова Bamboo с белым коралловым песком по желанию. Многие говорят о том, что этот пляж как Мальдивы, перенесённые в пространстве в Таиланд. Возвращение на Пи Пи Дон в 18.00. Переодеваемся в отеле и уходим на встречу заката с шикарнейшей видовой площадки. Фотосессия всегда потрясает даже тех, кто был здесь уже не раз (!!!) Ужин по меню. Сможем предложить много мест. С 20.30 - ночная программа. Самые вкусные коктейли сделают специально для нас. Таких вкусных вы еще не пробовали. Файершоу, дискотека и все вытекающие… Второй день. Утро начнём с фотосессии из видового бассейна отеля. Далее выселение из отеля до 11.00. Оставляем вещи на ресепшн и отправляемся на Завтрак. После завтрака продолжаем исследование острова, — Релакс программа по пляжам острова пешим маршрутом. Купаемся, сноркелим, наслаждаемся смузи, любуемся красотой Phi Phi. Паром обратно на Пхукет до 16.00. В 17.00 - 17.10 возвращение на Пхукет.

Ежедневно с 08.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Аренда индивидуальной лодки для экспедиции по авторскому маршруту
  • Страховка для гостей
  • Прохладительные напитки
  • Снаряжение для сноркелинга
  • Индивидуальное сопровождение гостей в ночное время (ночное шоу)
  • Мы будем с вашими детьми пока вы отдыхаете на взрослой ночной программе
Что не входит
  • Дополнительно:
  • 800 + 800 бат трансфер до Phi Phi и обратно с Phi Phi до Пхукета с человека (детские билеты на трансфер обратно дешевле)
  • + аренда отеля (отель выбираете и букинируете сами, самый дешёвый номер, обычно 500 — 1200 бат). Если необходимо рекомендовать отель, обращайтесь.
  • 400 бат - взнос в нацпарк с человека.
  • Если будет необходима фото и видео сессия сухопутной части экскурсии, подводной части, с локаций под водой, которые сможет обеспечить профессиональный инструктор - дайвер - гид (подплывая сверху, снизу и тд), сообщаете
Место начала и завершения?
Rassada Peer
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08.00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание — экскурсия проводится только по полной предоплате напрямую организаторам.
  • Сопровождающий русскоговорящий гид с журналистским образованием. В профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете. Показывает Таиланд 11 лет и много рассказывает об этой стране. Остановки по желанию приветствуются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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