ежедневно в 08:00

Вы откроете настоящий рай для сочных фотографий, захватывающих видов, чудесного пляжного отдыха и исследований подводного царства Андаманского моря. Кроме того, в наше путешествие включено посещение необычного острова Ко Пода (в других программах этого нет).
06:00 Выезд из отеля.
08:30 Прибытие на пирс.
09:00 Отправление на острова.
09:45 Майя Бэй. Прогулка по пляжу, где снимался знаменитый фильм с Леонардо Ди Каприо.
10:40 Лагуна ПиЛе. Купание в самой глубокой лагуне Таиланда, окруженной со всех сторон отвесными скалами.
11:30 Пещера викингов, наскальные рисунки.
11:40 Пляж обезьян.
11:50 Снорклинг около Пхи-Пхи Дон.
12:40 Обед в ресторане на Пхи-Пхи Доне.
13:50 Остров Бамбу. Пляжный отдых, купание в кристально чистой воде.
15:20 Остров Курицы. Фото, без высадки.
15:30 Остров Пода. Пляжный отдых.
16:30 Пляж Райле. Пещера Пра Нанг. Пляжный отдых.
18:30 Прибытие на пирс и возвращение по отелям.
На сайте вы оплачиваете 20% от стоимости экскурсии. Остаток гиду на месте в батах.