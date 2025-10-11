ежедневно в 08:00

Великолепные виды, тропическая идиллия, одни из красивейших коралловых рифов в мире — этот день станет настоящим украшением вашего путешествия!
Описание экскурсии
Вы откроете настоящий рай для сочных фотографий, захватывающих видов, чудесного пляжного отдыха и исследований подводного царства Андаманского моря. Кроме того, в наше путешествие включено посещение необычного острова Ко Пода (в других программах этого нет).
06:00 Выезд из отеля.
08:30 Прибытие на пирс.
09:00 Отправление на острова.
09:45 Майя Бэй. Прогулка по пляжу, где снимался знаменитый фильм с Леонардо Ди Каприо.
10:40 Лагуна ПиЛе. Купание в самой глубокой лагуне Таиланда, окруженной со всех сторон отвесными скалами.
11:30 Пещера викингов, наскальные рисунки.
11:40 Пляж обезьян.
11:50 Снорклинг около Пхи-Пхи Дон.
12:40 Обед в ресторане на Пхи-Пхи Доне.
13:50 Остров Бамбу. Пляжный отдых, купание в кристально чистой воде.
15:20 Остров Курицы. Фото, без высадки.
15:30 Остров Пода. Пляжный отдых.
16:30 Пляж Райле. Пещера Пра Нанг. Пляжный отдых.
18:30 Прибытие на пирс и возвращение по отелям.
Программа, маршрут и тайминг могут меняться из-за погоды и нац. праздников.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду на месте в батах.
Как проходит экскурсия
- В зависимости от размера группы прогулка проходит на 4-х моторном спидботе с фронтальной посадкой вместимость 70 чел., либо на 3-х моторном спидботе вместимость до 42 чел.
- Трансфер заберет вас из отеля и по окончании программы отвезет обратно. Отдельно оплачивается трансфер для удаленных районов — стоимость уточняйте в переписке.
- Программа не подойдёт женщинам на любом сроке беременности, детям до 2 лет, людям с ограниченными физическими возможностями, а также не рекомендуется путешественникам старше 75 лет
- Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
- Вас будет сопровождать русско- и англоговорящий гид
- В стоимость программы включена страховка
- Обратите внимание: программа может измениться в зависимости от погоды и состояния моря
в среду в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$145
|Дети до 10 лет
|$98
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
До экскурсии ответ на этот вопрос у меня вызывал сомнения, а сама затея, опасения… Но уже в первой половине экскурсии я понял, что мне очень повезло
1. Посмотреть все за один день - программа интенсивная и насыщенная, все расписано по минутам. Обожаю такой подход, когда максимум за минимум времени. Да, не