ежедневно в 08:00

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Две провинции Пхи-Пхи и Краби за 1 день на спидботе

Вдохновляющее путешествие по самым популярным и красивым местам Южного Таиланда
Вы побываете на острове, где снимали фильм «Пляж», искупаетесь в самой глубокой лагуне Таиланда, рассмотрите пещерные наскальные рисунки и получите удовольствие от фантастического снорклинга.

Великолепные виды, тропическая идиллия, одни из красивейших коралловых рифов в мире — этот день станет настоящим украшением вашего путешествия!
4.5
71 отзыв
Две провинции Пхи-Пхи и Краби за 1 день на спидботе
Две провинции Пхи-Пхи и Краби за 1 день на спидботе
Две провинции Пхи-Пхи и Краби за 1 день на спидботе

Описание экскурсии

Вы откроете настоящий рай для сочных фотографий, захватывающих видов, чудесного пляжного отдыха и исследований подводного царства Андаманского моря. Кроме того, в наше путешествие включено посещение необычного острова Ко Пода (в других программах этого нет).

06:00 Выезд из отеля.
08:30 Прибытие на пирс.
09:00 Отправление на острова.
09:45 Майя Бэй. Прогулка по пляжу, где снимался знаменитый фильм с Леонардо Ди Каприо.
10:40 Лагуна ПиЛе. Купание в самой глубокой лагуне Таиланда, окруженной со всех сторон отвесными скалами.
11:30 Пещера викингов, наскальные рисунки.
11:40 Пляж обезьян.
11:50 Снорклинг около Пхи-Пхи Дон.
12:40 Обед в ресторане на Пхи-Пхи Доне.
13:50 Остров Бамбу. Пляжный отдых, купание в кристально чистой воде.
15:20 Остров Курицы. Фото, без высадки.
15:30 Остров Пода. Пляжный отдых.
16:30 Пляж Райле. Пещера Пра Нанг. Пляжный отдых.
18:30 Прибытие на пирс и возвращение по отелям.

Программа, маршрут и тайминг могут меняться из-за погоды и нац. праздников.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду на месте в батах.

Как проходит экскурсия

  • В зависимости от размера группы прогулка проходит на 4-х моторном спидботе с фронтальной посадкой вместимость 70 чел., либо на 3-х моторном спидботе вместимость до 42 чел.
  • Трансфер заберет вас из отеля и по окончании программы отвезет обратно. Отдельно оплачивается трансфер для удаленных районов — стоимость уточняйте в переписке.
  • Программа не подойдёт женщинам на любом сроке беременности, детям до 2 лет, людям с ограниченными физическими возможностями, а также не рекомендуется путешественникам старше 75 лет
  • Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
  • Вас будет сопровождать русско- и англоговорящий гид
  • В стоимость программы включена страховка
  • Обратите внимание: программа может измениться в зависимости от погоды и состояния моря

в среду в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$145
Дети до 10 лет$98
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3121 туриста
С безграничным вдохновением создаём уникальные экскурсии по волшебному Таиланду, раскрывая его богатую культуру, захватывающие дух пейзажи и скрытые сокровища. Каждая программа — это настоящее произведение искусства, тщательно спланированное приключение, которое
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не имеет аналогов. Продумываем всё: от диких троп в джунглях и уединённых пляжей до посещения древних храмов, где оживает история, встреч с местными жителями, чьи традиции и гостеприимство трогают сердце. Наши экскурсии — это гармония ярких эмоций, комфорта и безопасности. Предлагаем как динамичные программы для искателей приключений, так и спокойные маршруты для тех, кто хочет насладиться красотой и умиротворением. Берём на себя ответственность за то, чтобы ваше путешествие стало не просто поездкой, а яркой главой в личной истории. Позвольте показать Таиланд таким, каким он видится нам: страной, где каждый уголок дышит магией, а каждое мгновение превращается в воспоминание на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
10
3
1
2
4
1
3
М
Все очень понравилось, улет 🔥🔥🔥🔥
Все очень понравилось, улет 🔥🔥🔥🔥
Все очень понравилось, улет 🔥🔥🔥🔥
Все очень понравилось, улет 🔥🔥🔥🔥
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Илья
Стоит ли оно того? ….
До экскурсии ответ на этот вопрос у меня вызывал сомнения, а сама затея, опасения… Но уже в первой половине экскурсии я понял, что мне очень повезло
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с выбором и это было правильное решение и вложение в мои впечатления! Просто пушка Организация всего путешествия, тайминги, локации, логистика и сервис - все продумано на лучшем уровне!
Разумеется очень многое на экскурсии зависит от грамотного и доброжелательного гида. Чингиз - очень крутой гид, благодаря которому все было четко, под контролем и с которым было ощущение полного доверия и безопасности во время посещения локаций Команда учитывала все пожелания участников экскурсии и старалась сделать так, чтобы всем было комфортно Программа очень насыщенная и интересная, настолько, что к ее завершению ощущалась приятная усталость, а главное все это без назидательств и тотального контроля каждого твоего действия. Главное самому проявлять ответственность Для меня, как любителя путешествовать, это очень ценно Я получил невероятные впечатления, это было круто, за что искренне благодарен организаторам этого мини-путешествия Мне было не к чему придраться и вся наша группа (40 человек) были очень довольны. Не было ни одного негативного отзыва к концу экскурсии Искренне рекомендую это путешествие, не пожалеете

П. с. это был мой первый опыт заказа экскурсии через данный сервис, доверия не вызывал - по итогу, не бойтесь, после предварительного взноса вам дадут прямые контакты организатора экскурсии или до предоплаты можно связаться для уточнения вопросов по Эл. Почте

Стоит ли оно того? ….
Стоит ли оно того? ….
Стоит ли оно того? ….
Стоит ли оно того? ….
Стоит ли оно того? ….
Стоит ли оно того? ….
Стоит ли оно того? ….
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Аркадий
Прекрасная поездка, все посмотрели, покупались, покушали! Программа полностью соответствует тому, что написано! Гиду Константину отдельное огромное спасибо за организацию, огромнейшую активность, контактность и отзывчивость. Константин все рассказал и показал, в
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общем и целом отлично и без нареканий выполнил свою работу! Большое спасибо! Отдельно, хотел бы поблагодарить организатора - Оксану, за перенос нашей поездки на другое число, Оксана всегда на связи и всегда поможет! Рекомендую, однозначно! Всем ехать! Страшно красивые места!

Прекрасная поездка, все посмотрели, покупались, покушали! Программа полностью соответствует тому, что написано! Гиду Константину отдельное огромное
Прекрасная поездка, все посмотрели, покупались, покушали! Программа полностью соответствует тому, что написано! Гиду Константину отдельное огромное
Прекрасная поездка, все посмотрели, покупались, покушали! Программа полностью соответствует тому, что написано! Гиду Константину отдельное огромное
Прекрасная поездка, все посмотрели, покупались, покушали! Программа полностью соответствует тому, что написано! Гиду Константину отдельное огромное
Прекрасная поездка, все посмотрели, покупались, покушали! Программа полностью соответствует тому, что написано! Гиду Константину отдельное огромное
Прекрасная поездка, все посмотрели, покупались, покушали! Программа полностью соответствует тому, что написано! Гиду Константину отдельное огромное
Прекрасная поездка, все посмотрели, покупались, покушали! Программа полностью соответствует тому, что написано! Гиду Константину отдельное огромное
Прекрасная поездка, все посмотрели, покупались, покушали! Программа полностью соответствует тому, что написано! Гиду Константину отдельное огромное
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С
Вчера посетили одну из самых красивых точек на карте мира: острова архипелага пхи-пхи и краби. Восхитительная природа ни в каких комментариях не нуждается, один восторг и желание навсегда в памяти
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запечатлеть эти пейзажи. Отдельно стоит отметить работу команды. Профессионалы, море было с волной, часто приходилось швартоваться не с первого раза, наш гид Игорь с прекрасным чувством юмора инструктировал нас о правилам на каждой локации, делился историей архипелага. Много приятных мелочей: напитки, снэки, фрукты, сладости для малышей. Очень душевное отношение, что крайне важно на таком делительном маршруте. Смело рекомендую доверить ваш день на пхи пхи этой команде.

Вчера посетили одну из самых красивых точек на карте мира: острова архипелага пхи-пхи и краби. Восхитительная
Вчера посетили одну из самых красивых точек на карте мира: острова архипелага пхи-пхи и краби. Восхитительная
Вчера посетили одну из самых красивых точек на карте мира: острова архипелага пхи-пхи и краби. Восхитительная
Вчера посетили одну из самых красивых точек на карте мира: острова архипелага пхи-пхи и краби. Восхитительная
Вчера посетили одну из самых красивых точек на карте мира: острова архипелага пхи-пхи и краби. Восхитительная
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Павел
Все было очень здорово, спасибо за экскурсию! Разумеется, это не зависит от организаторов, но очень повезло с погодой(день был максимально солнечный, море очень спокойным практически все время). Всем, кто хочет
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посмотреть за один день как можно больше островов однозначно рекомендую. Спасибо Богдану, Ким и всем остальным членам команды!
Из конструктивных предложений, разве что просьба предупреждать о том, что на обратном пути будут ждать пробки во время возвращения в отель. А так все было круто!

Все было очень здорово, спасибо за экскурсию! Разумеется, это не зависит от организаторов, но очень повезло
Все было очень здорово, спасибо за экскурсию! Разумеется, это не зависит от организаторов, но очень повезло
Все было очень здорово, спасибо за экскурсию! Разумеется, это не зависит от организаторов, но очень повезло
Все было очень здорово, спасибо за экскурсию! Разумеется, это не зависит от организаторов, но очень повезло
Все было очень здорово, спасибо за экскурсию! Разумеется, это не зависит от организаторов, но очень повезло
Все было очень здорово, спасибо за экскурсию! Разумеется, это не зависит от организаторов, но очень повезло
Все было очень здорово, спасибо за экскурсию! Разумеется, это не зависит от организаторов, но очень повезло
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Мария
Мы в восторге! Расскажу По пунктам:
1. Посмотреть все за один день - программа интенсивная и насыщенная, все расписано по минутам. Обожаю такой подход, когда максимум за минимум времени. Да, не
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зачилишь на пляже на 2 часа, но зато попробуешь на вкус все. Без воды и тягомотины, в шустром темпе.

2. Организация - великолепная! Гид четко следует графику, держит людей в тонусе, никого не надо ждать, нервничать. Назначается время - все к нему приходят.

3. Гид Роман - потрясающий человек! Это не скучная заунывная экскурсия как мы привыкли, а живое общение с шутками прибаутками и интересными историями.

4. Хороший микрофон - спидбот на 60 человек, слышимость хорошая

5. Перекусы - ощущение будто кормили всегда)) то печенька, то фруктик, то обед.

6. Дают свежие маски, на спидботе свежие жилеты.

7. Команда тайских моряков - незаметные, аккуратные, помогают спустится и подняться с трапа.

8. Оксана, координатор, была на связи после брони, оперативно отвечала на все вопросы.

9. Все места супер крутый. Больше всего мне понравилась последняя локация Краби.

Раздам советы:
- коралки не нужны, если вы часто бываете на море, и не боитесь песка)))
- Нас не заливало, не мочило - дождевики купили не понадобились.
- Воду дают, можно с собой не брать.
- С трапа спускайтесь спиной вперед. Многие почему-то идут лицом вперед, из-за чего падают, шатаются, бояться, тк скользко. Если спускаться спиной вперед, то спуск становится более безопасным. У меня проблемы с ногой, поэтому ищу аккуратные спуски.
- девочкам рекомендую взять с собой пляжную накидку/платье. Тк купание происходит на 4 разных локациях, и в перерыве между ними одежду не наденешь, удобно быть в том что можно мочить.

Короче, рекомендую от души! Экскурсия - рай перфекциониста.
Привет из Крыма, Балаклавы☺️

Мы в восторге! Расскажу По пунктам:
Мы в восторге! Расскажу По пунктам:
Мы в восторге! Расскажу По пунктам:
Мы в восторге! Расскажу По пунктам:
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