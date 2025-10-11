ежедневно в 08:00

Вы побываете на острове, где снимали фильм «Пляж», искупаетесь в самой глубокой лагуне Таиланда, рассмотрите пещерные наскальные рисунки и получите удовольствие от фантастического снорклинга. Великолепные виды, тропическая идиллия, одни из красивейших коралловых рифов в мире — этот день станет настоящим украшением вашего путешествия!

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Описание экскурсии

Вы откроете настоящий рай для сочных фотографий, захватывающих видов, чудесного пляжного отдыха и исследований подводного царства Андаманского моря. Кроме того, в наше путешествие включено посещение необычного острова Ко Пода (в других программах этого нет).

06:00 Выезд из отеля.

08:30 Прибытие на пирс.

09:00 Отправление на острова.

09:45 Майя Бэй. Прогулка по пляжу, где снимался знаменитый фильм с Леонардо Ди Каприо.

10:40 Лагуна ПиЛе. Купание в самой глубокой лагуне Таиланда, окруженной со всех сторон отвесными скалами.

11:30 Пещера викингов, наскальные рисунки.

11:40 Пляж обезьян.

11:50 Снорклинг около Пхи-Пхи Дон.

12:40 Обед в ресторане на Пхи-Пхи Доне.

13:50 Остров Бамбу. Пляжный отдых, купание в кристально чистой воде.

15:20 Остров Курицы. Фото, без высадки.

15:30 Остров Пода. Пляжный отдых.

16:30 Пляж Райле. Пещера Пра Нанг. Пляжный отдых.

18:30 Прибытие на пирс и возвращение по отелям.

Программа, маршрут и тайминг могут меняться из-за погоды и нац. праздников.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду на месте в батах.

Как проходит экскурсия