ежедневно в 08:00

Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день

Вдохновляющее путешествие по самым популярным и красивым местам Южного Таиланда

Вы побываете на острове, где снимали фильм «Пляж», искупаетесь в самой глубокой лагуне Таиланда, рассмотрите пещерные наскальные рисунки и получите удовольствие от фантастического снорклинга.

Великолепные виды, тропическая идиллия, одни из красивейших коралловых рифов в мире — этот день станет настоящим украшением вашего путешествия!
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Звёздные острова: Пхи-Пхи и Краби за один день
Ближайшие даты:
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы откроете настоящий рай для сочных фотографий, захватывающих видов, чудесного пляжного отдыха и исследований подводного царства Андаманского моря. Кроме того, в наше путешествие включено посещение необычного острова Ко Пода (в других программах этого нет).

06:00 Выезд из отеля.
08:30 Прибытие на пирс.
09:00 Отправление на острова.
09:45 Майя Бэй. Прогулка по пляжу, где снимался знаменитый фильм с Леонардо Ди Каприо.
10:40 Лагуна ПиЛе. Купание в самой глубокой лагуне Таиланда, окруженной со всех сторон отвесными скалами.
11:30 Пещера викингов, наскальные рисунки.
11:40 Пляж обезьян.
11:50 Снорклинг около Пхи-Пхи Дон.
12:40 Обед в ресторане на Пхи-Пхи Доне.
13:50 Остров Бамбу. Пляжный отдых, купание в кристально чистой воде.
15:20 Остров Курицы. Фото, без высадки.
15:30 Остров Пода. Пляжный отдых.
16:30 Пляж Райле. Пещера Пра Нанг. Пляжный отдых.
18:30 Прибытие на пирс и возвращение по отелям.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% от стоимости экскурсии. Остаток гиду на месте в батах.

Как проходит экскурсия

  • Трансфер заберет вас из отеля и по окончании программы отвезет обратно. Отдельно оплачивается трансфер для удаленных районов — стоимость уточняйте в переписке.
  • Вас будет сопровождать русско- и англоговорящий гид
  • На экскурсию не допускаются беременные женщины и дети до года
  • Обратите внимание: программа может измениться в зависимости от погоды и состояния моря

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
забираем из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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