На байке с опытным водителем побывать на секретных смотровых и на пляже, где всегда сезон
Я покажу скрытые места острова без толп туристов. Расскажу нескучные факты и отвечу на любые вопросы о Пхукете и жизни здесь.
Вы полюбуетесь видами с обзорных площадок, зайдёте в древние храмы, погуляете по Старому городу и увидите отель, в котором снимали «Пляж». Узнаете, что значат петухи для тайцев и где на острове живут только бирманцы.
Вы полюбуетесь видами с обзорных площадок, зайдёте в древние храмы, погуляете по Старому городу и увидите отель, в котором снимали «Пляж». Узнаете, что значат петухи для тайцев и где на острове живут только бирманцы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Секретная смотровая трёх пляжей с тайского двора и остановка с видом на пляж Найхарн. Все места — инсайдерские.
- Смотровая «Ветряк». Вы насладитесь видом на пляж Януи и необитаемый остров Ман.
- Храм Промтеп с обзором на самую южную точку острова. Вы узнаете, зачем тайцы ставят петухов возле магазинов и других точек и как это связано с правителем Сиама.
- Колоритный пляж Раваи. Здесь мы можем задержаться, чтобы сделать впечатляющие фотографии.
- Смотровая Ранг Хилл. С неё виден атмосферный Пхукет-Таун — Старый город.
- Храм Као Ранг — один из первых храмов города. Вы поймёте, какими видят тайцы ад и рай.
- Кофе-брейк в нетуристическом кафе на горе обезьян. По желанию обезьян можно покормить.
- Буддийский бирманский храм Сирэ. Отсюда открывается отличный вид на деревню морских цыган.
- Прогулка по Старому городу. Вы окунётесь в сино-португальскую архитектуру и увидите один из первых отелей на Пхукете, в котором снимали фильм «Пляж». По желанию отведаете роти и мороженное.
- Пляж без волн Ао Йон. Если захотите, искупаетесь здесь. Это один из немногих пляжей, комфортных для отдыха в низкий сезон.
Организационные детали
- Поездка подойдёт взрослым и детям от 8 лет. Дети едут на одном байке со взрослым (за ребёнка доплачивается полная стоимость).
- Перед поездкой вы пройдёте краткий инструктаж, но сами управлять байком не будете. Это сделаем я и мои помощники.
- Я предоставляю шлемы, дождевики и корм для обезьян.
- В случае плохой погоды я предложу перенести экскурсию.
- Маршрут можно скорректировать под ваши запросы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид на Пхукете
Живу на Пхукете 5 лет. Занимаюсь мототурами. Знаю много интересных и красивых локаций, которыми хотелось бы поделиться. Буду рад подарить вам новые впечатления и показать Пхукет во всей его красе.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
11 окт 2023
Все прошло на отлично! Влад и Евгений встретили нас у отеля на байках и повезли по красивейших местам на Пхукете. Поездка сопровождалась рассказом об истории страны, было интересно и познавательно. Мы посмотрели красивые пляжи, храмы и завораживающие виды., покормили обезьян. Поездка не сложная, нам по 50+ и было комфортно. Влад, спасибо за этот чудесный день!!!
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