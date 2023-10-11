Все прошло на отлично! Влад и Евгений встретили нас у отеля на байках и повезли по красивейших местам на Пхукете. Поездка сопровождалась рассказом об истории страны, было интересно и познавательно. Мы посмотрели красивые пляжи, храмы и завораживающие виды., покормили обезьян. Поездка не сложная, нам по 50+ и было комфортно. Влад, спасибо за этот чудесный день!!!