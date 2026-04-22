Я покажу скрытые места острова без толп туристов.
В приятной дружеской атмосфере расскажу нескучные факты и отвечу на любые вопросы о Пхукете и жизни здесь.
Вы полюбуетесь видами с обзорных площадок, зайдёте в интересные храмы, погуляете по Старому городу и увидите отель, в котором снимали «Пляж».
В приятной дружеской атмосфере расскажу нескучные факты и отвечу на любые вопросы о Пхукете и жизни здесь.
Вы полюбуетесь видами с обзорных площадок, зайдёте в интересные храмы, погуляете по Старому городу и увидите отель, в котором снимали «Пляж».
Описание экскурсии
- Секретная смотровая трёх пляжей с тайского двора и остановка с видом на пляж Найхарн.
- Смотровая «Ветряк». Вы насладитесь видом на пляж Януи и необитаемый остров Ман.
- Храм Промтеп с обзором на самую южную точку острова. Вы узнаете, зачем тайцы ставят петухов при входе в помещение и как это связано с правителем Сиама.
- Колоритный пляж Раваи. Здесь мы можем задержаться, чтобы сделать фото и посмотреть на изобилие тайских лодок.
- Смотровая Ранг Хилл. С неё виден атмосферный Пхукет-таун — Старый город.
- Храм Као Ранг — один из первых храмов города. Насладитесь его атмосферой, проверите свою карму и поймёте, какими видят тайцы ад и рай.
- Макаки-Крабоеды — при въезде на остров Сирэ покормим обезьян в мангровых зарослях (по желанию).
- Буддийский бирманский храм Сирэ. Внутри храма расположен 18-ти метровый лежащий Будда. Отсюда открывается отличный вид на деревню морских цыган и рыбацкий порт.
- Прогулка по Старому городу. Вы окунётесь в сино-португальскую архитектуру и увидите один из первых отелей на Пхукете, в котором снимали фильм «Пляж». По желанию отведаете кофе, роти и мороженное.
- Башня Као Кад — малоизвестная смотровая площадка с обзором на 360 градусов с мыса Панва.
Организационные детали
- Поездка подойдёт взрослым и детям от 12 лет. Дети едут на отдельном байке (за ребёнка доплачивается полная стоимость).
- Перед поездкой вы пройдёте краткий инструктаж, но сами управлять байком не будете. Это сделает опытный водитель-гид.
- Предоставляются шлемы, дождевики, вода и корм для обезьян.
- В случае плохой погоды я предложу перенести экскурсию.
- Маршрут можно скорректировать под ваши запросы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 214 туристов
Живу на Пхукете. Занимаюсь мототурами. Знаю много интересных и красивых локаций, которыми хотелось бы поделиться. Буду рад подарить вам новые впечатления и показать остров во всей его красе. Также провожу мототуры в Санкт-Петербурге.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Однозначно рекомендую поехать! Очень интересная и насыщенная программа. Вы увидите потрясающие укромное уголки Пхукета, насладитесь поездкой на байке и доброжилательностью гидов. Спасибо за чудесную экскурсию!
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Отличная экскурсия! Влад все время был очень внимателен, учитывал мои пожелания, показал мне за пол дня практически весь Пхукет еще и рассказал про него много интересного. Это был мой первый раз на байке, из-за чего я сначала немного переживала, но потом только кайфовала. В общем, девчонки, берите экскурсию, не пожалеете!
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Был на туре с ребятами с двумя моими детьми - боевыми подростками (13 и 16 лет). Нас трое - и соответственно три байка и трое гидов: Влад, Миша и Саша.
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Благодарю Владислава за экскурсию, все прошло прекрасно, учел все пожелания! Рекомендую!
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Решила поделиться впечатлениями от невероятной мотоэкскурсии на острове Пхукет. Этот тур кардинально отличается от обычных поездок: никаких стандартных туристических мест, никакой толпы отдыхающих, только секретные локации и настоящая свобода передвижения.
+2
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А
Лучшая экскурсия! Сам гид супер,все очень интересно рассказывает,так же делает отличные фото! Берите не пожалеете!
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Входит в следующие категории Пхукета
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