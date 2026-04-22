Однозначно рекомендую поехать! Очень интересная и насыщенная программа. Вы увидите потрясающие укромное уголки Пхукета, насладитесь поездкой на байке и доброжилательностью гидов. Спасибо за чудесную экскурсию!

Анастасия

Отличная экскурсия! Влад все время был очень внимателен, учитывал мои пожелания, показал мне за пол дня практически весь Пхукет еще и рассказал про него много интересного. Это был мой первый раз на байке, из-за чего я сначала немного переживала, но потом только кайфовала. В общем, девчонки, берите экскурсию, не пожалеете!