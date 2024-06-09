Озеро Ной — одно из самых удивительных мест Таиланда. Его облюбовали перелётные птицы и местные пернатые обитатели, общее число которых более 100 тысяч. По дороге до озера мы посетим пляж и удивительный храм.
На месте покатаемся на лодке среди красно-белых лотосов, увидим водяных буйволов и зарядимся спокойствием. А на обратном пути заедем на кофейную плантацию.
На месте покатаемся на лодке среди красно-белых лотосов, увидим водяных буйволов и зарядимся спокойствием. А на обратном пути заедем на кофейную плантацию.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы выедем рано утром и проведём в дороге до озера более 5 часов. Если захотите, гид расскажет об истории Таиланда и Пхукета. Если нет — в машине есть подушки и пледы, можно будет вздремнуть.
- В деревушке провинции Пханг Нга мы остановимся на завтрак.
- На одном из интереснейших пляжей Андаманского моря прогуляемся, полюбуемся видом на горы и соседние острова и пофотографируемся.
- В пещерном храме с подземной рекой Wat Lan Tham обсудим его подробную историю. В 1987 году один из монахов нашёл пещеру, которую видел в своих снах. Здесь он основал храм — одно из самых почитаемых святилищ местных жителей.
- На озере Ной нас ждут 2-часовая прогулка на лодке, живописные пейзажи, пернатые жильцы, дикие водяные буйволы. Вы понаблюдаете, как рыбаки на узких лодках устанавливают традиционные ловушки и ловят рыбу.
- На местном рынке, куда мы заедем после водной прогулки, вы сможете купить сувениры, одежду и другие товары, в том числе вещи ручной работы из болотной травы краюде — плетёные сумки, корзинки, шляпы.
- На обратной дороге будет ещё одна остановка на ужин.
- На смотровой площадке вы насладитесь видами на озеро.
- На кофейной плантации увидите, как выращивают и обрабатывают кофе и какао в домашних условиях. Сможете бесплатно продегустировать свежесваренный напиток.
Организационные детали
- Трансфер и поездка по озеру на лодке включены в стоимость.
- Поездка пройдёт на автомобиле седан для группы 1–3 человек и на минивэне для группы 4 и более человек.
- Дополнительно оплачиваются питание, сувениры — по желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов на Пхукете
Здравствуйте! Меня зовут Иван, и я живу в Таиланде более 10 лет. Вместе со своей командой гидов, познакомлю вас с малоизвестными, но не менее интересными, неизведанными местами Таиланда.Задать вопрос
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