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Озеро Ной — одно из самых удивительных мест Таиланда. Его облюбовали перелётные птицы и местные пернатые обитатели, общее число которых более 100 тысяч. По дороге до озера мы посетим пляж и удивительный храм.



На месте покатаемся на лодке среди красно-белых лотосов, увидим водяных буйволов и зарядимся спокойствием. А на обратном пути заедем на кофейную плантацию.