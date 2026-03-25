Из Пхукета на комфортабельном автомобиле вы вместе с опытным проводником исследуете пещеру Желудок слона в полной темноте. Почувствуете дух буддизма у величественной фигуры Гуаньинь, а затем насладитесь прогулкой на традиционной тайской лодке по живописному озеру Чео Лан в национальном парке. В конце приключения увидите Хин Пад — впечатляющий балансирующий камень — одна из природных загадок Таиланда.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Желудок слона — прогулка по пещере в темноте

Первая остановка — живописная провинция Пханг Нга, соседствующая с Пхукетом. Здесь скрывается таинственная пещера Пхунг Чанг, известная как Желудок слона. В компании опытного проводника вы отправитесь на исследование: сначала на лодке, затем на плоту и, наконец, пешком по руслу подземного ручья. В полной темноте вам предстоит изучить завораживающий мир пещеры — сталактиты и сталагмиты, причудливо отражающиеся в воде.

Комплекс Ват Банг Рианг — история буддизма

Следующая точка маршрута — храмовый комплекс, где среди джунглей находятся высокая фигура Гуаньинь и золотая статуя Будды Шакьямуни. Вы услышите историю Мяо Шань и познакомитесь с основами буддийского учения.

Камень Хин Пад — ощущение свободы

Вы заберётесь на стоящие в окружении холмов и джунглей огромные камни. Оглядите просторы вокруг, отдохнёте и пообедаете по желанию.

Парк Као Сок — смотровая площадка и озеро Чео Лан

Затем вы поедете в национальный парк Као Сок к смотровой площадке Ratchaprapha Dam Scenic Viewpoint, откуда полюбуетесь озером Чео Лан. Спустившись к пирсу, займёте места в колоритной тайской длиннохвостой лодке и отправитесь на прогулку вдоль утёсов и холмов к Khao Sam Kloe (четырём скалам) и обратно.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris ATIV или Toyota Veloz

Что включено: трансфер в обе стороны, сопровождение гида, аренда лодки

Для посещения храма Ват Банг Рианг у девушек должны быть закрыты колени и плечи

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы