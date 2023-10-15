Из Пхукета к озеру Чео Лан

Пройти по Желудку слона и поплавать на длиннохвостой тайской лодке

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Из Пхукета на комфортабельном авто вы отправитесь к храму Ват Суван Куха — посмотрите на обезьян и по желанию покормите их. В компании профессионального проводника исследуете пещеру Желудок слона в полной темноте. Прикоснётесь к истории буддизма возле фигуры Гуаньинь. И прокатитесь на колоритной тайской лодке по живописному озеру Чео Лан в национальном парке.
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
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Описание

Что вас ожидает

Храм Ват Суван Куха — лежащий Будда и обезьяны

Первая точка — соседняя с Пхукетом провинция Пханг Нга, где находится храм Ват Суван Куха. Вы осмотрите фигуру лежащего Будды и печати королей. Изучите пещеры, где сталактиты и сталагмиты расцвечены ярким светом, и по желанию покормите длиннохвостых обезьян.

Желудок слона — прогулка по пещере в темноте

Следующая остановка — пещера Пхунг Чанг, она же Желудок слона. В сопровождении опытного проводника на лодках, плотах и пешком по руслу ручья вы отправитесь изучать пещеру. Вы увидите, как красиво отражаются сталактиты и сталагмиты в воде. Прогулка будет проходить в полной темноте и потребует немного смелости, но результат того стоит!

Комплекс Ват Банг Рианг — история буддизма

Третья локация — храмовый комплекс Ват Банг Рианг, где среди джунглей находятся высокая фигура Гуаньинь и золотая статуя Будды Шакьямуни. Вы услышите историю Мяо Шань и познакомитесь с основами буддийского учения.

Камни Hin Pad — ощущение свободы

Hin Pad — стоящие в окружении холмов посреди джунглей огромные камни. Вы заберётесь на них и оглядите просторы вокруг. А после такого впечатления по желанию отдохнёте и пообедаете.

Парк Као Сок — смотровая площадка и озеро Чео Лан

Затем вы поедете в национальный парк Као Сок к смотровой площадке Ratchaprapha Dam Scenic Viewpoint, откуда полюбуетесь озером Чео Лан. Спустившись к пирсу, займёте места в колоритной тайской длиннохвостой лодке и отправитесь на прогулку вдоль утёсов и холмов к Khao Sam Kloe (четырём скалам) и обратно.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris ATIV
  • Что включено: трансфер в обе стороны, сопровождение гида, аренда лодки
  • Для посещения храма Ват Суван Куха у девушек должны быть закрыты колени и плечи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты в храм Ват Суван Куха — 20 бат/чел.
  • Билеты в пещеру Желудок слона — 500 бат/чел.
  • Билеты в национальный парк с озером Чео Ланг — 300 бат/чел.
  • Питание — по желанию
  • Корм для обезьян — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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