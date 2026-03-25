Почувствуете дух буддизма у величественной фигуры Гуаньинь, а затем насладитесь прогулкой на традиционной тайской лодке по живописному озеру Чео Лан в национальном парке.
В конце приключения увидите Хин Пад — впечатляющий балансирующий камень — одна из природных загадок Таиланда.
Описание экскурсии
Желудок слона — прогулка по пещере в темноте
Первая остановка — живописная провинция Пханг Нга, соседствующая с Пхукетом. Здесь скрывается таинственная пещера Пхунг Чанг, известная как Желудок слона. В компании опытного проводника вы отправитесь на исследование: сначала на лодке, затем на плоту и, наконец, пешком по руслу подземного ручья. В полной темноте вам предстоит изучить завораживающий мир пещеры — сталактиты и сталагмиты, причудливо отражающиеся в воде.
Комплекс Ват Банг Рианг — история буддизма
Следующая точка маршрута — храмовый комплекс, где среди джунглей находятся высокая фигура Гуаньинь и золотая статуя Будды Шакьямуни. Вы услышите историю Мяо Шань и познакомитесь с основами буддийского учения.
Камень Хин Пад — ощущение свободы
Вы заберётесь на стоящие в окружении холмов и джунглей огромные камни. Оглядите просторы вокруг, отдохнёте и пообедаете по желанию.
Парк Као Сок — смотровая площадка и озеро Чео Лан
Затем вы поедете в национальный парк Као Сок к смотровой площадке Ratchaprapha Dam Scenic Viewpoint, откуда полюбуетесь озером Чео Лан. Спустившись к пирсу, займёте места в колоритной тайской длиннохвостой лодке и отправитесь на прогулку вдоль утёсов и холмов к Khao Sam Kloe (четырём скалам) и обратно.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris ATIV или Toyota Veloz
- Что включено: трансфер в обе стороны, сопровождение гида, аренда лодки
- Для посещения храма Ват Банг Рианг у девушек должны быть закрыты колени и плечи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в храм Ват Банг Рианг— 40 батов/чел.
- Билеты в пещеру Желудок слона — 500 батов/чел.
- Билеты в национальный парк с озером Чео Ланг — 340 батов/чел.
- Питание — по желанию
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Хочу выразить огромную благодарность за невероятно красивую, насыщенную и идеально организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей — от маршрута и тайминга
Прекрасный человек! Эрудированный! Знающий! Интересный! С правильной речью!!
Рассказывал все очень подробно и увлекательно!
Всем рекомендую!
Тем более, что экскурсия на комфортабельном автомобиле!