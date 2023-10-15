Из Пхукета на комфортабельном авто вы отправитесь к храму Ват Суван Куха — посмотрите на обезьян и по желанию покормите их. В компании профессионального проводника исследуете пещеру Желудок слона в полной темноте. Прикоснётесь к истории буддизма возле фигуры Гуаньинь. И прокатитесь на колоритной тайской лодке по живописному озеру Чео Лан в национальном парке.

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Описание

Что вас ожидает

Храм Ват Суван Куха — лежащий Будда и обезьяны

Первая точка — соседняя с Пхукетом провинция Пханг Нга, где находится храм Ват Суван Куха. Вы осмотрите фигуру лежащего Будды и печати королей. Изучите пещеры, где сталактиты и сталагмиты расцвечены ярким светом, и по желанию покормите длиннохвостых обезьян.

Желудок слона — прогулка по пещере в темноте

Следующая остановка — пещера Пхунг Чанг, она же Желудок слона. В сопровождении опытного проводника на лодках, плотах и пешком по руслу ручья вы отправитесь изучать пещеру. Вы увидите, как красиво отражаются сталактиты и сталагмиты в воде. Прогулка будет проходить в полной темноте и потребует немного смелости, но результат того стоит!

Комплекс Ват Банг Рианг — история буддизма

Третья локация — храмовый комплекс Ват Банг Рианг, где среди джунглей находятся высокая фигура Гуаньинь и золотая статуя Будды Шакьямуни. Вы услышите историю Мяо Шань и познакомитесь с основами буддийского учения.

Камни Hin Pad — ощущение свободы

Hin Pad — стоящие в окружении холмов посреди джунглей огромные камни. Вы заберётесь на них и оглядите просторы вокруг. А после такого впечатления по желанию отдохнёте и пообедаете.

Парк Као Сок — смотровая площадка и озеро Чео Лан

Затем вы поедете в национальный парк Као Сок к смотровой площадке Ratchaprapha Dam Scenic Viewpoint, откуда полюбуетесь озером Чео Лан. Спустившись к пирсу, займёте места в колоритной тайской длиннохвостой лодке и отправитесь на прогулку вдоль утёсов и холмов к Khao Sam Kloe (четырём скалам) и обратно.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris ATIV

Что включено: трансфер в обе стороны, сопровождение гида, аренда лодки

Для посещения храма Ват Суван Куха у девушек должны быть закрыты колени и плечи

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы