Пройти по Желудку слона и поплавать на длиннохвостой тайской лодке
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Описание
Что вас ожидает
Храм Ват Суван Куха — лежащий Будда и обезьяны
Первая точка — соседняя с Пхукетом провинция Пханг Нга, где находится храм Ват Суван Куха. Вы осмотрите фигуру лежащего Будды и печати королей. Изучите пещеры, где сталактиты и сталагмиты расцвечены ярким светом, и по желанию покормите длиннохвостых обезьян.
Желудок слона — прогулка по пещере в темноте
Следующая остановка — пещера Пхунг Чанг, она же Желудок слона. В сопровождении опытного проводника на лодках, плотах и пешком по руслу ручья вы отправитесь изучать пещеру. Вы увидите, как красиво отражаются сталактиты и сталагмиты в воде. Прогулка будет проходить в полной темноте и потребует немного смелости, но результат того стоит!
Комплекс Ват Банг Рианг — история буддизма
Третья локация — храмовый комплекс Ват Банг Рианг, где среди джунглей находятся высокая фигура Гуаньинь и золотая статуя Будды Шакьямуни. Вы услышите историю Мяо Шань и познакомитесь с основами буддийского учения.
Камни Hin Pad — ощущение свободы
Hin Pad — стоящие в окружении холмов посреди джунглей огромные камни. Вы заберётесь на них и оглядите просторы вокруг. А после такого впечатления по желанию отдохнёте и пообедаете.
Парк Као Сок — смотровая площадка и озеро Чео Лан
Затем вы поедете в национальный парк Као Сок к смотровой площадке Ratchaprapha Dam Scenic Viewpoint, откуда полюбуетесь озером Чео Лан. Спустившись к пирсу, займёте места в колоритной тайской длиннохвостой лодке и отправитесь на прогулку вдоль утёсов и холмов к Khao Sam Kloe (четырём скалам) и обратно.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris ATIV
- Что включено: трансфер в обе стороны, сопровождение гида, аренда лодки
- Для посещения храма Ват Суван Куха у девушек должны быть закрыты колени и плечи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в храм Ват Суван Куха — 20 бат/чел.
- Билеты в пещеру Желудок слона — 500 бат/чел.
- Билеты в национальный парк с озером Чео Ланг — 300 бат/чел.
- Питание — по желанию
- Корм для обезьян — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.