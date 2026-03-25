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Из Пхукета к озеру Чео Лан

Пройти по Желудку слона и поплавать на длиннохвостой тайской лодке
Из Пхукета на комфортабельном автомобиле вы вместе с опытным проводником исследуете пещеру Желудок слона в полной темноте.

Почувствуете дух буддизма у величественной фигуры Гуаньинь, а затем насладитесь прогулкой на традиционной тайской лодке по живописному озеру Чео Лан в национальном парке.

В конце приключения увидите Хин Пад — впечатляющий балансирующий камень — одна из природных загадок Таиланда.
5
25 отзывов
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан
Из Пхукета к озеру Чео Лан

Описание экскурсии

Желудок слона — прогулка по пещере в темноте

Первая остановка — живописная провинция Пханг Нга, соседствующая с Пхукетом. Здесь скрывается таинственная пещера Пхунг Чанг, известная как Желудок слона. В компании опытного проводника вы отправитесь на исследование: сначала на лодке, затем на плоту и, наконец, пешком по руслу подземного ручья. В полной темноте вам предстоит изучить завораживающий мир пещеры — сталактиты и сталагмиты, причудливо отражающиеся в воде.

Комплекс Ват Банг Рианг — история буддизма

Следующая точка маршрута — храмовый комплекс, где среди джунглей находятся высокая фигура Гуаньинь и золотая статуя Будды Шакьямуни. Вы услышите историю Мяо Шань и познакомитесь с основами буддийского учения.

Камень Хин Пад — ощущение свободы

Вы заберётесь на стоящие в окружении холмов и джунглей огромные камни. Оглядите просторы вокруг, отдохнёте и пообедаете по желанию.

Парк Као Сок — смотровая площадка и озеро Чео Лан

Затем вы поедете в национальный парк Као Сок к смотровой площадке Ratchaprapha Dam Scenic Viewpoint, откуда полюбуетесь озером Чео Лан. Спустившись к пирсу, займёте места в колоритной тайской длиннохвостой лодке и отправитесь на прогулку вдоль утёсов и холмов к Khao Sam Kloe (четырём скалам) и обратно.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris ATIV или Toyota Veloz
  • Что включено: трансфер в обе стороны, сопровождение гида, аренда лодки
  • Для посещения храма Ват Банг Рианг у девушек должны быть закрыты колени и плечи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты в храм Ват Банг Рианг— 40 батов/чел.
  • Билеты в пещеру Желудок слона — 500 батов/чел.
  • Билеты в национальный парк с озером Чео Ланг — 340 батов/чел.
  • Питание — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс
Алекс — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1305 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет. Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай,
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Вьетнам, Чампа и Таиланд были связаны с Индией, арабским миром и Европой. Это наследие живёт и сегодня — в архитектуре, кухне, традициях и повседневной жизни людей. Приезжая в новое место, я стараюсь понять его культурный код и поделиться своими открытиями с путешественниками. Так рождаются мои авторские маршруты — не только о достопримечательностях, но и о смыслах, которые за ними скрываются. Я не перегружаю гостей датами и фактами, оставляя время для собственных впечатлений и неспешного знакомства с местом. Вместе со мной работает команда гидов, которых объединяют схожий подход к путешествиям и внимательное отношение к гостям. Все программы создаю я сам, поэтому независимо от того, кто будет вашим проводником, маршрут сохранит свой авторский характер.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
Полина
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже 2 месяца подряд и мечтаю вернуться 💔 Нашим гидом был Алекс, он же Игорь.
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Путешествие проходило в январе.

Начну с организационных моментов:
1. Большое спасибо, что пошли навстречу, мы были не на Пхукете, а в Пханг Нга, и нас забрали оттуда.
2. Спасибо за вариативность форм оплаты, в текущих условиях это супер.

По самой экскурсии:
Игорь - потрясающий рассказчик. Мы любим смотреть подкасты Минаева, и рассказ Игоря слушали с таким же удовольствием, так как он рассказывает не поверхностные вещи, а исторические. Послушали и про Сиам, и про торговые пути, и про религию Тая, и про мифологию, поговорили и о текущих экономических дилеммах Таиланда и о жизни эмигранта в нем в целом. Поэтом если вы хотите напитаться любовью к Таиланду - вам точно на эту экскурсию.

По самим местам:
1. В Желудок слона мы приехали первыми, все мыши и сомы еще спали, и мы буквально почувствовали себя первопроходцами. Нам повезло и тем, что мы успели увидеть варана и обезьянок.
2. Храм внешне очень красивый, статуя Будды и Гуаньинь среди леса очень впечатляют и поражают масштабом.
3. Камень Хин Пад - восторг от ощущений тишины и спокойствия в этом месте. Мы были там абсолютно одни. В это место нужно ехать, чтобы забраться на камень и просто «потупить» и поймать ощущение, что ты маленькая песчинка в этом огромном мире и ни одна твоя проблема не стоит большого внимания.
4. Парк Као Сок - моя любовь, два часа прошли как один миг, мечтаю вернуться туда, два часа оказалось слишком мало 💔 Фото не передают и 10% красоты этого места!

Я уже планирую поездку в Тай в следующем году, буду рада увидеть с Игорем и другие места этой удивительной страны.

Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже+5
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже
Экскурсия, которая влюбила меня в Тай окончательно и бесповоротно, и фотографии с которой я пересматриваю уже
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Антон
Потрясающая экскурсия — одна из лучших поездок на Пхукете!

Хочу выразить огромную благодарность за невероятно красивую, насыщенную и идеально организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей — от маршрута и тайминга
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до выбора локаций. Чувствовалось, что тур сделан с душой и большим профессионализмом.

Отдельное и особенное спасибо нашему гиду Игорю — это действительно гид высочайшего уровня. Очень харизматичный, внимательный, интеллигентный и при этом невероятно профессиональный человек. Видно, что он не просто сопровождает группу, а по-настоящему любит своё дело. Игорь прекрасно знает историю, культуру, особенности региона, очень интересно рассказывает и делает экскурсию не просто красивой, а по-настоящему содержательной и живой.

Все локации были подобраны просто идеально — каждая по-своему впечатляла. Особенно запомнилось путешествие по пещере — это было очень атмосферно, необычно и по-настоящему захватывающе. А прогулка по озеру и лагуне среди “гор Аватара” — это вообще что-то волшебное! Невероятные виды, ощущение полной перезагрузки и настоящей сказки. Это один из тех моментов, которые остаются в памяти надолго.

Отдельно хочется отметить и прекрасный выбор ресторана — место было отличное, а тайский суп Том Кха там был просто божественный! Это был идеальный гастрономический акцент в таком красивом путешествии.

В целом экскурсия оставила только восторг, удовольствие и очень тёплые эмоции. Если хотите не просто “съездить на экскурсию”, а действительно получить яркие впечатления, красивую подачу, комфорт и качественное сопровождение, то однозначно рекомендую!

Игорю — отдельный респект и благодарность!
С удовольствием поехали бы с ним ещё раз!

Потрясающая экскурсия — одна из лучших поездок на Пхукете!
Потрясающая экскурсия — одна из лучших поездок на Пхукете!
Потрясающая экскурсия — одна из лучших поездок на Пхукете!
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Валерия
У нас был гид Андрей!
Прекрасный человек! Эрудированный! Знающий! Интересный! С правильной речью!!
Рассказывал все очень подробно и увлекательно!
Всем рекомендую!
Тем более, что экскурсия на комфортабельном автомобиле!
У нас был гид Андрей!
У нас был гид Андрей!
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Н
Добрый день! Хочу выразить благодарность за прекрасно организованную экскурсию 04.11.25! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида – Виталия. Все было грамотно организовано! Вся экскурсия прошла в комфортных условиях. Посещение пещеры –
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это полный восторг! Мы там были одни, без других туристов и благодаря правильно спланированному времени мы смогли полностью насладиться красотами пещеры и её обитателями. Я такого большого количества летучих мышей, да еще и разных видов только в зоопарке видела, а какие там большие сомы плавают! Озеро Чео Лан оставило незабываемые впечатления. На всех точках нашего маршрута не было спешки и ожидания, мы спокойно могли вдоволь насладиться и храмовым комплексом, и необыкновенным камнем, и другими красотами нашего маршрута, а наш гид Виталий был всегда позитивный, внимательный и готовый ответить на все вопросы. Мы очень довольны этой экскурсией и с радостью рекомендуем её другим! Моя подруга уже заинтересовалась ей и поедет в конце ноября.

Добрый день! Хочу выразить благодарность за прекрасно организованную экскурсию 04.11.25! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида –
Добрый день! Хочу выразить благодарность за прекрасно организованную экскурсию 04.11.25! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида –
Добрый день! Хочу выразить благодарность за прекрасно организованную экскурсию 04.11.25! Отдельно хочу поблагодарить нашего гида –
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Екатерина
Это был бомбический день, который мы провели с Алексом путешествуя к озеру Чао Ланг. Прекрасно организовано, комфортный автомобиль, замечательный гид и рассказчик! Программа насыщенная и очень интересная. Пещера - восторг!
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Храмовый комплекс очень живописен, особенно в тумане. Алекс легко погрузил нас в основы буддизма. А также познакомил потом нас со всякими ботаническими особенностями этих мест. Теперь мы заем как добывают каучук, какие пальмы растут в Тае, как выглядит дерево Папайи и много много другого) Дальше было природное явление - огромный камень, стоящий без какой то фиксации, практически чудо света. Очень живописно! Чудесный тайский обед в атмосферном месте с видом на горы и в завершении прогулка на лодке по невероятно красивому водохранилищу с купанием. Это было великолепно! Весть день на одном дыхании! Алекс, одни благодарности Вам за все и за фоточки ❤️

Это был бомбический день, который мы провели с Алексом путешествуя к озеру Чао Ланг. Прекрасно организовано,
Это был бомбический день, который мы провели с Алексом путешествуя к озеру Чао Ланг. Прекрасно организовано,
Это был бомбический день, который мы провели с Алексом путешествуя к озеру Чао Ланг. Прекрасно организовано,
Это был бомбический день, который мы провели с Алексом путешествуя к озеру Чао Ланг. Прекрасно организовано,
Это был бомбический день, который мы провели с Алексом путешествуя к озеру Чао Ланг. Прекрасно организовано,
Это был бомбический день, который мы провели с Алексом путешествуя к озеру Чао Ланг. Прекрасно организовано,
Это был бомбический день, который мы провели с Алексом путешествуя к озеру Чао Ланг. Прекрасно организовано,
Это был бомбический день, который мы провели с Алексом путешествуя к озеру Чао Ланг. Прекрасно организовано,+1
Это был бомбический день, который мы провели с Алексом путешествуя к озеру Чао Ланг. Прекрасно организовано,
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Евгения
Экскурсия оставила у нас только положительные впечатления! Все места, которые мы посетили, были увлекательными и запоминающимися. Особенно поразил Желудок слона — невероятное и необычное место, которое стоит увидеть. Мы побывали
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в одном храме — Ват Банг Рианг, где нас ждал не только красивый храм, но и потрясающая смотровая площадка с великолепным видом. Хотя мы не посетили второй храм, сама экскурсия была насыщенной впечатлениями.

Обед был замечательным: место с вкусной едой и потрясающим видом из окна. Прогулка по озеру Чео Лан тоже оставила незабываемые впечатления. А наш гид Константин был всегда позитивный, внимательный и готовый ответить на все вопросы. Мы очень довольны этой экскурсией и с радостью порекомендуем её другим!

Экскурсия оставила у нас только положительные впечатления! Все места, которые мы посетили, были увлекательными и запоминающимися.
Экскурсия оставила у нас только положительные впечатления! Все места, которые мы посетили, были увлекательными и запоминающимися.
Экскурсия оставила у нас только положительные впечатления! Все места, которые мы посетили, были увлекательными и запоминающимися.
Экскурсия оставила у нас только положительные впечатления! Все места, которые мы посетили, были увлекательными и запоминающимися.
Экскурсия оставила у нас только положительные впечатления! Все места, которые мы посетили, были увлекательными и запоминающимися.
Экскурсия оставила у нас только положительные впечатления! Все места, которые мы посетили, были увлекательными и запоминающимися.
Экскурсия оставила у нас только положительные впечатления! Все места, которые мы посетили, были увлекательными и запоминающимися.
Экскурсия оставила у нас только положительные впечатления! Все места, которые мы посетили, были увлекательными и запоминающимися.
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