Отсюда открывается роскошная панорама с видом на восток — цепь островов, названных в честь самого Бонда, простирается далеко по заливу Пханг Нга. Кстати, считается, что именно здесь у Кэмерона родилась идея мифической Пандоры — представляете, какое знаковое вдохновляющее место?
В течение дня будет несколько сакральных мест, где вы прикоснетесь к многовековой культуре буддизма и осознаете, какова его роль в Таиланде. Одним из таких мест станет храм с возвышающейся над всеми постройками огромной статуей монаха из черного камня. Я расскажу, какие предания сохранились об этом человеке и с чем сюда приходят местные жители.
Еще один храм знаменит 15-метровой статуей Будды. Вы посетите святыню и сможете получить благословение у монаха, который повяжет вам на руку знаменитую верёвочку «сай-син». Ходит поверье, что это помогает обрести абсолютную гармонию с собой.
А вот и стайка длиннохвостых макак. Посмотрим, сработает ли их хитрый прием? Редко кто не отправляется к местным торговцам за бананами или вареной кукурузой для маленьких манипуляторов.
Особое впечатление на гостей производит это неординарное место. Здесь и демон Раху, проглатывающий Солнце с Луной и вызывающий затмения, и монахи-отшельники, и принцы из фольклора, подающие пример почтения к старшим. Примечательна пещера в виде открытой пасти дракона. В комплексе наглядно продемонстрированы представления тайцев о загробной жизни, которые мы с вами обсудим, рассматривая реалистичные образы.
Главные достопримечательности памятника — две огромные статуи: Будды и богини милосердия Гуаньинь. О концепции соседства тайского и китайского буддизма вы узнаете при встрече.
Пожалуй, самое популярное место у путешественников Таиланда. Рукотворное озеро с великолепными пейзажами, выступающими из воды скалами, сочными островками и кристальной бирюзовой водой. Да-да, это здесь снимались футажи для «Аватара»! Если захотите, можно будет арендовать лодку и покататься по водоему, чтобы лучше ощутить его без преувеличения уникальную атмосферу.
📷 Ваш водитель-гид — бывший фотограф, поэтому от поездки у вас останутся отличные снимки, которые вы получите, в качестве бонуса, бесплатно!