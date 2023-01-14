В путешествии по национальным паркам и провинции Пханг Нга вы ощутите красоту азиатских пейзажей и отдохнете вдали от туристической суеты. Оцените впечатляющие виды с площадки Самет Нангше и полюбуетесь скалами мифической Пандоры. А также познакомитесь поближе с южным буддизмом, узнаете о жизни в Таиланде изнутри от опытного гида и получите в качестве бонуса фотографии с поездки.

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Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка Самет Нангше

Отсюда открывается роскошная панорама с видом на восток — цепь островов, названных в честь самого Бонда, простирается далеко по заливу Пханг Нга. Кстати, считается, что именно здесь у Кэмерона родилась идея мифической Пандоры — представляете, какое знаковое вдохновляющее место?

Храм Черного монаха

В течение дня будет несколько сакральных мест, где вы прикоснетесь к многовековой культуре буддизма и осознаете, какова его роль в Таиланде. Одним из таких мест станет храм с возвышающейся над всеми постройками огромной статуей монаха из черного камня. Я расскажу, какие предания сохранились об этом человеке и с чем сюда приходят местные жители.

Пещерный храм с Лежащим Буддой

Еще один храм знаменит 15-метровой статуей Будды. Вы посетите святыню и сможете получить благословение у монаха, который повяжет вам на руку знаменитую верёвочку «сай-син». Ходит поверье, что это помогает обрести абсолютную гармонию с собой.

Кормление обезьян

А вот и стайка длиннохвостых макак. Посмотрим, сработает ли их хитрый прием? Редко кто не отправляется к местным торговцам за бананами или вареной кукурузой для маленьких манипуляторов.

Храм-музей Ада и Рая

Особое впечатление на гостей производит это неординарное место. Здесь и демон Раху, проглатывающий Солнце с Луной и вызывающий затмения, и монахи-отшельники, и принцы из фольклора, подающие пример почтения к старшим. Примечательна пещера в виде открытой пасти дракона. В комплексе наглядно продемонстрированы представления тайцев о загробной жизни, которые мы с вами обсудим, рассматривая реалистичные образы.

Храм Банг Рианг

Главные достопримечательности памятника — две огромные статуи: Будды и богини милосердия Гуаньинь. О концепции соседства тайского и китайского буддизма вы узнаете при встрече.

Озеро Чео Лан

Пожалуй, самое популярное место у путешественников Таиланда. Рукотворное озеро с великолепными пейзажами, выступающими из воды скалами, сочными островками и кристальной бирюзовой водой. Да-да, это здесь снимались футажи для «Аватара»! Если захотите, можно будет арендовать лодку и покататься по водоему, чтобы лучше ощутить его без преувеличения уникальную атмосферу.

📷 Ваш водитель-гид — бывший фотограф, поэтому от поездки у вас останутся отличные снимки, которые вы получите, в качестве бонуса, бесплатно!

Организационные детали