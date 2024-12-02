Трехдневное приключение: Сингапур и Малайзия

Трехдневное приключение
Современные театры, шумные торговые улицы, колоритный чайна-таун и буддийские храмы — все это Сингапур.

Наше трехдневное путешествие погрузит вас в невероятную атмосферу этого города, познакомит с его главными достопримечательностями и нетуристическими закоулками.
Трехдневное приключение: Сингапур и Малайзия
Трехдневное приключение: Сингапур и Малайзия
Трехдневное приключение: Сингапур и Малайзия
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00

Описание тура

Город льва Наш гид расскажет все, что нужно знать об острове, государстве и городе, о его прошлом и настоящем. В программе для вас — главные достопримечательности Сингапура. Мы посетим уникальный фонтан богатства, построенный по канонам фен-шуй, увидим игровое поле Паданг, где когда-то проходило открытие Летних юношеских Олимпийских игр. Осмотрим шедевр современной архитектуры — театр Эспланада, а также познакомимся с историей Сингапура, побывав у памятника основателю Стэмфорду Раффлзу. Обязательно узнаем, чем живут сингапурцы сегодня: увидим небоскребы делового центра и улицу шопоголиков Очард Роуд. Затем отправимся в чайна-таун — перед нами предстанут лабиринты улиц, чайные лавки, «офисы» магов и астрологов, десятки кафе под открытым небом! Заглянем в буддийские храмы и побываем у той самой реки Сингапур. Именно с ней связана знаменитая легенда о названии острова. Три дня нашей экскурсии точно станут запоминающимися! Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Сингапуру на русском языке.
  • Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Куала-Лумпуру на русском языке.
  • Стоимость дополнительной ночи в отеле: - трехзвездочный отель — 2000฿; - четырехвездочный отель — 3000฿; - пятизвездочный отель — 15000฿.

Ежедневно

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3*$756
Отель 4*$882
Отель 5*$1 170
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фонтана богатств
  • Паданг (проездом)
  • Театр Эспланада (снаружи)
  • Памятник Стэмфорду Раффлзу
  • Мост Кавенах
  • Река Сингапур
  • Театр Виктории (снаружи)
  • Деловой район Сингапура
  • Отель Фуллертон
  • Парк Мерлион
  • Чайна-таун
  • Храм божественного блаженства
  • Храм Зуба Будды
  • Улица Орчард Роуд (проездом)
Что включено
  • Транспорт
  • Авиаперелет
  • Проживание в отелях
Что не входит в цену
  • Стоимость обзорной экскурсии - 200-900 USD
  • Дополнительная ночь в отелях:
  • Трехзвездочный отель - 2000฿
  • Четырехвездочный отель - 3000฿
  • Пятизвездочный отель - 15000฿
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Добрый день
  • С радостью подтверждаем ваш заказ. Чтобы экскурсия точно состоялась - пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее по номеру +66 62 065 8872 в любом удобном мессенджере. Также необходимо подтвердить своё участие за 24 часа до выезда
  • Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Сингапуру на русском языке
  • Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Куала-Лумпуру на русском языке
  • Стоимость дополнительной ночи в отеле:
  • Трехзвездочный отель - 2000฿
  • Четырехзвездочный отель - 3000฿
  • Пятизвездочный отель - 15000฿
  • Будем очень рады сопровождать вас в Таиланде, Сингапуре и Малайзии, какие ещё туры вас интересуют?
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пхукета

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