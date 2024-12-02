Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Современные театры, шумные торговые улицы, колоритный чайна-таун и буддийские храмы — все это Сингапур.



Наше трехдневное путешествие погрузит вас в невероятную атмосферу этого города, познакомит с его главными достопримечательностями и нетуристическими закоулками.