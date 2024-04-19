S Serge Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд Самая Крутая экскурсия которую я бы мог себе представить! Просто очень круто! Покатали на спидботе, рассказали все, места очень красивые! Тайский гид конечно просто очень крутой, круче русского 😅 Сам Пхи Пхи понравился думал там деревушка а там прочь о центр развлечений какой то для взрослых! Большой ошибкой было по совету ваших сервисов это не брать деньги с собой! Что гид сказал что курьер что в Ватсапе! Кто читает отзыв поверьте деньги там нужны! Особенно на вечернее шоу, разгуляться есть куда! Но не забывайте про 2й день

К Ксения Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд замечательная экскурсия, отличный гид, отличный капитан и его юнги) не жалейте денег, увидите красивущие виды

Л Лида Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд Хорошая, не напряжная экскурсия. Приезжали на острова всегда первые и осматривали достопримечательности без друзей китайцев)) времени хватило на всё, тайминг составлен очень грамотно. Ездили с гидом Яшей, остались очень довольны. На спид боте неограниченное количество воды и газированных напитков, обеды и ужины стандартные- рис, курица, креветки, рыба, арбузы, ананасы, спагетти. Голодным не останешься. Из минусов водитель таец опаздывал на полтора часа, когда забирал нас с отеля. Немного понервничали. И сам отель на пхи-пхи немного ушатанный. Но переночевать пойдет

И Илья Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд Прекрасная экскурсия. Все понравилось. Всем рекомендую. Отличный отель. Организация на высоте. Туры на улице чуть дешевле, но отель хуже. Ночь на Пхи-Пхи Дон должен провести каждый

Ш Шолпан Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь Здравствуйте! Незабываемые впечатления были в этой поездке. Рекомендуем всем! Особенно понравилась ночь в джунглях под звуки естественной природы. А также прогулка на плотах. Природа изумительная и наш гид Андрей показал и рассказал все. Большое спасибо!

N NIKOLAY 4 Андаманские жемчужины Самая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название не 4 жемчужины, а, например, Андаманское ожерелье. Очень много остовов: известных и неизвестных, обитаемых и необитаемых, больших и маленьких, с пещерами, скалами, лагунами, обезьянами, пляжами, ресторанами, магазинами, отелями, сноркелингом, национальными парками и т. д. и т. п.

А Антон Индивидуальное путешествие к озеру духов Чео Лан с трансфером из Пхукета Ездили на озеро вдвоем с ночевкой на воде. Нам очень понравилось, крайне рекомендуем ехать парами;) Комфортно по сравнению с групповыми, всегда можно сделать остановку или заехать в какое-то место по желанию, изменить маршрут под свои интересы. Гид приветливый и всегда предлагал свою помощь с фото (просто мы не очень любим снимать, а больше смотреть глазами). Нас вкусно накормили на всех точках и даже поговорили с местными и узнали о новых историях и местах, таких как тропа через мангровый лес.