Авторские туры на Пхукете

Туры по городам Таиланду
1 чел.
По популярности
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Прокатиться на традиционной лодке, обновиться в горячих источниках и прогуляться в королевском саду
Пхукет, заберём вас из отеля, 08:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$800 за всё до 2 чел.
Краби-СПА
Авторский тур
2 дня
Краби-СПА
Заберем вас из отеля
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$999 за всё до 4 чел.
Озеро Чео Лан и парк Кхао Сок
Авторский тур
2 дня
Озеро Чео Лан и парк Кхао Сок
Заберем вас из отеля
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$1 400 за всё до 4 чел.
Провинция Краби, горячие источники
Авторский тур
1 день 14 часов
Провинция Краби, горячие источники
Место проживания туристов
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$220 за человека
Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
7 отзывов
Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
Ваш отель
3 мая
4 мая
6 мая
7 мая
от $155 за человека
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
Авторский тур
1.5 день
64 отзыва
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
Ваш отель
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
$158.50 за человека
4 Андаманские жемчужины
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
4 Андаманские жемчужины
5 500฿ за человека
Индивидуальное путешествие к озеру духов Чео Лан с трансфером из Пхукета
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Индивидуальное путешествие к озеру духов Чео Лан с трансфером из Пхукета
Отправиться в 4-часовое плавание на лодке, посетить пещерный храм и деревню морских людей
Пхукет, заберём вас из отеля, 8:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$800 за всё до 2 чел.

Что посмотреть на Пхукете на экскурсиях?

Остров насчитывает несколько десятков пляжей. Он привлекает серфингистов и любителей активного отдыха. Но интересно будет и тем, кто предпочитает экскурсии. На Пхукет есть множество исторических и культурных достопримечательностей. Развлечения по вкусу найдут шумные компании, семьи с детьми, романтические пары. Стоит помнить, что одной из главных особенностей острова являются его поистине фантастические по красоте рассветы и закаты

Местные экскурсоводы

Пхукет является многогранным и интересным местом. Самостоятельное путешествие требует много времени и сил, а вероятность заблудиться в чужой стране только усиливается. Гораздо удобнее купить экскурсию и знакомиться с местной культурой без лишнего беспокойства. Цена может приятно удивить. А пообщавшись с гидами можно выяснить, где располагаются дешевые, но хорошие ресторанчики, магазинчики

Последние отзывы на туры

  • S
    Serge
    19 апреля 2024
    Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
    Самая Крутая экскурсия которую я бы мог себе представить! Просто очень круто! Покатали на спидботе, рассказали все, места очень красивые! Тайский гид конечно просто очень крутой, круче русского 😅 Сам Пхи Пхи понравился думал там деревушка а там прочь о центр развлечений какой то для взрослых! Большой ошибкой было по совету ваших сервисов это не брать деньги с собой! Что гид сказал что курьер что в Ватсапе! Кто читает отзыв поверьте деньги там нужны! Особенно на вечернее шоу, разгуляться есть куда! Но не забывайте про 2й день
  • К
    Ксения
    19 марта 2024
    Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
    замечательная экскурсия, отличный гид, отличный капитан и его юнги) не жалейте денег, увидите красивущие виды
  • Л
    Лида
    18 марта 2024
    Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
    Хорошая, не напряжная экскурсия. Приезжали на острова всегда первые и осматривали достопримечательности без друзей китайцев)) времени хватило на всё, тайминг составлен очень грамотно. Ездили с гидом Яшей, остались очень довольны. На спид боте неограниченное количество воды и газированных напитков, обеды и ужины стандартные- рис, курица, креветки, рыба, арбузы, ананасы, спагетти. Голодным не останешься. Из минусов водитель таец опаздывал на полтора часа, когда забирал нас с отеля. Немного понервничали. И сам отель на пхи-пхи немного ушатанный. Но переночевать пойдет
  • И
    Илья
    28 января 2024
    Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
    Прекрасная экскурсия. Все понравилось. Всем рекомендую. Отличный отель. Организация на высоте. Туры на улице чуть дешевле, но отель хуже. Ночь на Пхи-Пхи Дон должен провести каждый
  • Ш
    Шолпан
    27 декабря 2023
    Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
    Здравствуйте! Незабываемые впечатления были в этой поездке. Рекомендуем всем! Особенно понравилась ночь в джунглях под звуки естественной природы. А также прогулка на плотах. Природа изумительная и наш гид Андрей показал и рассказал все. Большое спасибо!
  • N
    NIKOLAY
    26 декабря 2023
    4 Андаманские жемчужины
    Самая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название не 4 жемчужины, а, например, Андаманское ожерелье. Очень много остовов: известных и неизвестных, обитаемых и необитаемых, больших и маленьких, с пещерами, скалами, лагунами, обезьянами, пляжами, ресторанами, магазинами, отелями, сноркелингом, национальными парками и т. д. и т. п.
    Самая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название неСамая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название неСамая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название неСамая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название неСамая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название неСамая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название неСамая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название неСамая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название неСамая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название неСамая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название неСамая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название неСамая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название не
  • А
    Антон
    11 декабря 2023
    Индивидуальное путешествие к озеру духов Чео Лан с трансфером из Пхукета
    Ездили на озеро вдвоем с ночевкой на воде. Нам очень понравилось, крайне рекомендуем ехать парами;) Комфортно по сравнению с групповыми, всегда можно сделать остановку или заехать в какое-то место по желанию, изменить маршрут под свои интересы. Гид приветливый и всегда предлагал свою помощь с фото (просто мы не очень любим снимать, а больше смотреть глазами). Нас вкусно накормили на всех точках и даже поговорили с местными и узнали о новых историях и местах, таких как тропа через мангровый лес.
  • I
    Iradpla
    28 ноября 2023
    Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
    Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан Программа поездки обширная. Но главное, ради чего поехала- Чео Лан. Это стоило всех тех часов поездки, чтобы увидеть что-то нереальное по красоте, и не передаваемое посредством фотокамеры. Очень повезло с гидом. Вика, спасибо, что на время поездки стала не просто гидом, а другом и проводником, нетривиально рассказывала нам не только о том, что мы видели и посещали, но и вообще о Таиланде. Благодарю за экскурсию❤️🙏🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Пхукету

Самые популярные туры на Пхукете
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
  2. Краби-СПА
  3. Озеро Чео Лан и парк Кхао Сок
  4. Провинция Краби, горячие источники
  5. Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан: тур на 2 дня 1 ночь
Сколько стоит тур на Пхукете в апреле 2024
Сейчас на Пхукете можно забронировать 8 авторских туров от $155 до $5 500. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите самый интересный из 8 туров на Пхукете на 2024 год, 73 ⭐ отзыва, цены от $155. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь
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