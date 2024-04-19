Отправиться в 4-часовое плавание на лодке, посетить пещерный храм и деревню морских людей
Пхукет, заберём вас из отеля, 8:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$800 за всё до 2 чел.
Что посмотреть на Пхукете на экскурсиях?
Остров насчитывает несколько десятков пляжей. Он привлекает серфингистов и любителей активного отдыха. Но интересно будет и тем, кто предпочитает экскурсии. На Пхукет есть множество исторических и культурных достопримечательностей. Развлечения по вкусу найдут шумные компании, семьи с детьми, романтические пары. Стоит помнить, что одной из главных особенностей острова являются его поистине фантастические по красоте рассветы и закаты
Местные экскурсоводы
Пхукет является многогранным и интересным местом. Самостоятельное путешествие требует много времени и сил, а вероятность заблудиться в чужой стране только усиливается. Гораздо удобнее купить экскурсию и знакомиться с местной культурой без лишнего беспокойства. Цена может приятно удивить. А пообщавшись с гидами можно выяснить, где располагаются дешевые, но хорошие ресторанчики, магазинчики
Самая Крутая экскурсия которую я бы мог себе представить!
Просто очень круто!
Покатали на спидботе, рассказали все, места очень красивые! Тайский гид конечно просто очень крутой, круче русского 😅
Сам Пхи Пхи понравился думал там деревушка а там прочь о центр развлечений какой то для взрослых!
Большой ошибкой было по совету ваших сервисов это не брать деньги с собой! Что гид сказал что курьер что в Ватсапе!
Кто читает отзыв поверьте деньги там нужны! Особенно на вечернее шоу, разгуляться есть куда! Но не забывайте про 2й день
Хорошая, не напряжная экскурсия. Приезжали на острова всегда первые и осматривали достопримечательности без друзей китайцев)) времени хватило на всё, тайминг составлен очень грамотно. Ездили с гидом Яшей, остались очень довольны. На спид боте неограниченное количество воды и газированных напитков, обеды и ужины стандартные- рис, курица, креветки, рыба, арбузы, ананасы, спагетти. Голодным не останешься.
Из минусов водитель таец опаздывал на полтора часа, когда забирал нас с отеля. Немного понервничали. И сам отель на пхи-пхи немного ушатанный. Но переночевать пойдет
И
Илья
28 января 2024
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
Прекрасная экскурсия. Все понравилось. Всем рекомендую. Отличный отель. Организация на высоте. Туры на улице чуть дешевле, но отель хуже. Ночь на Пхи-Пхи Дон должен провести каждый
Здравствуйте! Незабываемые впечатления были в этой поездке. Рекомендуем всем! Особенно понравилась ночь в джунглях под звуки естественной природы. А также прогулка на плотах. Природа изумительная и наш гид Андрей показал и рассказал все. Большое спасибо!
Самая интересная, насыщенная и яркая экскурсия с Пхукета! По моему мнению, ей больше подходит название не 4 жемчужины, а, например, Андаманское ожерелье. Очень много остовов: известных и неизвестных, обитаемых и необитаемых, больших и маленьких, с пещерами, скалами, лагунами, обезьянами, пляжами, ресторанами, магазинами, отелями, сноркелингом, национальными парками и т. д. и т. п.
Ездили на озеро вдвоем с ночевкой на воде. Нам очень понравилось, крайне рекомендуем ехать парами;)
Комфортно по сравнению с групповыми, всегда можно сделать остановку или заехать в какое-то место по желанию, изменить маршрут под свои интересы. Гид приветливый и всегда предлагал свою помощь с фото (просто мы не очень любим снимать, а больше смотреть глазами). Нас вкусно накормили на всех точках и даже поговорили с местными и узнали о новых историях и местах, таких как тропа через мангровый лес.
Национальный парк Као Сок и озеро Чео Лан
Программа поездки обширная. Но главное, ради чего поехала- Чео Лан. Это стоило всех тех часов поездки, чтобы увидеть что-то нереальное по красоте, и не передаваемое посредством фотокамеры. Очень повезло с гидом. Вика, спасибо, что на время поездки стала не просто гидом, а другом и проводником, нетривиально рассказывала нам не только о том, что мы видели и посещали, но и вообще о Таиланде. Благодарю за экскурсию❤️🙏🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Пхукету
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