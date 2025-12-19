8 дней под парусами по сокровищам Сиамского залива Это путешествие — 8 дней под парусами среди самых живописных островов Сиамского залива. Здесь всё устроено иначе: короткие переходы между островами, тёплое море, лёгкий ветер и атмосфера безмятежного уединения. Каждый день — новая тропическая жемчужина: зелёные холмы Самуи, загадочные пещеры морского парка Анг Тонг, коралловые рифы Ко Тао и вечерние огни острова Пханган. Маршрут идеально подходит тем, кто ищет спокойный, но насыщенный отдых: всего по 20 миль между стоянками — и вы уже в другой лагуне, на другом пляже, где не ступает нога туриста. Утром — купание и кофе на палубе, днём — снорклинг и прогулки по островам, вечером — ужин под звёздами. Катамаран Lagoon 620 станет вашим домом на волнах:

просторные каюты с кондиционером, собственными санузлами, • зона отдыха и палуба для загара.

На борту работает экипаж — капитан, шеф-повар и стюард, создающие атмосферу заботы и уюта. Меню вдохновлено тайской кухней: свежая рыба, кокос, лайм, ананас и блюда, приготовленные с душой. Самуи Мечты 2026 — это путешествие для тех, кто хочет забыть о рутине, плыть навстречу солнцу и почувствовать, как море возвращает лёгкость и вдохновение. Важная информация:.

