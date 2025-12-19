Позвольте себе восемь дней абсолютной гармонии, путешествуя под парусами от Самуи до Пхангана через лазурные лагуны и скрытые бухты Сиамского залива.
Каждый день вы будете открывать новую жемчужину: купаться у коралловых
Каждый день вы будете открывать новую жемчужину: купаться у коралловых
Описание тура
8 дней под парусами по сокровищам Сиамского залива Это путешествие — 8 дней под парусами среди самых живописных островов Сиамского залива. Здесь всё устроено иначе: короткие переходы между островами, тёплое море, лёгкий ветер и атмосфера безмятежного уединения. Каждый день — новая тропическая жемчужина: зелёные холмы Самуи, загадочные пещеры морского парка Анг Тонг, коралловые рифы Ко Тао и вечерние огни острова Пханган. Маршрут идеально подходит тем, кто ищет спокойный, но насыщенный отдых: всего по 20 миль между стоянками — и вы уже в другой лагуне, на другом пляже, где не ступает нога туриста. Утром — купание и кофе на палубе, днём — снорклинг и прогулки по островам, вечером — ужин под звёздами. Катамаран Lagoon 620 станет вашим домом на волнах:
просторные каюты с кондиционером, собственными санузлами, • зона отдыха и палуба для загара.
На борту работает экипаж — капитан, шеф-повар и стюард, создающие атмосферу заботы и уюта. Меню вдохновлено тайской кухней: свежая рыба, кокос, лайм, ананас и блюда, приготовленные с душой. Самуи Мечты 2026 — это путешествие для тех, кто хочет забыть о рутине, плыть навстречу солнцу и почувствовать, как море возвращает лёгкость и вдохновение. Важная информация:.
На борту работает экипаж — капитан, шеф-повар и стюард, создающие атмосферу заботы и уюта. Меню вдохновлено тайской кухней: свежая рыба, кокос, лайм, ананас и блюда, приготовленные с душой. Самуи Мечты 2026 — это путешествие для тех, кто хочет забыть о рутине, плыть навстречу солнцу и почувствовать, как море возвращает лёгкость и вдохновение. Важная информация:.
• На борту работает экипаж — капитан, шеф-повар и стюард, создающие атмосферу заботы и уюта. Меню вдохновлено тайской кухней: свежая рыба, кокос, лайм, ананас и блюда, приготовленные с душой. Самуи Мечты 2026 — это путешествие для тех, кто хочет забыть о рутине, плыть навстречу солнцу и почувствовать, как море возвращает лёгкость и вдохновение. Важная информация:
- Стоимость экскурсии за 1 человека исчисляется в евро: с 02.05.2026 до 09.05.2026 - 2 408 € с 09.05.2026 до 22.08.2026 - 2 468 € с 22.08.2026 до 29.08.2026 - 2 408 € с 29.08.2026 до 05.09.2026 - 2 349 € • Катамаран может быть заменен в соответствии с количеством гостей.
- Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше — уточняйте при заказе.
Круиз длится неделю: с субботы по субботу. Каждый день на катамаране мы посещаем 1-2 новых места. Заходим в красивые бухты, бросаем якорь у живописных островков.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самуи
- Морской парк Анг Тонг
- Ко Тин
- Ко Тао
- О. Пханган
- Ко Най Пхут
- Ао Чавенг
Что включено
- Проживание на катамаране
- Услуги капитана и профессиональных шкиперов
- Полный пансион (завтрак, обед, ужин), включая напитки + 1 местный алкогольный коктейль вечером
- Постельное белье и полотенце
- Водные виды спорта на борту: снаряжение для снорклинга, 2 сапа и 1 каяк
- Расходные материалы для яхты (топливо и вода)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Трансфер от и до аэропорта
- Личные расходы на берегу
Место начала и завершения?
Самуи
Когда и сколько длится?
Когда: Круиз длится неделю: с субботы по субботу. Каждый день на катамаране мы посещаем 1-2 новых места. Заходим в красивые бухты, бросаем якорь у живописных островков.
Экскурсия длится около 7 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Стоимость экскурсии за 1 человека исчисляется в евро:
- С 02.05.2026 до 09.05.2026 - 2 408 €
- С 09.05.2026 до 22.08.2026 - 2 468 €
- С 22.08.2026 до 29.08.2026 - 2 408 €
- С 29.08.2026 до 05.09.2026 - 2 349 €
- Катамаран может быть заменен в соответствии с количеством гостей
- Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше - уточняйте при заказе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.