11 дней
Ретрит на Самуи и Ко Тао: йога и силовые тренировки, экскурсии и пляжный отдых
Перезагрузиться и улучшить самочувствие, покататься на джипах и корабле и понежиться у океана
Начало: Самуи, аэропорт, время - по договорённости
12 фев в 10:00
$1800 за человека
Откройте для себя мир туров с острова Самуи, где каждое приключение оставит неизгладимый след в вашей памяти. Наши туры на русском языке предлагают глубокое погружение в атмосферу Таиланда. Забронируйте своё путешествие уже сегодня и гарантируйте себе лучший отдых в 2024 году!