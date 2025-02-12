Найдено 1 тур на Самуи , цена $1800. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

На машине Джиппинг На микроавтобусе 11 дней Ретрит на Самуи и Ко Тао: йога и силовые тренировки, экскурсии и пляжный отдых Перезагрузиться и улучшить самочувствие, покататься на джипах и корабле и понежиться у океана Начало: Самуи, аэропорт, время - по договорённости $ 1800 за человека

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