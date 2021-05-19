Полезная информация о Суфане Бури
Что нужно знать о Суфане Бури: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Суфане Бури
12:1659
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Суфан Бури
|По-английски
|Suphan Buri
|Столица региона
|Суфан Бури является столицей региона
|Население города
|53 399 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря