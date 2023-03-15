Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна

Дегустация морепродуктов, истории города на прогулке под луной, живая музыка и танцы суахилийцев

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Да, мы правда будем гулять всю ночь! Проводив бесподобный восточноафриканский закат, пройдёмся по набережной. Заглянем на рынок за деликатесами и очень колоритным стрит-фудом. На старинных улочках я расскажу о наследии Оманского султаната. А после отправимся в кафе и клубы, где вы отдохнёте, как настоящие занзибарцы.

И всё это время вы можете чувствовать себя в надёжных руках, что немаловажно для ночных путешествий в экзотических странах.
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
Хакуна Матата! Ныряем в ночную жизнь Стоун Тауна
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Описание

Что вас ожидает

Вкусы и ароматы Каменного города

Итак, мы прогуляемся по набережной после захода солнца и свернём на рынок Фородхани, где можно и нужно попробовать не только морепродукты, но и разнообразные местные блюда. Я расскажу о повседневной еде танзанийцев и влиянии двух кухонь — индийской и арабской — на их гастрономические предпочтения.

Магия города, когда опускается ночь

Под светом луны и ночных огней мы пройдём по извилистым узким улочкам города и поговорим о временах Оманского султаната. Я покажу дом, где родился Фредди Меркьюри, Старый форт, англиканский и католический соборы. Полюбуемся старинными занзибарскими дверями и разберёмся в их отличиях. А кроме истории Стоун Тауна вы услышите о современной жизни горожан.

Отдыхаем по-занзибарски

«Как будто я скучаю в шикарном баре, а первая красотка на Занзибаре играет на гитаре мотив своей страны». Помните олдскульную песенку? Что ж, не будем представлять, а прямо возьмём и пойдём! Как и везде, здесь тоже есть места для туристов и для своих. Большинству путешественников известен только первый вариант. Но со мной вы отправитесь развлекаться туда, где это делают занзибарцы.

Заглянем в несколько заведений с живой музыкой, где вы послушаете народные и современные суахилийские песни, при желании поиграете в бильярд, потанцуете с местными жителями, отведаете козлятину на гриле и выпьете здешнего пива. И, само собой, мы обойдём ночные клубы — у каждого своё специфическое расписание, поэтому я составила для вас оптимальный маршрут. Вы убедитесь, что каждый танзаниец с рождения одарён танцевальным талантом, и оцените их первоклассный тверкинг.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается: еда и напитки; вход в ночные клубы, в том числе, за гида (~15000 шиллингов/человека, или 6-7 $); транспорт для перемещения между кафе, рестораном и клубом (~20000 шиллингов, или. 8-9 $)
  • При необходимости я могу заказать для вас трансфер от отеля до места встречи и обратно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Стоун Тауна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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