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Таун — это не просто город, это живой организм с богатейшей историей. Мы окунулись в атмосферу узких улочек, где каждый камень хранит тайны прошлого. Особенно тронул рассказ гида о зарождении города и тяжелых страницах работорговли. Посещение музея и памятник рабам в цепях произвели огромное впечатление — это было очень проникновенно и трогательно до слез.

Гид рассказывал увлеченно и душевно, что время пролетело незаметно.



Вторая часть экскурсии — ферма специй — это настоящий праздник для всех чувств. Нас встретили невероятно гостеприимно, угостили традиционными африканскими блюдами и напоили вкуснейшим свежевыжатым соком! Прогулка по ферме превратилась в увлекательный квест: мы узнали, как растут местные фрукты и пряности, вдыхали ароматы, пробовали и открывали для себя что-то новое. А какое было шоу с добычей кокоса! Нас угостили кокосовым молоком, и мы сделали яркие фото и видео на память.

Огромное спасибо гидам за их труд, любовь к своему делу и теплую атмосферу! Впечатления только самые положительные. Рекомендуем всем, кто хочет понять душу Занзибара!