Все экскурсии в Занзибаре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Занзибаре – доступно 11 экскурсий на 2021 год, 28 ⭐ отзывов, цены от $65. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Занзибаре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Танзании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
$65
за 1-2 чел.
Стоун Таун: каменные джунгли Занзибара
Прочувствовать характер города на узких улицах, раскрыть его историю и услышать о местной кухне
Индивидуальная экскурсия
2ч
$100
за 1-2 чел.
Из Занзибара — на остров гигантских черепах
Познакомиться с сейшельскими великанами Альдабра, открыть историю острова и искупаться среди рифов
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
$100
за 1-3 чел.
Каменный город — сердце Занзибара
Распробовать африканский колорит, понаблюдать за бытом местных и познакомиться с историей острова
Индивидуальный тур
13ч
$890
за 1 чел.
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Открыть национальные парки Африки и понаблюдать за дикими животными в группе до 6 человек
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
$196
за 1-5 чел.
Путешествие в деревню Нунгви
Познакомиться с аутентичным бытом занзибарцев и почувствовать себя частью местной культуры
Индивидуальная экскурсия
13ч
$1 190
за 1 чел.
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
За 3 дня посетить национальные парки Африки и 1-ый уровень вулкана в группе до 6 человек
Индивидуальная экскурсия
2ч
$115
за 1-4 чел.
Ароматы Занзибара: экскурсия на ферму специй
Понаблюдать, как выращивают десятки видов пряностей и фруктов, и открыть секреты Острова специй
Индивидуальная экскурсия
2ч
$120
за 1-2 чел.
Лес Джозани: царство красных обезьян
Понаблюдать за редкими обезьянками-колобусами и узнать самое интересное о флоре и фауне Занзибара
Индивидуальная экскурсия
6ч
$175
за 1 чел.
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Сейшельские черепахи, пикник на Исчезающем острове и секреты Каменного города
Индивидуальная экскурсия
2ч
$110
за 1-2 чел.
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Познакомиться с богатой флорой, понаблюдать за редкими обезьянками и услышать о местных верованиях
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
$90
за 1-2 чел.
Большие черепахи на маленьком острове Чангу
Покормить-погладить удивительных животных и услышать о судьбе райского Тюремного острова
Последние отзывы «Экскурсии Занзибара»
- IIrina8 августа 2021Замечательная экскурсия! Действительно влюбилась в Занзибар настолько, что захотелось переехать навсегда. Испытала море эмоций за один день, как будто путешествовала неделю. Лена замечательный гид и очень интересный и неординарный человек. Знает и любит Занзибар. Было интересно даже всем недовольной дочке-подростку. Хочется еще раз побывать во всех увиденных местах. Очень рекомендую!
- AARTUR6 апреля 2021Большое спасибо гиду Елене! Экскурсия прошла в полном соответсвии с заявленными пожеланиями. Понравилось очень. Так как Елена давно проживает на Занзибаре и имеет большой опыт путешествий по Африке, узнали много интересного и много «туристических баек», организованных местными жителями. Огромное впечатление произвело посещение одного из двух отелей отреставрированного, но сохранившего колониальный дух. Для посещения Стоун тауна нужно выбирать исключительно индивидуальную экскурсию.
- ВВиктория1 апреля 2021Экскурсия прошла легко и интересно, даже не заметили, как пролетело время. Нашим гидом была Елена, которая знает не только историю острова Занзибар и Танзании, но и Юго-Восточной Африки в целом - обычаи, образ жизни, политику и экономику страны. За два часа я узнала о Каменном городе и стране больше, чем смогла узнать до экскурсии. Елена обговаривает все предпочтения и пожелания к экскурсии заранее и готова помочь и подстроиться под вас.
- ввасильевы29 марта 2021Мы действительно влюбились в Занзибар и Лана нам в этом помогла! Спасибо большое за экскурсию, она проходила в очень приятной атмосфере, как на встрече старых друзей. Маршрут грамотно продуман, рассказы интересные. Рекомендую 👍🏻
- ЛЛеся27 марта 2021Брали экскурсию на остров черепах и по Стоун-Тауну. Лана провела и показала все что мы попросили. Организовала трансфер и договорилась чтобы можно было несколько часов погулять по городу после экскурсии, порекомендовала отличный ресторан. А за тростниковый сок - отдельное спасибо. Всё очень понравилось)). Рекомендуем Лану
- ЕЕЛЕНА23 марта 2021Здравствуйте, была на экскурсии с Алёной, отличная девушка, рассказывает о жизни местных, их историю, гуляли в Стоун Таун по местам где не водят туристов, я однозначно порекомендую Алёну как гида.
- ККатерина23 марта 2021Но уровень очень достойный, джипы новые, чистые, отель, где на ночь останавливались на уровне, трёхразовое питание, причем не из одноразовой посуды, а стеклянные тарелки, бокалы, накрывали на стоянке даже белые скатерти, в общем эстетично, профессионально и с душой, чувствовалось, что драйвер джипа старался показать нам как можно больше животных.
- ААлександр22 января 2021Экскурсия не забываемая, много животных в парке Нгоронгоро Советую брать трёх дневную экскурсию, но в место парка Тарангире, лучше посетить Серенгети
- ООльга31 декабря 2020В целом экскурсия очень интересная, но большие переезды 3-4 часа. Часть с Килиманджаро не очень содержательная, 1, 5 часа по очень пересеченной местности и столько же обратно, а там 30 мин созерцание или купание в водопаде. Сам вулкан виден только в начале со смотровой точки. Ожидания были другие. Даже для 40 - летних обратная дорога от водопада в крутую гору дался с очень очень большим трудом. Сами национальные парки очень интересные, животных много. Ночёвки в изумительных лоджах. Впечатлений положительных масса.
- ММарат14 декабря 2020Экскурсия была организована на хорошем уровне, несмотря на всю сложность маршрута. Прекрасный гид-рейнджер на русском, знающий все особенности национальных парков. Увидели все многообразие животного мира, от зебр до львиц, от буйволов до фламинго. Если хотите увидеть всю Танзанию, обязательно посетите Сафари. P.S. ценник на экскурсию ниже, чем у российских туроператоров.