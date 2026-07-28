Сейчас актуально
Индивидуальная
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Посетить экодеревню и детскую школу, пообщаться с животными и пообедать в ресторане для местных
Начало: В Нунгви
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от $290 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Остров черепах, остров Накупенда и Стоун Таун - за один день
Узнать Занзибар, полюбоваться Индийским океаном и погулять по Старому городу
Начало: В порту
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от $410 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Путешествие по Занзибару: лес Джозани и Каменный город
Посетить нацпарк, увидеть редких обезьян, рассмотрите архитектуру суахили и услышать историю острова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $150 за человека
Индивидуальная
Настоящий Занзибар вне туристических троп
Погрузиться в жизнь острова: выпить суахилийский кофе, зайти на рынок и прокатиться по кварталам
Начало: Стоун таун
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $240 за человека
Индивидуальная
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Сейшельские черепахи, пикник на Исчезающем острове и секреты Каменного города
Начало: С ресепшена отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $210 за человека
Индивидуальная
Стоун Таун и ферма специй Занзибара + обед суахили
Погрузиться в ритм Старого города и открыть мир занзибарских специй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $138 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Занзибара в Кивенгву, Пвани Мчангани или Матемве
Правильно начать отпуск - без стресса и неопределённости
Начало: В аэропорту
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $68 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Летим в Микуми на сафари - из Занзибара (всё включено)
Увидеть «большую пятёрку», пролететь над океаном и почувствовать душу Африки с англоязычным гидом
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$480 за человека
Индивидуальная
Активный отдых на Занзибаре: Safari Blue с обедом-барбекю
Снорклинг, песчаные косы и морепродукты на традиционной лодке дхоу (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $235 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Приключения на острове Мнемба: снорклинг и плавание с дельфинами
Занзибар и магия океана - с англоговорящим гидом-инструктором
Начало: У ресторана Mama Mia Nungwi
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$45 за человека
Индивидуальная
Занзибар: лес Джозани, пещера Куза и Голубая лагуна
Путешествие к диким джунглям и морским глубинам
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $230 за человека
Индивидуальная
Снорклинг с черепахами возле острова Мнемба
Полюбоваться дивным подводным миром Занзибара и отдохнуть на белоснежном пляже
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $135 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Мнемба - африканские Мальдивы
Заняться снорклингом в бирюзовой воде, пообедать на пляже и поплавать с дельфинами (из Занзибара)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$70 за человека
Индивидуальная
Морское путешествие на остров Тумбату и в пещеры Фукучани
Исследовать жизнь островитян, побеседовать с шаманом и искупаться в озере
Начало: На автобусной остановке в Нунгви
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от €350 за человека
Индивидуальная
Прогулка по центру Занзибара и мастер-класс на ферме специй
Про архитектуру, кухню и стойкий дух занзибарцев
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $150 за человека
Индивидуальная
Ароматы и чудеса Занзибара: лес Джозани и ферма специй
Увидеть красных колобусов, окунуться в мир ароматов и попробовать кухню суахили (всё включено)
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от $330 за человека
Индивидуальная
Этнодень: масайская деревня и пещера Фукучане - из Нунгви
Встретиться с кочевниками Восточной Африки и прикоснуться к священным местам Занзибара
Начало: В Нунгви
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от $280 за человека
Индивидуальная
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
За 3 дня посетить национальные парки Африки и 1-ый уровень вулкана в группе до 6 человек
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $1300 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Снорклинг у острова Мнемба и купание с дельфинами
Морское приключение с плаванием в открытом океане и погружением у рифов
Начало: На пляже Нунгви
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$65 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Занзибара в Бвехуу, Падже или Джамбиани
Комфортная дорога к вашему отдыху
Начало: В аэропорту
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $50 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
Фотосессия на прозрачном каяке - с дрона (Занзибар)
Сделать яркие снимки и видео на фоне бирюзовой воды
Начало: На пляже Кендва
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от $99 за человека
Групповая
до 15 чел.
Круиз на закате на традиционной лодке дау
Проводить солнце в Индийский океан и полюбоваться побережьем Занзибара с воды
Начало: На пряже Нунгви
Расписание: ежедневно в 16:30 и 19:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
$48 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Занзибара в Нунгви или Кендву
Добраться до места отдыха с комфортом
Начало: В аэропорту Кисауни
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $50 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
В национальный парк Микуми - с Занзибара (всё включено)
Насладиться захватывающим сафари по саванне и понаблюдать за дикими животными вблизи
Начало: У парка Микуми
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
$420 за человека
Групповая
Путешествие на лодке из Занзибара: остров Чангуу и Накупенда (на английском)
Белоснежный песок, огромные черепахи, обед и снорклинг в Индийском океане
Начало: В Стоун Тауне
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$50 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Снорклинг у острова Тумбату у северного побережья Занзибара
Понаблюдать за дельфинами в естественной среде и исследовать нетронутые коралловые рифы
Начало: На пляже Нунгви
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$160 за человека
Групповая
Круиз на закате на Занзибаре
Увидеть океан в золотом сиянии с лодки доу
Начало: На пляже Нунгви
Расписание: ежедневно в 15:45
Сегодня в 15:45
Завтра в 15:45
$20 за человека
-
5%
Индивидуальная
Однодневное сафари в Микуми - из Занзибара (всё включено)
Отправиться на поиски львов, слонов и жирафов
Начало: в отеле
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
от $523
$550 за человека
Групповая
до 20 чел.
Это Занзибар! Аутентичная деревня + снорклинг в лагуне
Увидеть остров изнутри - через жизнь местных и красоту прибрежных локаций
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$175 за человека
Индивидуальная
История и культура Стоун-Тауна
Узкие улочки, рынки специй и оживлённая жизнь Старого города Занзибара
Начало: В саду Фородхани
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Потрясающая экскурсия, гид просто замечательная, бронировали экскурсию, попросили включить дополнительно ещё места, которые были интересны, гид с удовольствием, грамотно подобрала маршрут, было интересно и очень познавательно👍 все четко по времени, уложились до темна. Остались крайне довольны!
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Все было замечательно! Водитель ждал даже больше, чем было положено. Спасибо за прекрасный сервис!
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Отлично!
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Е
Большое спасибо Елене за замечательную экскурсию! Было очень интересно, легко и совсем не скучно. Елена отлично рассказывает, отвечает на вопросы и создает приятную атмосферу. Узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Обязательно рекомендуем всем!
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Д
Елена один из немногих русских гидов на острове. Рекомендуем!
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Сегодня были на экскурсии. Очень понравилась. Поиск дельфинов отдельное мероприятие, но стоит того. рыбов на снорклинге показывали много и в целом все было хорошо. После экскурсии у нас был обед с морепродуктами. В общем, все хорошо стандартно и интересно.
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Отличная экскурсия! Гид и водитель молодцы! Всё, что обещали - увидели! Рекомендуем!
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К
Обязательно рекомендуем к посещению на Занзибаре дневную экскурсию «Стоун Таун и ферма специй Занзибара»!
Благодарим наших замечательных гидов Криса и Саида.
Стоун
Благодарим наших замечательных гидов Криса и Саида.
Стоун
+6
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T
Экскурсия с Еленой очень понравилась. Полное погружение в жизнь и культуру народа суахили. Ощущение, что мы приехали к друзьям и
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Экскурсия интересная. Лес красивый и множество безобидных обезьян в непосредственной видимости. Городские улочки очень колоритные. Проблема одна, из 7 часов
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Всего 53 отзыва на Занзибаре
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Ответы на вопросы от путешественников по Занзибару
Самые популярные экскурсии на Занзибаре
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Что посмотреть на Занзибаре
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Сколько стоит экскурсия по Занзибару в августе 2026
Сейчас на Занзибаре можно забронировать 55 экскурсий и билетов от 20 до 1730 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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