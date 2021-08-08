Отзыв на: Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день I Irina 5 Замечательная экскурсия! Действительно влюбилась в Занзибар настолько, что захотелось переехать навсегда. Испытала море эмоций за один день, как будто путешествовала неделю. Лена замечательный гид и очень интересный и неординарный человек. Знает и любит Занзибар. Было интересно даже всем недовольной дочке-подростку. Хочется еще раз побывать во всех увиденных местах. Очень рекомендую!

Отзыв на: Каменный город — сердце Занзибара A ARTUR 5 Большое спасибо гиду Елене! Экскурсия прошла в полном соответсвии с заявленными пожеланиями. Понравилось очень. Так как Елена давно проживает на Занзибаре и имеет большой опыт путешествий по Африке, узнали много интересного и много «туристических баек», организованных местными жителями. Огромное впечатление произвело посещение одного из двух отелей отреставрированного, но сохранившего колониальный дух. Для посещения Стоун тауна нужно выбирать исключительно индивидуальную экскурсию.

Отзыв на: Каменный город — сердце Занзибара В Виктория 5 Экскурсия прошла легко и интересно, даже не заметили, как пролетело время. Нашим гидом была Елена, которая знает не только историю острова Занзибар и Танзании, но и Юго-Восточной Африки в целом - обычаи, образ жизни, политику и экономику страны. За два часа я узнала о Каменном городе и стране больше, чем смогла узнать до экскурсии. Елена обговаривает все предпочтения и пожелания к экскурсии заранее и готова помочь и подстроиться под вас.

Отзыв на: Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день в васильевы 5 Мы действительно влюбились в Занзибар и Лана нам в этом помогла! Спасибо большое за экскурсию, она проходила в очень приятной атмосфере, как на встрече старых друзей. Маршрут грамотно продуман, рассказы интересные. Рекомендую 👍🏻

Отзыв на: Каменный город — сердце Занзибара Л Леся 5 Брали экскурсию на остров черепах и по Стоун-Тауну. Лана провела и показала все что мы попросили. Организовала трансфер и договорилась чтобы можно было несколько часов погулять по городу после экскурсии, порекомендовала отличный ресторан. А за тростниковый сок - отдельное спасибо. Всё очень понравилось)). Рекомендуем Лану

Отзыв на: Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день Е ЕЛЕНА 5 Здравствуйте, была на экскурсии с Алёной, отличная девушка, рассказывает о жизни местных, их историю, гуляли в Стоун Таун по местам где не водят туристов, я однозначно порекомендую Алёну как гида.

Отзыв на: Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро К Катерина 5 Но уровень очень достойный, джипы новые, чистые, отель, где на ночь останавливались на уровне, трёхразовое питание, причем не из одноразовой посуды, а стеклянные тарелки, бокалы, накрывали на стоянке даже белые скатерти, в общем эстетично, профессионально и с душой, чувствовалось, что драйвер джипа старался показать нам как можно больше животных.

Отзыв на: Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире А Александр 5 Экскурсия не забываемая, много животных в парке Нгоронгоро Советую брать трёх дневную экскурсию, но в место парка Тарангире, лучше посетить Серенгети

Отзыв на: Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире О Ольга 5 В целом экскурсия очень интересная, но большие переезды 3-4 часа. Часть с Килиманджаро не очень содержательная, 1, 5 часа по очень пересеченной местности и столько же обратно, а там 30 мин созерцание или купание в водопаде. Сам вулкан виден только в начале со смотровой точки. Ожидания были другие. Даже для 40 - летних обратная дорога от водопада в крутую гору дался с очень очень большим трудом. Сами национальные парки очень интересные, животных много. Ночёвки в изумительных лоджах. Впечатлений положительных масса.