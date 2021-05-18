Всё о Бамбари

Полезная информация о Бамбари

Что нужно знать о Бамбари: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бамбари
20:0124
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇫 ЦАР
Название городаБамбари
По-английскиBambari
Столица регионаБамбари является столицей региона
Население города32 547 чел.
АэропортБамбари BBY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bangui
Средняя высота465 м. от уровня моря

Где находится Бамбари на карте