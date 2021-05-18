Полезная информация о Бамбари
Что нужно знать о Бамбари: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бамбари
20:0124
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇫 ЦАР
|Название города
|Бамбари
|По-английски
|Bambari
|Столица региона
|Бамбари является столицей региона
|Население города
|32 547 чел.
|Аэропорт
|Бамбари BBY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bangui
|Средняя высота
|465 м. от уровня моря