Всё о ЦАР

Полезная информация о ЦАР

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Флаг ЦАР
Флаг ЦАР
НазваниеЦАР
По-английскиCentral African Republic
СтолицаБанги
ГородаСписок городов
ВалютаФранк КФА (Центральная Африка)
Площадь622 984 км²
Население5 277 959 чел.
Телефонный код+236
Код ISOCF
Основной домен.CF
Соседние страны🇨🇲 Камерун🇸🇩 Судан🇹🇩 Чад🇸🇸 Южный Судан Конго

Где находится ЦАР на карте

ЦАР фото страны
ЦАР

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