Полезная информация о ЦАР
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Флаг ЦАР
|Название
|ЦАР
|По-английски
|Central African Republic
|Столица
|Банги
|Города
|Список городов
|Валюта
|Франк КФА (Центральная Африка)
|Площадь
|622 984 км²
|Население
|5 277 959 чел.
|Телефонный код
|+236
|Код ISO
|CF
|Основной домен
|.CF
|Соседние страны
|🇨🇲 Камерун🇸🇩 Судан🇹🇩 Чад🇸🇸 Южный Судан Конго
Где находится ЦАР на карте
ЦАР