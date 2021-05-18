Всё о Бозуме

Полезная информация о Бозуме

Что нужно знать о Бозуме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бозуме
20:0143
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇫 ЦАР
Название городаБозуме
По-английскиBozoum
Столица регионаБозуме является столицей региона
Население города40 201 чел.
АэропортБозум BOZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bangui
Средняя высота664 м. от уровня моря

Где находится Бозуме на карте