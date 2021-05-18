Полезная информация о Бозуме
Что нужно знать о Бозуме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бозуме
20:0143
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇫 ЦАР
|Название города
|Бозуме
|По-английски
|Bozoum
|Столица региона
|Бозуме является столицей региона
|Население города
|40 201 чел.
|Аэропорт
|Бозум BOZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bangui
|Средняя высота
|664 м. от уровня моря