Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Бизерта — уголок Российской Истории

Гид S.
Гид S. – Гид из Хаммамета
Бизерта — уголок Российской Истории
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $208 за человека

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Бизерта — уголок Российской Истории
Бизерта — уголок Российской Истории
Бизерта, как и любой крупный город 🏙️ Туниса, сочетает в себе богатейшее историческое наследие и культурный колорит всех народностей, нога которых ступала на земли этой страны.
Основанный в 1 веке до н. э. финикийцами, город Бизерта являлся на протяжении тысячелетий важнейшим портом Средиземноморья. Самая северная точка Африканского континента отмечена на Мысе Белый, где Африка грациозно материком засыпает в глубинах морского прибоя. Вас ожидает уникальная возможность постоять на вершине, где перед Вами откроется захватывающий вид на бесконечный горизонт и белоснежный мыс. После этого вы посетите Турецкую крепость, откуда открывается панорамный вид на весь город, далее прогуляетесь 👣 по улочкам Медины Бизерты и вдоль каналов Тунисской Венеции.
Бизерта была долгое время базой ВМФ Франции и была последним городом, покинутым после кровопролитных столкновений французами. Здесь как ни в каком другом городе вы насладитесь зданиями в французском стиле и наличием уличных кафе, присущих французской традиции.
Центральное место в посещении Бизерты занимает рассказ о эскадре императорского флота России, совершившей переход Севастополь — Бизерта. Тогда еще они не верили, в то, что именно Бизерта станет их последней стоянкой в 1920 году. Именно это историческое событие стало ознаменовало первую волну русской эмиграции.
Вы увидете одну из православных святынь Туниса — русский православный храм Александра Невского, почтите память участников тех событий в мемориале и на кладбище русских моряков и увидете снаружи дом, где жила когда-то свидетельница и хранительница всех ценных воспоминаний и документов Анастасия Ширинская, которая написала книгу «Бизерта. Последняя стоянка».
При въезде в город вы увидете единственный в стране разводной мост, самый большой грузовой порт и посетите католическую церковь ⛪ с фресками святых на стенах.
Начало и место завершения
🚩 Hammamet
Бизерта — уголок Российской Истории
Бизерта — уголок Российской Истории
Бизерта — уголок Российской Истории
Бизерта — уголок Российской Истории
Бизерта — уголок Российской Истории
Бизерта — уголок Российской Истории
Бизерта — уголок Российской Истории
Бизерта — уголок Российской Истории
Бизерта — уголок Российской Истории

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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