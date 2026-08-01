Туристов манит сюда чистота моря, мелкий белый песок и удивительной красоты сохранившаяся Медина (старый город), большое разнообразие культурно-развлекательной программы отдыха. Здесь хранятся обычаи, культура и традиции Северной Африки. Когда наскучит нежиться на солнце, можно отправиться знакомиться с местными достопримечательностями. А после заглянуть в современные торгово-развлекательные центры, караоке, бар или ночной клуб. Средиземноморская кухня из свежайших морепродуктов — не оставляет равнодушным ни одного гурмана

Местные экскурсоводы

Хаммамет — курорт-жемчужина Северной Африки с прекрасными пляжами, чистым морем и массой достопримечательностей. Чтобы посетить самые интересные места и узнать о традициях, культуре и обычаях страны, забронировать экскурсию на русском языке стоит заранее. Цены на наши услуги не кусаются, большинство экскурсионных маршрутов можно посетить дешево, не переплачивая. Для поездок предоставляется отдельный автобус с кондиционером, позволяющий комфортно перемещаться и путешествовать даже в Сахару. Стоимость групповой экскурсии будет еще дешевле, но индивидуальная позволит посмотреть достопримечательности в том ритме, в котором будет удобно без посторонних людей. Чтобы забронировать экскурсионный тур и сопровождение гида — оставляйте заявку на сайте или звоните по номеру телефона, указанному на сайте. Бронирование возможно как заранее до прилета, так и непосредственно на месте