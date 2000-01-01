Экскурсии Хаммамета

Все экскурсии в Хаммамете

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хаммамете – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от $79. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хаммамете почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Тунисе на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Кап Бон - жемчужина Тунисского плодородия
$195
за 1 чел.
Кап Бон - жемчужина Тунисского плодородия
Мыс Бон - плодородие и история
$105
за 1 чел.
Мыс Бон - плодородие и история
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Индивидуальная экскурсия
390
за 1-6 чел.
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Прикоснуться к наследию античности на экскурсии по достопримечательностям Эль Джема
Для круизных лайнеров! Карфаген - Сиди-бу-Саид
$79
за 1 чел.
Для круизных лайнеров! Карфаген - Сиди-бу-Саид
Тунис-Карфаген для круизных лайнеров
$279
за 1 чел.
Тунис-Карфаген для круизных лайнеров
Бизерта - уголок Российской Истории
$208
за 1 чел.
Бизерта - уголок Российской Истории
Тунис - Карфаген - Сиди-бу-Саид - музей Бардо
5
1
$98.49
за 1 чел.
Тунис - Карфаген - Сиди-бу-Саид - музей Бардо
Экскурсия по главным достопримечательностям Туниса и его окрестностям
Хаммамет - история и современность
$79
за 1 чел.
Хаммамет - история и современность
Хаммамет - это старинный тунисский город, вытянутый вдоль побережья Средиземного моря
Дугга - великолепие древнеримского города
$105
за 1 чел.
Дугга - великолепие древнеримского города
Двухдневная экскурсия в Сахару, Тунис
Индивидуальный тур
$907
за 1 чел.
Двухдневная экскурсия в Сахару, Тунис
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