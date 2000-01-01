Все экскурсии в Хаммамете
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хаммамете – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от $79. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хаммамете почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Тунисе на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
4ч
$195
за 1 чел.
8ч
$105
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
7ч
€390
за 1-6 чел.
Африканский Колизей и Вилла Африка — поездка из Хаммамета
Прикоснуться к наследию античности на экскурсии по достопримечательностям Эль Джема
4ч
$79
за 1 чел.
3ч
$279
за 1 чел.
6ч
$208
за 1 чел.
6ч
$98.49
за 1 чел.
Тунис - Карфаген - Сиди-бу-Саид - музей Бардо
Экскурсия по главным достопримечательностям Туниса и его окрестностям
3ч
$79
за 1 чел.
Хаммамет - история и современность
Хаммамет - это старинный тунисский город, вытянутый вдоль побережья Средиземного моря
7ч
$105
за 1 чел.
Индивидуальный тур
2д
$907
за 1 чел.