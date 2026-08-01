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Экскурсии в Хаммамете

Найдено 4 экскурсии в Хаммамете на русском языке, цены от $210. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Один день в римской Африке (из Хаммамета)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в римской Африке (из Хаммамета)
Увидеть античное наследие Туниса - от руин городов до инженерных сооружений
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $240 за всё до 3 чел.
Из Хаммамета - в Удну, Загуан и на завод оливкового масла
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаммамета - в Удну, Загуан и на завод оливкового масла
Увлекательная поездка для любителей исторической романтики, инженерных изысков и народных промыслов
Завтра в 13:30
10 авг в 08:30
от €305 за всё до 4 чел.
Сердце полуострова Кап-Бон: прогулка по Хаммамету
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце полуострова Кап-Бон: прогулка по Хаммамету
Прикоснуться к тайнам румынского миллионера и увидеть, где гостила Коко Шанель
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $210 за всё до 4 чел.
Из Хаммамета - в Дуггу и Тестур
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаммамета - в Дуггу и Тестур
Прикоснуться к истории, погулять по античному городу и побывать в месте, где время идёт вспять
Начало: По договорённости с организатором
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от €465 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Хаммамете на экскурсиях?

Туристов манит сюда чистота моря, мелкий белый песок и удивительной красоты сохранившаяся Медина (старый город), большое разнообразие культурно-развлекательной программы отдыха. Здесь хранятся обычаи, культура и традиции Северной Африки. Когда наскучит нежиться на солнце, можно отправиться знакомиться с местными достопримечательностями. А после заглянуть в современные торгово-развлекательные центры, караоке, бар или ночной клуб. Средиземноморская кухня из свежайших морепродуктов — не оставляет равнодушным ни одного гурмана

Местные экскурсоводы

Хаммамет — курорт-жемчужина Северной Африки с прекрасными пляжами, чистым морем и массой достопримечательностей. Чтобы посетить самые интересные места и узнать о традициях, культуре и обычаях страны, забронировать экскурсию на русском языке стоит заранее. Цены на наши услуги не кусаются, большинство экскурсионных маршрутов можно посетить дешево, не переплачивая. Для поездок предоставляется отдельный автобус с кондиционером, позволяющий комфортно перемещаться и путешествовать даже в Сахару. Стоимость групповой экскурсии будет еще дешевле, но индивидуальная позволит посмотреть достопримечательности в том ритме, в котором будет удобно без посторонних людей. Чтобы забронировать экскурсионный тур и сопровождение гида — оставляйте заявку на сайте или звоните по номеру телефона, указанному на сайте. Бронирование возможно как заранее до прилета, так и непосредственно на месте

Ответы на вопросы от путешественников по Хаммамету

Самые популярные экскурсии в Хаммамете
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Один день в римской Африке (из Хаммамета);
  2. Из Хаммамета - в Удну, Загуан и на завод оливкового масла;
  3. Сердце полуострова Кап-Бон: прогулка по Хаммамету;
  4. Из Хаммамета - в Дуггу и Тестур.
Сколько стоит экскурсия по Хаммамету в августе 2026
Сейчас в Хаммамете можно забронировать 4 экскурсии от 210 до 465. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя Хаммамет новыми глазами, выбрав одну из наших экскурсий. Вас ждут захватывающие путешествия по историческим местам, встречи с уникальной флорой и фауной, а также знакомство с местной культурой и традициями. Экскурсии по Хаммамету предоставят вам шанс погрузиться в атмосферу этого волшебного города, исследовать его скрытые сокровища и создать незабываемые воспоминания. Не откладывайте мечту – забронируйте своё идеальное путешествие уже сегодня!