Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Плодородный и живописный мыс Бон — главный сельскохозяйственный регион севера Туниса, таящий немало археологических сокровищ и свидетельств бурной истории 📖 Средиземноморья. Великолепные мозаики древнего Неаполиса, крепость-форт в Келибии, стоящая на 77-метровом холме у побережья, уникальный пунический город 🏙️ Керкуан, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, местность «на семи ветрах» Эль-Хауария и винодельческое предприятие «Шато Буаргуб» — всё это вы увидите в ходе экскурсии 🧭 начинается в городе Набель — гончарной и цитрусовой столице Туниса. Мы посетим мастерскую—магазин керамики, где можно увидеть, как на свет рождаются причудливо раскрашенные блюда, изящные сервизы и вместительные «тажины» для кускуса. Понравившиеся изделия можно приобрести, а если вы пока не настроены на покупки — просто сфотографироваться среди керамических богатств. Следующая остановка — археологический музей 🖼 в Набеле — там собраны лучшие образцы мозаик из античного Неаполиса и рассказывается о важной роли, которую играл город в деле гастрономии для всей Римской империи.

Крепость-форт в Келибии — следующий пункт программы. Цитадель ведёт свою историю с пунических времён и многократно перестраивалась на протяжении прошедших 25 веков. Последний раз в военном деле она послужила в 1942–1943 годах, когда здесь располагался штаб немецкой армии. Но история цитадели — не главное: головокружительный вид на залив, синее море 🌊, сливающееся с линией горизонта — вот что неизменно вызывает восторг 🔥 туристов.

Экскурсия продолжается на руинах пунического поселения Керкуан. Это уникальное место в Тунисе — единственный сохранившийся пунический город, не превращённый в римское поселение. Руины были обнаружены всего в 1975 году, а в 1982-ом Керкуан был включён в Список ЮНЕСКО. Его жемчужина — отлично сохранившиеся домашние ванны, облицованные нежно-розовой штукатуркой.

Эль-Хауария («ветренная») — крайняя точка мыса Бон, отсюда до Сицилии всего 120 км. Живописная местность, где пенные волны Средиземного моря с шумом разбиваются о скалы, а на холмах высятся ветряки электростанций, может похвастать богатой историей — здесь расположены древнеримские карьеры по добыче камня. Мы посетим эти гроты, а также осмотрим экспозицию небольшого музея, рассказывающую о методах добычи и используемых инструментах.

Наш путь продолжается по северо-западному побережью мыса Бон, по серпантинам холмов, среди огородов и пшеничных полей, к плантациям виноградной лозы. Последняя остановка экскурсии — винодельческое предприятие «Шато Буаргуб». Здесь нам предстоит дегустация самых популярных сортов тунисских вин с лёгкими закусками. Понравившиеся вина можно приобрести.