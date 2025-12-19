Отправьтесь в путешествие по городам, где встречаются древние цивилизации, средиземноморская эстетика и восточная культура! Вы увидите руины Карфагена, прогуляетесь по бело-голубым улочкам Сиди-Бусаида, окунётесь в ароматный мир средневековой медины Туниса.
И раскроете историю региона от финикийцев и римлян до арабской эпохи и французского колониального наследия.
Описание экскурсии
Руины Карфагена: вы посетите центр города, увидите холм Бирса и крупнейший археологический парк, термы Антонина, а также крупнейшие римские общественные бани, построенные в провинции.
Город Сиди-Бусаид с великолепным видом на Тунисский залив, домами, выкрашенными в белый и синий цвета и легендарными кафе.
Медина Туниса — средневековый арабский город, включённый в список ЮНЕСКО, с рынками, религиозными сооружениями — медресе и мечетями — и древними арабскими дворцами.
Городской центр Туниса, построенный французами в конце 19 века в стиле Елисейских полей со зданиями в стиле модерн.
Вы узнаете:
- Почему Карфаген стал важнейшим символом раннего христианства и какие общины жили здесь
- Откуда появился бело-голубой город Сиди-Бусаид и чем вдохновлял художников
- Как устроена средневековая арабская медина, что такое медресе, как формировались кварталы и торговые улицы
- Какие религиозные, культурные и торговые традиции сохраняют жители Туниса до сих пор и как это отражается в архитектуре и быте
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от количества участников
- Достопримечательности осматриваем снаружи
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дуиб — ваш гид в Суссе
Я лицензионный гид в Тунисе, работаю с 2000 года. С удовольствием покажу вам страну и расскажу подробно обо всём.
